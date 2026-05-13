Rusia intensifica bombardeos en Ucrania; lanza más de 800 drones

KIEV.- Rusia disparó al menos 800 drones en una enorme andanada diurna contra unas 20 regiones de Ucrania el miércoles, matando al menos a seis personas e hiriendo a decenas, incluidos niños, en uno de los ataques más prolongados de Moscú en la guerra de cuatro años, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

El ataque comenzó a media mañana y duró horas en la capital, Kiev, la ciudad occidental de Leópolis cerca de Polonia, y el puerto de Odesa en el mar Negro, entre otros centros de población, dijo Zelenskyy en la aplicación de mensajería Telegram.

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Según Zelenskyy, los ataques nocturnos tuvieron como objetivo infraestructura residencial y ferroviaria de Ucrania en las regiones centrales de Dnipro y nororientales de Járkiv, infraestructura portuaria en la región meridional de Odesa e instalaciones energéticas en la región central de Poltava. El martes, indicó, 14 regiones fueron atacadas a lo largo del día.

En una aparente referencia a que la atención mundial está centrada en la guerra con Irán, Zelenskyy dijo que “es importante apoyar a Ucrania y no guardar silencio sobre la guerra de Rusia. Cada vez que la guerra desaparece de los principales titulares, anima a Rusia a volverse aún más salvaje”.

Los ataques de Moscú contra su vecino no dan tregua, incluso mientras Ucrania se ve alentada por sus recientes logros militares y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, sostienen —sin aportar pruebas— que la guerra podría estar acercándose a su fin.