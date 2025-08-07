Trump solo se reunirá con Putin si el presidente ruso también se reúne con Volodymyr Zelensky

Un funcionario de la Casa Blanca, que no quiso que se publicara su identidad ha asegurado que Donald Trump sólo se reunirá con Vladimir Putin también se reúne con Volodymyr Zelensky.

“Putin debe reunirse con Zelensky para que la reunión se lleve a cabo”, declaró el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Agentes de ICE realizan redada de ‘Caballo de Troya’ en Los Ángeles pese a prohibición judicial

Por lo que el Gobierno de Putin declaró que se acordó en “principio” mantener una reunión individual entre Putin y Trump, horas después de que este último dijera que aún no estaba seguro de si el Kremlin esta “presionándolo”.

“Se llegó a un acuerdo de principio para celebrar una cumbre bilateral en los próximos días, es decir, una reunión entre el presidente Vladimir Putin y Donald Trump”, dijo el asesor de Putin, Yuri Ushakov, afirmando que se hizo “por sugerencia de la parte estadounidense”.

De hecho, la Casa Blanca no había confirmado una reunión bilateral (ni tampoco la mencionó durante una conferencia de prensa el miércoles en la que habló de una posible reunión trilateral con los presidentes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania).

Sin embargo, Trump no se mostró demasiado optimista sobre la perspectiva de una reunión a tres bandas en la sesión informativa, y señaló que “se ha sentido decepcionado antes” por las promesas de Moscú de buscar la paz.

En las últimas semanas, su frustración ha aumentado por las promesas privadas de paz de Putin a Trump, que se produjeron justo antes de lanzar ataques aéreos más violentos contra civiles ucranianos.

“Habla bonito y luego ataca a todo el mundo”, dijo Trump.

Organizar una reunión bilateral antes de una trilateral corre el riesgo de que Putin siga “colocando” a Trump en conversaciones sin sentido, algo de lo que el presidente estadounidense se ha quejado a menudo.

Trump dijo el miércoles que sabría “en cuestión de semanas, tal vez menos” si Putin hablaba en serio sobre poner fin a la guerra.

Una reunión trilateral representaría un gran paso hacia el fin de la guerra en Ucrania. Ningún otro líder mundial, incluido el expresidente Joe Biden, ha logrado reunir a los dos países beligerantes en una misma sala desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

Sin embargo, el Kremlin todavía se resiste a la idea de una reunión de Trump que incluya a Zelensky.

“En primer lugar, proponemos centrarnos en la preparación de una reunión bilateral con Trump y consideramos que lo principal es que esta reunión sea exitosa y efectiva”, dijo Ushakov.

Cabe destacar que el mercado de valores ruso subió aproximadamente un 4,5% después de que el Kremlin afirmara que se llevaría a cabo una reunión individual.