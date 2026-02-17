Rusia amenaza con desplegar su armada para proteger a los buques de la ‘piratería occidental’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 17 febrero 2026
    Rusia amenaza con desplegar su armada para proteger a los buques de la ‘piratería occidental’
    Si esta situación no se puede resolver pacíficamente, la Armada romperá cualquier bloqueo y actuará para eliminarlo. AP

Un funcionario afirma que el bloqueo a la “flota sombra” sería ilegal y plantea la posibilidad de represalias contra los buques europeos

Un alto funcionario ruso dijo que Moscú podría desplegar su armada para proteger a los buques vinculados a Rusia de posibles incautaciones europeas, lo que aumenta la posibilidad de acciones de represalia contra el transporte marítimo europeo a medida que se intensifica la presión sobre la llamada flota en la sombra del Kremlin.

Nikolai Patrushev, exdirector del FSB que dirige la junta marítima de Rusia, dijo el martes que la marina del país debería estar lista para contrarrestar lo que describió como “piratería occidental”.

TE PUEDE INTERESAR: Terrible incendio daña gravemente el histórico Teatro Sannazaro en Napoli, Italia

Si esta situación no se puede resolver pacíficamente, la Armada romperá cualquier bloqueo y actuará para eliminarlo.

Y no olvidemos que muchos buques navegan bajo bandera europea; nosotros también podemos interesarnos por lo que transportan y hacia dónde se dirigen», declaró al periódico ruso Argumenty i Fakty.

Patrushev añadió que cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo a Rusia sería ilegal según el derecho internacional, afirmando que el uso por parte de la UE del término “flota sombra” no tenía base legal.

El término “flota en la sombra” se refiere a unos 1.500 petroleros antiguos o con escasa regulación que operan bajo estructuras de propiedad opacas para ayudar a Rusia a exportar crudo a compradores como China e India, eludiendo así las sanciones occidentales.

Más de 600 buques han sido objeto de sanciones por parte de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos. Estas medidas han contribuido a reducir los ingresos petroleros rusos.

Los comentarios de Patrushev se produjeron mientras el secretario de Defensa británico, John Healey, se reunía con sus homólogos europeos al margen de la Conferencia de Seguridad de Munich para discutir posibles movimientos para confiscar petroleros vinculados a la flota paralela de Rusia.

A pesar de la creciente presión política, los gobiernos europeos han tenido dificultades para desarrollar un mecanismo legal coherente para detener o confiscar físicamente los barcos, recurriendo en su lugar a sanciones, restricciones de seguros e inspecciones.

Los aliados occidentales han advertido que los buques sin la documentación adecuada podrían ser tratados como buques apátridas, lo que podría ampliar el margen de intervención en el mar.

A principios de este año, la marina francesa interceptó brevemente un petrolero sospechoso de operar dentro de la flota en la sombra antes de permitirle continuar su viaje.

En los últimos meses, Estados Unidos ha tomado medidas para interceptar y confiscar físicamente varios petroleros vinculados a flotas paralelas que transportan petróleo sancionado procedente de Rusia, Venezuela e Irán.

Sin embargo, los comentarios de Patrushev parecieron centrarse principalmente en Europa, sugiriendo que el Kremlin está preocupado por la escalada de tensiones con Washington mientras continúan las delicadas negociaciones sobre Ucrania.

Se espera que altos funcionarios ucranianos y rusos se reúnan el martes en Ginebra para la última ronda de conversaciones de alto riesgo negociadas por la administración Trump, mientras se acerca el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Conflictos
Guerra Rusia-Ucrania

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Atrincherado

Atrincherado
true

El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030
El sector turístico de la ciudad advirtió de las limitaciones que se tendrán en materia de mercadotecnia de cara al Mundial.

FIFA nos dejó sin ‘Mundial’; preocupa a prestadores de servicios de Coahuila uso de marcas registradas
Campbell dijo anteriormente que era conocida del delincuente sexual convicto

Los archivos Epstein insinúan vínculos con la supermodelo Naomi Campbell
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advierte aumento de fraudes digitales que buscan robar datos financieros y realizar cargos no autorizados

SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay
Aunque el prerregistro solicita datos básicos, el registro definitivo incluirá criterios más específicos.

Vivienda para el Bienestar 2026: fecha límite del prerregistro en Conavi
Histórica. La carta “Illustrator”, certificada con grado 10 por PSA, se convirtió en la más cara jamás vendida en una subasta.

Logan Paul rompe récord con histórica venta de carta Pokémon
El Barcelona no logró mantener la ventaja y terminó cayendo ante Girona en la jornada 24.

Barcelona pierde con Girona y cede el liderato de LaLiga al Real Madrid