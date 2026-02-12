Rusia bloquea Whatsapp por ley local e insta a su población a usar aplicación estatal

El gobierno de Rusia ha bloqueado totalmente la aplicación de Whatsapp —propiedad de Meta— por no cumplir con el marco legal local; asimismo, las autoridades rusas invitan a su población a usar MAX, que es la aplicación respaldada por el estado para mensajería y otros servicios.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró ante periodistas que “debido a la falta de voluntad de Meta de cumplir con la ley rusa, tal decisión fue tomada e implementada”, sugiriendo a los rusos cambien a MAX, el mensajero estatal de Rusia.

“MAX es una alternativa asequible en el mercado para los ciudadanos, una plataforma de mensajería nacional en desarrollo. Respecto al bloqueo de WhatsApp, nuestras autoridades afirmaron que la decisión se tomó e implementó debido a la falta de voluntad de la corporación para cumplir con la ley”, declaró Peskov.

Ya en agosto de 2025 las autoridades federales rusas habían restringido las videollamadas y llamadas de voz desde Whatsapp, así como desde Telegram, en un contexto de guerra para ampliar su control sobre la infraestructura de comunicaciones.

MAX COMO EL WECHAT DE CHINA

Rusia está preinstalado en todos los dispositivos nuevos la aplicación MAX como parte de un esfuerzo más amplio para reemplazar las plataformas extranjeras como Facebook, Instagram y X —que ya están bloqueadas en territorio ruso.

MAX es una aplicación de mensajería local que, como WeChat (desarrollada en China), tiene un diseño para que los usuarios puedan realizar mensajería, llamadas, pagos y otros servicios, con el uso de su identidad en plataformas gubernamentales que brindan servicios públicos.

Sin embargo, al ser propiedad directa del estado ruso, críticos de MAX afirman que esta aplicación puede ser utilizada para rastrear usuarios. Las autoridades niegan estas declaraciones y declaran que MAX es para mejorar la vida cotidiana del ciudadano, informó Reuters.

(Con información de Reuters y CNN)