Rusia ataca la red eléctrica de Ucrania antes de llegada del invierno

Internacional
/ 12 octubre 2025
    Rusia ataca la red eléctrica de Ucrania antes de llegada del invierno
    En esta foto proporcionada por el servicio de prensa de la 65ª Brigada Mecanizada de Ucrania, los reclutas asisten a simulacros en un campo de entrenamiento en la región de Zaporiyia. FOTO: AP

El sector energético de la población ucraniana ha sido un campo de batalla clave desde el inicio de la guerra hace más de tres años

Rusia atacó la red eléctrica de Ucrania durante la noche, como parte de una campaña en curso para paralizar la infraestructura energética ucraniana previo al invierno, y expresó “extrema preocupación” por la posibilidad de que Estados Unidos proporcione misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

El gobernador regional de Kiev, Mykola Kalashnyk, dijo que dos empleados de la mayor empresa privada de energía de Ucrania, DTEK, resultaron heridos en ataques rusos a una subestación. El Ministerio de Energía de Ucrania informó que la infraestructura también fue atacada en las regiones de Donetsk, Odesa y Chernihiv.

“Rusia continúa su terror aéreo contra nuestras ciudades y comunidades, intensificando los ataques a nuestra infraestructura energética”, escribió en X el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, señalando que Rusia había lanzado “más de 3.100 drones, 92 misiles y alrededor de 1.360 bombas planeadoras” durante la última semana.

Zelenskyy pidió sanciones más estrictas para los compradores de petróleo ruso. “Las sanciones, aranceles y acciones conjuntas contra los compradores de petróleo ruso, aquellos que financian esta guerra, deben permanecer sobre la mesa”, escribió, añadiendo que tuvo una llamada telefónica “muy productiva” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que discutieron el fortalecimiento de la “defensa aérea, la resiliencia y las capacidades de largo alcance” de Ucrania, junto con “detalles relacionados con el sector energético”.

Su discusión siguió a una conversación anterior el sábado, dijo Zelenskyy, durante la cual los líderes acordaron los temas del domingo.

En una entrevista con “The Sunday Briefing” de Fox News Channel después de su llamada con Trump, se le preguntó a Zelenskyy si Trump había aprobado los Tomahawks.

“Estamos trabajando en ello”, señaló, añadiendo: “Por supuesto, contamos con tales decisiones, pero veremos. Veremos”.

Temas


Guerras
Invierno
Energía

Localizaciones


Ucrania

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

