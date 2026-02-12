Rusia bloquea Whatsapp por ley local e insta a su población a usar aplicación estatal

Internacional
/ 12 febrero 2026
    Rusia bloquea Whatsapp por ley local e insta a su población a usar aplicación estatal
    Desde agosto de 2025 las autoridades federales rusas habían restringido las videollamadas y llamadas de voz desde Whatsapp. VANGUARDIA

Facebook, Instagram y X también están totalmente bloqueadas; MAX es la aplicación por parte del gobierno ruso que se está promoviendo para la mensajería

El gobierno de Rusia ha bloqueado totalmente la aplicación de Whatsapp —propiedad de Meta— por no cumplir con el marco legal local; asimismo, las autoridades rusas invitan a su población a usar MAX, que es la aplicación respaldada por el estado para mensajería y otros servicios.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró ante periodistas que “debido a la falta de voluntad de Meta de cumplir con la ley rusa, tal decisión fue tomada e implementada”, sugiriendo a los rusos cambien a MAX, el mensajero estatal de Rusia.

TE PUEDE INTERESAR: ByteDance, matriz de TikTok, triunfa con su nuevo modelo de IA capaz de generar vídeos más realistas

“MAX es una alternativa asequible en el mercado para los ciudadanos, una plataforma de mensajería nacional en desarrollo. Respecto al bloqueo de WhatsApp, nuestras autoridades afirmaron que la decisión se tomó e implementó debido a la falta de voluntad de la corporación para cumplir con la ley”, declaró Peskov.

Ya en agosto de 2025 las autoridades federales rusas habían restringido las videollamadas y llamadas de voz desde Whatsapp, así como desde Telegram, en un contexto de guerra para ampliar su control sobre la infraestructura de comunicaciones.

MAX COMO EL WECHAT DE CHINA

Rusia está preinstalado en todos los dispositivos nuevos la aplicación MAX como parte de un esfuerzo más amplio para reemplazar las plataformas extranjeras como Facebook, Instagram y X —que ya están bloqueadas en territorio ruso.

MAX es una aplicación de mensajería local que, como WeChat (desarrollada en China), tiene un diseño para que los usuarios puedan realizar mensajería, llamadas, pagos y otros servicios, con el uso de su identidad en plataformas gubernamentales que brindan servicios públicos.

Sin embargo, al ser propiedad directa del estado ruso, críticos de MAX afirman que esta aplicación puede ser utilizada para rastrear usuarios. Las autoridades niegan estas declaraciones y declaran que MAX es para mejorar la vida cotidiana del ciudadano, informó Reuters.

(Con información de Reuters y CNN)

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

