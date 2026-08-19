Trump anuncia un aplazamiento de tres días a los aranceles del 50% sobre las importaciones canadienses

“He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que estaban programados para entrar en vigor mañana por la mañana, durante un período de tres días”, escribió Trump en Truth Social , “basándome en el hecho de que Canadá y Estados Unidos, sujeto a la finalización de los documentos, ¡tienen un ACUERDO!”.

Donald Trump anunció que retrasaría durante tres días la implementación prevista de aranceles del 50% sobre la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá , insinuando que Washington y Ottawa podrían haber acordado reactivar el proyecto paralizado del oleoducto Keystone XL.

“¡El gran oleoducto Keystone XL, asesinado hace mucho tiempo por el somnoliento Joe Biden, podría despertar de la tumba!”, añadió el presidente, quien posteriormente publicó una imagen generada por IA en la que se le ve arrancando un oleoducto con la etiqueta “Keystone” junto a una lápida agrietada que dice: “Enterrado por Biden”.

El anuncio se produjo menos de dos horas antes de que entraran en vigor las nuevas medidas y fue precedido por conversaciones que duraron todo el día entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El oleoducto Keystone XL, anunciado inicialmente en 2008, habría transportado hasta 830.000 barriles (35 millones de galones) de petróleo crudo a lo largo de aproximadamente 1.200 millas desde Alberta, Canadá, hasta Nebraska, donde se conectaría con otros oleoductos que abastecen a las refinerías de petróleo en la costa del Golfo.

El proyecto se estancó durante la administración Obama debido a la presión de los activistas ambientales, pero Trump lo reactivó casi al final de su primer mandato. Sin embargo, en enero de 2021, el entonces presidente Joe Biden canceló un permiso crucial para el cruce de la frontera del oleoducto, y la empresa energética responsable del proyecto, TC Energy, con sede en Calgary, lo canceló formalmente en julio de ese mismo año.

El arancel del 50% se aplicaría a productos canadienses por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, lo que representa cerca del 5% de las exportaciones anuales del país hacia el sur. Entre los productos afectados se encontrarían el vino, los palos de hockey y el cemento, mientras que artículos como los minerales críticos, la potasa de pescado y los productos energéticos estarían exentos.

Canadá había amenazado con tomar represalias contra cualquier nuevo arancel con sus propios impuestos, lo que agravó la guerra comercial entre países que el año pasado se vendieron bienes y servicios por valor de 880.000 millones de dólares.

Como muestra del creciente resentimiento al norte de la frontera, una petición para expulsar al embajador estadounidense Pete Hoekstra, excongresista de Michigan y aliado de Trump, ha reunido casi 218.000 firmas desde el 21 de julio.

«Estamos negociando», dijo Carney a los periodistas el lunes, hablando en francés. «Las negociaciones son muy intensas y delicadas. Este no es el momento de hablar de negociaciones en público».

Trump anunció los aranceles el mes pasado, poco después de que se le viera charlando con Carney en la final del Mundial entre España y Argentina, e invocó el artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930.

Esa ley, promulgada en el apogeo de la Gran Depresión y ampliamente criticada por los economistas por haber empeorado la crisis mundial, autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 50% a las importaciones procedentes de países que hayan discriminado a las empresas estadounidenses.

Trump ha afirmado que Canadá discrimina las exportaciones estadounidenses de automóviles, alcohol y queso. Canadá y China fueron los únicos países que impusieron aranceles de represalia contra Estados Unidos en respuesta a los llamados aranceles del “Día de la Liberación” de Trump el año pasado.