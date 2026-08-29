Unos 37 muertos cerca de Kiev y alerta por posible ofensiva rusa en más regiones de Ucrania

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Internacional
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    Unos 37 muertos cerca de Kiev y alerta por posible ofensiva rusa en más regiones de Ucrania
    En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania. AP

El impacto de este nuevo ataque por parte de Rusia se intensificó por atacar una localización que guardaba municiones ucranianas, amplificando el daño en territorio ucraniano

Ucrania volvió hoy a mirar hacia Kiev con el temor de una nueva escalada de la guerra: al menos 37 personas murieron en un devastador ataque ruso contra un depósito cerca de la capital, mientras la inteligencia ucraniana asegura que Moscú estudia opciones para una posible ofensiva hacia Kiev y Chernihiv y el presidente Volodimir Zelensky ordenó preparar una respuesta de hasta mil drones de largo alcance por día contra territorio ruso.

El balance de víctimas del ataque contra el depósito fue actualizado a 37 muertos por el gobernador regional de Kiev, Tymur Tkachenko.

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Un dron ruso impactó contra las instalaciones y provocó un incendio seguido por enormes explosiones y detonaciones secundarias, según videos difundidos por medios y redes sociales.

Las imágenes muestran una gigantesca bola de fuego y posteriores explosiones que lanzaron llamas en distintas direcciones, lo que alimentó las sospechas de que en el lugar había municiones.

Las autoridades ucranianas, que habitualmente no brindan detalles sobre daños sufridos por instalaciones militares, no especificaron la naturaleza del depósito.

La fiscalía informó, sin embargo, que el lugar aparentemente contenía “objetos explosivos” y abrió una investigación por posible negligencia criminal.

El propio Zelensky cuestionó duramente la ubicación de las instalaciones. “Las normas son claras: las municiones no pueden almacenarse cerca de viviendas u otras zonas residenciales”, afirmó el mandatario en X.

”Quienes permitieron que esto sucediera deben rendir cuentas por sus decisiones”, agregó, y aseguró que se extraerán “las conclusiones apropiadas”.

Pero mientras Ucrania investiga las circunstancias que multiplicaron la dimensión de la tragedia, Kiev recibió además información de inteligencia sobre los posibles próximos movimientos militares de Moscú.

La cúpula militar rusa habría recibido del Kremlin instrucciones para elaborar distintas opciones para una eventual ofensiva en dirección a Kiev y Chernihiv, según afirmó Pavlo Palisa, vicejefe de la Oficina Presidencial ucraniana, citado por RBC-Ucrania.

”Recibimos información de inteligencia, verificada por múltiples fuentes, según la cual la dirección militar de las Fuerzas Armadas rusas recibió de la conducción política la tarea de planificar distintas variantes de una operación de este tipo en dirección a Kiev y Chernihiv”, afirmó Palisa.

El funcionario aclaró, sin embargo, que por ahora se trata de tareas de planificación y preparación de escenarios y no del inicio de una ofensiva.

”En este momento no vemos la formación de una fuerza ofensiva en esas direcciones”, precisó.

Ante la intensificación de los ataques rusos, Zelensky ordenó paralelamente acelerar de manera drástica la producción ucraniana de drones de largo alcance.

El objetivo establecido durante una reunión del comando militar es alcanzar los mil drones diarios destinados a atacar objetivos dentro de Rusia.

”Actualmente nuestras sanciones de largo alcance promedian más de 300. Deben ser más. Tenemos un objetivo muy claro y lo alcanzaremos”, afirmó Zelensky.

El presidente denunció que Rusia intensificó su campaña de ataques y está utilizando masivamente drones Shahed, con ofensivas constantes contra Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia y las regiones de Sumy, Chernihiv, Dnipro, Kherson y Kiev.

https://vanguardia.com.mx/opinion/europa-y-la-guerra-en-ucrania-EC23121588

Zelensky reclamó además acelerar significativamente la fabricación de drones interceptores específicamente diseñados para destruir los nuevos Shahed a reacción utilizados por Moscú.

Al mismo tiempo, aseguró que los ataques sistemáticos ucranianos contra objetivos en territorio ruso ya están provocando consecuencias económicas y logísticas.

Según el mandatario, las reservas y exportaciones rusas de gasolina disminuyeron, Moscú comenzó a importar combustible y el Kremlin se vio obligado a utilizar fondos públicos para sostener a las compañías petroleras.

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