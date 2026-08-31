Rusia ataca Kiev y sus alrededores por quinto día consecutivo

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    Rusia ataca Kiev y sus alrededores por quinto día consecutivo
    Un edificio dañado por un bombardeo ruso en Sloviansk, en la región de Donetsk, Ucrania, el 31 de agosto del 2026. AP

A más de cuatro años de guerra entre estos países vecinos, el estado ruso vuelve a atacar después de que el sábado otro ataque suyo matara a 38 personas

Las fuerzas rusas atacaron sin tregua a Kiev y a las ciudades de la región alrededor de la capital ucraniana por quinto día consecutivo el lunes, dejando algunos estantes de supermercados vacíos tras ataques repetidos contra almacenes, mientras Ucrania se tambalea por ataques con drones propulsados por reacción.

Rusia ha intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses, más de cuatro años después de invadir a su vecino. Las alertas casi constantes en la región de Kiev en los últimos días han alterado gravemente las rutinas diarias. Dos ataques importantes en julio mataron a casi 50 civiles, y un ataque el sábado dejó al menos 38 muertos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/unos-37-muertos-cerca-de-kiev-y-alerta-por-posible-ofensiva-rusa-en-mas-regiones-de-ucrania-EE23141445

Las clases supuestamente se reanudan el martes, pero no estaba claro si los padres enviarán a sus hijos. Las escuelas cuentan con refugios antiaéreos, y las clases también pueden impartirse en línea. Alrededor de 1 millón de libros de texto han sido destruidos en ataques rusos contra editoriales, lo que podría retrasar las entregas para el inicio del año escolar, dijo a principios de este mes el Ministerio de Educación de Ucrania.

“En este momento, la táctica de Rusia es desgastar a Ucrania y a los ucranianos — ante todo, a nuestra gente”, declaró anoche el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en redes sociales.

Ucrania también ha intentado que los civiles rusos sientan el peso de la guerra al golpear a grandes minoristas en línea e instalaciones petroleras. Los ataques han provocado escasez para los rusos comunes, aunque sus golpes no han sido tan mortíferos para los civiles.

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