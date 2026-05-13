Rusia intensifica bombardeos en Ucrania; lanza más de 800 drones

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    Rusia intensifica bombardeos en Ucrania; lanza más de 800 drones
    Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos durante el último año para terminar la guerra se han desinflado tras no lograr avances en asuntos clave. AP.

Esto ocurre después de que Trump dijera que cree que Moscú y Kiev pronto alcanzarán un acuerdo para poner fin a los combates

KIEV.- Rusia disparó al menos 800 drones en una enorme andanada diurna contra unas 20 regiones de Ucrania el miércoles, matando al menos a seis personas e hiriendo a decenas, incluidos niños, en uno de los ataques más prolongados de Moscú en la guerra de cuatro años, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

El ataque comenzó a media mañana y duró horas en la capital, Kiev, la ciudad occidental de Leópolis cerca de Polonia, y el puerto de Odesa en el mar Negro, entre otros centros de población, dijo Zelenskyy en la aplicación de mensajería Telegram.

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Según Zelenskyy, los ataques nocturnos tuvieron como objetivo infraestructura residencial y ferroviaria de Ucrania en las regiones centrales de Dnipro y nororientales de Járkiv, infraestructura portuaria en la región meridional de Odesa e instalaciones energéticas en la región central de Poltava. El martes, indicó, 14 regiones fueron atacadas a lo largo del día.

En una aparente referencia a que la atención mundial está centrada en la guerra con Irán, Zelenskyy dijo que “es importante apoyar a Ucrania y no guardar silencio sobre la guerra de Rusia. Cada vez que la guerra desaparece de los principales titulares, anima a Rusia a volverse aún más salvaje”.

Los ataques de Moscú contra su vecino no dan tregua, incluso mientras Ucrania se ve alentada por sus recientes logros militares y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, sostienen —sin aportar pruebas— que la guerra podría estar acercándose a su fin.

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