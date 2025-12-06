Se revelan vínculos entre el sospechoso del tiroteo de la Guardia Nacional y el presunto ‘terrorista’ afgano

El hombre afgano acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional en DC comparte una estrecha conexión militar con un compatriota arrestado un día antes en Texas y acusado de hacer amenazas de bombas suicidas.

Altos funcionarios de la administración Trump revelaron de inmediato detalles sobre Rahmanullah Lakanwal después de que presuntamente disparara a dos miembros de la Guardia Nacional a tres cuadras de la Casa Blanca el 26 de noviembre, matando a la especialista de la Guardia de Virginia Occidental, Sarah Beckstrom . El director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que trabajaba en apoyo de las tropas estadounidenses en una base de operaciones especiales del ejército afgano en Kandahar.

Sin embargo, el documento de acusación contra un segundo hombre afgano, Mohammad Dawood Alokozay, de 30 años, que fue arrestado el 25 de noviembre y acusado de hacer amenazas terroristas, no decía nada sobre lo que hizo en Afganistán o cómo llegó a Estados Unidos.

Alokozay trabajó en la misma base antiterrorista, sirviendo como guardia de seguridad para Strike Force 03. Ambos hombres coincidieron durante años durante su estancia allí.

Un tercer hombre afgano al que se le permitió ingresar a Estados Unidos en 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenida del entonces presidente Biden fue arrestado la semana pasada en un caso separado y acusado de ayudar a terroristas de ISIS.

“Tenemos tres ciudadanos afganos que llegaron aquí tras la fallida retirada de Biden y que fueron arrestados por actividades violentas o extremistas en cuestión de semanas”, declaró el representante Jeff Van Drew (republicano por Nueva Jersey). “Existe la clara responsabilidad de investigar si estas personas compartían algún vínculo y de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se escape otra amenaza”.

Los dos arrestos han puesto de repente de relieve las fallas en la investigación y el seguimiento de los migrantes procedentes de Afganistán (incluidos muchos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en la guerra allí) tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses bajo la administración Biden.

No se supo de inmediato si se conocieron o interactuaron mientras estaban destinados en la base.

“Alokozay estuvo en esta unidad durante seis años. Vigilaba las torres dentro de la base”, declaró a The Post el general Haibatullah Alizai , último jefe de Estado Mayor del Ejército afgano antes de la caída de Kabul.

La instalación, construida en el antiguo recinto del líder talibán tuerto, el Mulá Omar, albergaba a unos 1.900 soldados y era la sede de la QSF (Fuerza de Ataque de Kandahar) de operadores especiales.

Alizai, quien comandó las fuerzas especiales afganas, habló con fuentes, incluido el excomandante de Alokozay, tras su arresto. Afirmó haber obtenido información sobre el servicio de Alokozay, además de detalles adicionales sobre sus antecedentes y su familia.

Decían que era una persona educada. Y esto se remonta a la Policía Nacional Afgana, otra institución gubernamental en la que sirvió durante años. Ambos puestos podrían haberle proporcionado objetivos de oportunidad si hubiera querido perpetrar un atentado, lo que sugiere que podría haberse radicalizado tras migrar a Estados Unidos casi al mismo tiempo que Lakanwal, dijo Alizai.

“Estuvo en la guerra durante casi 20 años y solo estuvo seis años con QSF, y necesitamos interrogar e investigar más sobre este tipo, como por ejemplo cómo se volvió radical”, dijo.

“Este es el tipo que creo que necesita más investigación, incluso más que Lakanwal”, añadió.

Las autoridades federales acusaron a Alokozay de amenazar a otros dos hombres afganos en un chat grupal publicado en TikTok y otras plataformas. Presuntamente amenazó con fabricar una bomba para perpetrar un atentado suicida y eliminarlos junto con “infieles”, según los cargos federales revelados el martes.

Alozokay declaró que los talibanes le eran muy queridos y que había viajado a Estados Unidos para matar a quienes participaban en la llamada. También afirmó que quería perpetrar un atentado suicida contra estadounidenses, según la denuncia federal.

“Afirmó que construiría una bomba en su vehículo y habló de un contenedor de aceite de cocina amarillo particular, preferido por los talibanes para construir dispositivos explosivos improvisados (IED) en Afganistán”, según el Departamento de Justicia.

“Haré el barril amarillo aquí, me suicidaré con ustedes, son infieles, no hay problema, soy afgano, soy musulmán... no hay más Dios que Dios”, dijo en la grabación.

Un informante que vio el video declaró que Alokozay “profería amenazas violentas repetidamente”. Afirmó que el informante informó sobre la amenaza en el video a la policía de Fort Worth y al FBI.

Según una traducción del video chat obtenida, Alokozay se jactó ante el grupo de un ataque suicida.

“¿Vas a suicidarte con los infieles?” le preguntó uno de los hombres.

“Me suicidaré contra ti, contra tus infieles, contra cualquiera que no esté de acuerdo... Me suicidaré con una bomba en él”, respondió.

El 4 de diciembre, los federales anunciaron el arresto de un tercer hombre afgano, Jaan Shah Safi, acusado de haber brindado apoyo al Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS-K), un grupo que lucha contra los talibanes y que se atribuyó la responsabilidad del ataque de agosto de 2021 en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai durante la retirada estadounidense.

“Este incidente ocurrió aquí mismo, en nuestra propia comunidad”, declaró el representante de Virginia, Ben Cline, quien representa al distrito donde los agentes de ICE llevaron a cabo el arresto. Añadió que “pone de relieve las consecuencias reales de la incapacidad de la administración Biden para investigar adecuadamente a los casi 190.000 ciudadanos afganos liberados en Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos”.

Los tres hombres llegaron al país en 2021 bajo el programa OAW de Biden.

Shawn VanDiver, presidente de #AfghanEvac, acusó a la administración de tergiversar la información tras el tiroteo de la Guardia Nacional. “Parece que intentan seleccionar cuidadosamente estas historias para sacarlas de contexto y generar indignación contra los afganos”, declaró.

La urgente necesidad de identificar a los afganos que pueden haberse radicalizado podría perjudicar a otros afganos que están tratando de identificar a sus compatriotas que pueden caer en el extremismo, advirtió Alizai.

“Todas estas amenazas nos afectan y todo el mundo está intentando sobrevivir en esta situación complicada y difícil”, afirmó.