Rusia amenaza con desplegar su armada para proteger a los buques de la ‘piratería occidental’

Un alto funcionario ruso dijo que Moscú podría desplegar su armada para proteger a los buques vinculados a Rusia de posibles incautaciones europeas, lo que aumenta la posibilidad de acciones de represalia contra el transporte marítimo europeo a medida que se intensifica la presión sobre la llamada flota en la sombra del Kremlin.

Nikolai Patrushev, exdirector del FSB que dirige la junta marítima de Rusia, dijo el martes que la marina del país debería estar lista para contrarrestar lo que describió como “piratería occidental”.

Si esta situación no se puede resolver pacíficamente, la Armada romperá cualquier bloqueo y actuará para eliminarlo.

Y no olvidemos que muchos buques navegan bajo bandera europea; nosotros también podemos interesarnos por lo que transportan y hacia dónde se dirigen», declaró al periódico ruso Argumenty i Fakty.

Patrushev añadió que cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo a Rusia sería ilegal según el derecho internacional, afirmando que el uso por parte de la UE del término “flota sombra” no tenía base legal.

El término “flota en la sombra” se refiere a unos 1.500 petroleros antiguos o con escasa regulación que operan bajo estructuras de propiedad opacas para ayudar a Rusia a exportar crudo a compradores como China e India, eludiendo así las sanciones occidentales.

Más de 600 buques han sido objeto de sanciones por parte de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos. Estas medidas han contribuido a reducir los ingresos petroleros rusos.

Los comentarios de Patrushev se produjeron mientras el secretario de Defensa británico, John Healey, se reunía con sus homólogos europeos al margen de la Conferencia de Seguridad de Munich para discutir posibles movimientos para confiscar petroleros vinculados a la flota paralela de Rusia.

A pesar de la creciente presión política, los gobiernos europeos han tenido dificultades para desarrollar un mecanismo legal coherente para detener o confiscar físicamente los barcos, recurriendo en su lugar a sanciones, restricciones de seguros e inspecciones.

Los aliados occidentales han advertido que los buques sin la documentación adecuada podrían ser tratados como buques apátridas, lo que podría ampliar el margen de intervención en el mar.

A principios de este año, la marina francesa interceptó brevemente un petrolero sospechoso de operar dentro de la flota en la sombra antes de permitirle continuar su viaje.

En los últimos meses, Estados Unidos ha tomado medidas para interceptar y confiscar físicamente varios petroleros vinculados a flotas paralelas que transportan petróleo sancionado procedente de Rusia, Venezuela e Irán.

Sin embargo, los comentarios de Patrushev parecieron centrarse principalmente en Europa, sugiriendo que el Kremlin está preocupado por la escalada de tensiones con Washington mientras continúan las delicadas negociaciones sobre Ucrania.

Se espera que altos funcionarios ucranianos y rusos se reúnan el martes en Ginebra para la última ronda de conversaciones de alto riesgo negociadas por la administración Trump, mientras se acerca el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.