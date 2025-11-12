Rusia avanza en el sur de Ucrania mientras amplía ataques en la línea del frente

Internacional
/ 12 noviembre 2025
    Rusia avanza en el sur de Ucrania mientras amplía ataques en la línea del frente
    Las ciudades de Kupiansk y Lyman en la región nororiental de Járkiv en Ucrania también han presenciado recientemente un aumento de operaciones y combates. FOTO: AP.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de su vecino hace casi cuatro años y ahora ocupa aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano

KIEV.-El principal comandante militar de Kiev informó que el ejército ruso invadió tres asentamientos en la región sureña de Zaporiyia en Ucrania, mientras las fuerzas de Moscú expanden sus esfuerzos para capturar más territorio ucraniano.

La densa niebla permitió a las tropas rusas infiltrarse en las posiciones ucranianas en Zaporiyia, escribió el general Oleksandr Syrskyi en la aplicación de mensajería Telegram.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones

Cabe recordar que nuevas sanciones de Estados Unidos entrarán en vigor el 21 de noviembre, las cuales buscan obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a aceptar un alto el fuego.

Las sanciones apuntan al sector petrolero de Rusia, que es el pilar de la economía rusa, mientras tanto, los funcionarios de Kiev corren el riesgo de distraerse por un creciente escándalo de corrupción que envuelve a altos miembros del gobierno.

Las sanciones de Estados Unidos a las mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, aumentan la presión sobre Putin.

El líder ruso ha evitado hasta ahora negociaciones de paz serias a alto nivel, y los funcionarios ucranianos y occidentales le acusan de dar largas mientras su ejército intenta apoderarse de más territorio ucraniano.

El ejército ruso, más grande y mejor equipado, ha intensificado sus ataques, poniendo al ejército ucraniano, falto de personal, bajo una presión severa.

Por su parte los funcionarios ucranianos dijeron en septiembre que la línea del frente se ha extendido hasta casi 1.250 kilómetros (800 millas). El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo a principios de este mes que Rusia había desplegado alrededor de 170.000 tropas en Donetsk.

En las últimas cuatro semanas, el Ministerio ruso de Defensa ha informado de la captura de nueve asentamientos y aldeas en Donetsk: ocho en la región de Zaporiyia, siete en la región de Dnipropetrovsk y cinco en la región de Járkiv.

Zelenskyy busca destituir a ministros de justicia y energía

Por otro lado, el ministro de Justicia de Ucrania, Herman Halushchenko, fue suspendido de su cargo el miércoles tras ser investigado, anunció la primera ministra, Yuliia Svyrydenko.

Esto último, luego de que el presidente Volodymyr Zelenskyy pidiera el miércoles la destitución de los ministros de Justicia y Energía de Ucrania en medio de un amplio escándalo de corrupción que involucra a la empresa estatal de energía nuclear.

El anuncio se produjo después de que la agencia anticorrupción de Ucrania informara el martes que ha detenido a cinco personas e identificado a otros siete sospechosos en una importante investigación de corrupción que involucra presuntos sobornos por un valor de alrededor de 100 millones de dólares en el sector energético.

Temas


Ataques
Energía

Localizaciones


Rusia

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 12 al 27 de noviembre?
Autoridades investigan el asesinato de Noelia Daylen, niña de 4 años hallada sin vida en Oaxaca.

Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca
A pesar de la situación, ambos hermanos, Omar y Julio César Jr., tienen previsto participar en una pelea de exhibición el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana
Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi.

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr..

¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’