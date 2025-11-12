Rusia avanza en el sur de Ucrania mientras amplía ataques en la línea del frente

KIEV.-El principal comandante militar de Kiev informó que el ejército ruso invadió tres asentamientos en la región sureña de Zaporiyia en Ucrania, mientras las fuerzas de Moscú expanden sus esfuerzos para capturar más territorio ucraniano.

La densa niebla permitió a las tropas rusas infiltrarse en las posiciones ucranianas en Zaporiyia, escribió el general Oleksandr Syrskyi en la aplicación de mensajería Telegram.

Cabe recordar que nuevas sanciones de Estados Unidos entrarán en vigor el 21 de noviembre, las cuales buscan obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a aceptar un alto el fuego.

Las sanciones apuntan al sector petrolero de Rusia, que es el pilar de la economía rusa, mientras tanto, los funcionarios de Kiev corren el riesgo de distraerse por un creciente escándalo de corrupción que envuelve a altos miembros del gobierno.

Las sanciones de Estados Unidos a las mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, aumentan la presión sobre Putin.

El líder ruso ha evitado hasta ahora negociaciones de paz serias a alto nivel, y los funcionarios ucranianos y occidentales le acusan de dar largas mientras su ejército intenta apoderarse de más territorio ucraniano.

El ejército ruso, más grande y mejor equipado, ha intensificado sus ataques, poniendo al ejército ucraniano, falto de personal, bajo una presión severa.

Por su parte los funcionarios ucranianos dijeron en septiembre que la línea del frente se ha extendido hasta casi 1.250 kilómetros (800 millas). El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo a principios de este mes que Rusia había desplegado alrededor de 170.000 tropas en Donetsk.

En las últimas cuatro semanas, el Ministerio ruso de Defensa ha informado de la captura de nueve asentamientos y aldeas en Donetsk: ocho en la región de Zaporiyia, siete en la región de Dnipropetrovsk y cinco en la región de Járkiv.

Zelenskyy busca destituir a ministros de justicia y energía

Por otro lado, el ministro de Justicia de Ucrania, Herman Halushchenko, fue suspendido de su cargo el miércoles tras ser investigado, anunció la primera ministra, Yuliia Svyrydenko.

Esto último, luego de que el presidente Volodymyr Zelenskyy pidiera el miércoles la destitución de los ministros de Justicia y Energía de Ucrania en medio de un amplio escándalo de corrupción que involucra a la empresa estatal de energía nuclear.

El anuncio se produjo después de que la agencia anticorrupción de Ucrania informara el martes que ha detenido a cinco personas e identificado a otros siete sospechosos en una importante investigación de corrupción que involucra presuntos sobornos por un valor de alrededor de 100 millones de dólares en el sector energético.