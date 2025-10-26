Rusia ataca Kiev con drones; mueren 3 personas y 29 resultan heridas

KIEV — Rusia atacó la capital de Ucrania con drones y mató a tres personas en sus hogares, además al menos 29 personas resultaron heridas, siete de ellas niños.

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, afirmó que entre los fallecidos se encontraban una adolescente de 19 años y su madre de 46.

De acuerdo a lo que se informó los drones rusos provocaron incendios en dos edificios residenciales en el distrito Desnianskyi de la capital.

Rusia atacó Ucrania con 101 drones durante la noche del domingo, según la Fuerza Aérea de Ucrania, de los cuales 90 fueron derribados y neutralizados.

Además cinco drones impactaron en cuatro ubicaciones y los restos de los drones derribados cayeron en otros cinco lugares.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el domingo que el día anterior, sus fuerzas atacaron instalaciones energéticas e infraestructura ferroviaria que sirven al esfuerzo bélico de Ucrania, así como otros objetivos militares como puntos de despliegue de tropas y una fábrica de drones.

Por otro lado en la región rusa de Bryansk, cerca de Ucrania, dos civiles fueron hospitalizados tras ataques de drones ucranianos, reportó el gobernador regional Alexander Bogomaz.

Al menos 26 drones ucranianos fueron derribados sobre el suroeste de Rusia el domingo, indicó el Ministerio de Defensa en Moscú.

Rusia ha probado nuevo misil nuclear

Fue hoy que Rusia informó que probó un nuevo misil de crucero propulsado y con capacidad nuclear, diseñado para confundir las defensas existentes, y se acercó más a desplegarlo en sus fuerzas, afirmó el presidente ruso Vladímir Putin en declaraciones divulgadas el domingo.

Lo anterior forma parte de un mensaje nuclear del Kremlin, que ha resistido la presión occidental para un alto el fuego en Ucrania y ha advertido firmemente a Estados Unidos y otros aliados de la OTAN contra sancionar ataques en el interior de Rusia con armas occidentales de mayor alcance.

A principios de esta semana, Putin dirigió ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia que incluyeron lanzamientos de misiles de práctica.

Por otro lado el ejercicio se realiza al tiempo que la cumbre planificada sobre Ucrania entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump es pospuesta, el último giro en el esfuerzo intermitente de Trump para resolver la guerra.