Rusia ataca Kiev con drones; mueren 3 personas y 29 resultan heridas

Internacional
/ 26 octubre 2025
    Rusia ataca Kiev con drones; mueren 3 personas y 29 resultan heridas
    Los equipos de emergencia evacuaron a civiles de un edificio de nueve niveles y otro de 16 pisos, apagaron las llamas y despejaron los escombros. FOTO: AP.

Además se dio a conocer que la nación rusa ha probado nuevo misil nuclear, según Putin y general ruso de alto rango

KIEV — Rusia atacó la capital de Ucrania con drones y mató a tres personas en sus hogares, además al menos 29 personas resultaron heridas, siete de ellas niños.

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, afirmó que entre los fallecidos se encontraban una adolescente de 19 años y su madre de 46.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que resolverá “muy rápido” la crisis entre Afganistán y Pakistán

De acuerdo a lo que se informó los drones rusos provocaron incendios en dos edificios residenciales en el distrito Desnianskyi de la capital.

Rusia atacó Ucrania con 101 drones durante la noche del domingo, según la Fuerza Aérea de Ucrania, de los cuales 90 fueron derribados y neutralizados.

Además cinco drones impactaron en cuatro ubicaciones y los restos de los drones derribados cayeron en otros cinco lugares.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el domingo que el día anterior, sus fuerzas atacaron instalaciones energéticas e infraestructura ferroviaria que sirven al esfuerzo bélico de Ucrania, así como otros objetivos militares como puntos de despliegue de tropas y una fábrica de drones.

Por otro lado en la región rusa de Bryansk, cerca de Ucrania, dos civiles fueron hospitalizados tras ataques de drones ucranianos, reportó el gobernador regional Alexander Bogomaz.

Al menos 26 drones ucranianos fueron derribados sobre el suroeste de Rusia el domingo, indicó el Ministerio de Defensa en Moscú.

Rusia ha probado nuevo misil nuclear

Fue hoy que Rusia informó que probó un nuevo misil de crucero propulsado y con capacidad nuclear, diseñado para confundir las defensas existentes, y se acercó más a desplegarlo en sus fuerzas, afirmó el presidente ruso Vladímir Putin en declaraciones divulgadas el domingo.

Lo anterior forma parte de un mensaje nuclear del Kremlin, que ha resistido la presión occidental para un alto el fuego en Ucrania y ha advertido firmemente a Estados Unidos y otros aliados de la OTAN contra sancionar ataques en el interior de Rusia con armas occidentales de mayor alcance.

A principios de esta semana, Putin dirigió ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia que incluyeron lanzamientos de misiles de práctica.

Por otro lado el ejercicio se realiza al tiempo que la cumbre planificada sobre Ucrania entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump es pospuesta, el último giro en el esfuerzo intermitente de Trump para resolver la guerra.

Temas


Ataques
Drones
Muertes

Localizaciones


Rusia

Perla Sánchez

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana