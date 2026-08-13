Rusia ataca barcos graneleros y pone en riesgo el suministro mundial de alimentos

UCRANIA- Mientras unas familias paseaban por un malecón en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa recientemente, un solitario buque de carga navegaba a lo lejos. De repente, un dron cayó del cielo azul despejado y se estrelló contra la embarcación, levantando una columna de humo en el horizonte. El ataque, del cual fui testigo a finales de julio, fue parte de una campaña rusa dirigida contra los buques de carga que ha paralizado casi todo el tráfico marítimo de entrada y salida de Odesa, el vínculo más crucial de Ucrania con la economía mundial. Al producirse al inicio de la temporada de cosecha, la campaña rusa en Ucrania, que es un gran productor de granos como trigo, maíz y cebada, podría desestabilizar las cadenas mundiales de suministro de alimentos. En 2022, durante los primeros meses de la guerra a gran escala, Rusia estableció un bloqueo a los puertos ucranianos, lo que provocó un repunte en los precios mundiales de los alimentos y puso a una cifra estimada de 70 millones de personas en un mayor riesgo de inseguridad alimentaria aguda.

“Rusia está cazando a estos buques”, dijo Dmytro Barinov, presidente de la Asociación de Puertos de Ucrania, en una entrevista. “Es una cacería profesional de buques civiles”. Los ataques rusos son el capítulo más reciente de una prolongada batalla por el mar Negro y el adyacente mar de Azov. Las nuevas armas que permiten ataques de precisión a grandes distancias han convertido a los lentos buques de carga en blancos fáciles. En junio y julio, las fuerzas rusas atacaron al menos a 50 barcos de carga, según funcionarios ucranianos, y mataron a más de 30 civiles. Ucrania también ha atacado sistemáticamente a buques cisterna y de carga vinculados a Rusia. La campaña marítima de Moscú parece ser una respuesta a la devastación por parte de Ucrania de la flota rusa de buques petroleros de navegación fluvial y marítima en el mar de Azov, y a los continuos ataques de Kiev contra barcos que transportan mercancías rusas, lo que ha dejado a la Crimea ocupada aislada y con escasez de combustible. El último gran asalto de Ucrania tuvo lugar antes del amanecer del miércoles, cuando las fuerzas del país atacaron el puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, con drones a reacción, misiles y sistemas navales no tripulados, dijo el presidente Volodímir Zelenski. Añadió que fueron atacadas posiciones de defensa aérea, muelles e infraestructura portuaria.

Tres personas murieron, entre ellas un niño de 8 años, y alrededor de 60 edificios residenciales resultaron dañados, dijo en las redes sociales Veniamin Kondratyev, el gobernador de la región de Krasnodar, que incluye a Novorosíisk. Andrei Kravchenko, el alcalde de la ciudad, la cual es un centro fundamental para las exportaciones de granos, declaró el estado de emergencia. Dijo que el suministro de agua de la ciudad había sido suspendido después de que se dañaran dos tuberías principales. La creciente batalla entre Rusia y Ucrania es un foco de tensión en un fenómeno mundial más amplio que amenaza uno de los principios fundamentales del orden internacional: la libertad de navegación. El sistema marítimo, que sustenta el comercio mundial moderno, se encuentra bajo presión a medida que actores estatales y no estatales utilizan cada vez más drones, misiles antibuque y minas para interrumpir las rutas, en particular en lugares como el mar Rojo y el estrecho de Ormuz. El estrecho, un conducto clave para el petróleo y el gas, ha estado cerrado en la práctica desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero. En el puerto de Odesa y en otros dos cercanos, el bloqueo ruso podría atrapar millones de toneladas de granos. Los tres puertos representan alrededor del 60 por ciento de los ingresos mensuales totales por exportaciones de Ucrania, que ascienden a 3500 millones de dólares. El Consejo Agrícola de Ucrania, un grupo comercial, ha advertido sobre una posible ola de quiebras y ha pedido urgentemente préstamos de emergencia y garantías estatales.

La situación recuerda al bloqueo ruso a los puertos ucranianos en 2022. En julio de ese año, la Organización de Naciones Unidas y Turquía negociaron la Iniciativa de Granos del Mar Negro, que permitió reanudar el transporte marítimo. El acuerdo fracasó un año después. Pero para ese momento, Ucrania había expulsado a los buques de guerra rusos de la parte noroccidental del mar Negro y era, en gran medida, capaz de continuar con sus operaciones marítimas. Rusia ha intensificado los ataques en las últimas semanas, y entre las decenas de barcos alcanzados se encontraba un buque granelero llamado Golden Leo. Blesson Sebastian, un segundo oficial de 28 años del Golden Leo, creció en Chennai, India, soñando con el mar, según contó. Había estado en Ucrania muchas veces durante los últimos ocho meses, pero cuando su embarcación llegó el mes pasado, dijo, el ritmo de los ataques rusos era mucho más intenso que en los viajes anteriores.