Las vidas ocultas de los hijos secretos de Vladimir Putin

El presidente Vladimir Putin gobierna Rusia con puño de hierro, lo que hace difícil para la mayoría de la gente imaginarlo como padre tras puertas cerradas.

Pero la vida familiar del primer ministro ruso quedó claramente en el centro de la atención esta semana cuando un periodista ucraniano confrontó a una de sus supuestas hijas, Elizaveta Rudnova, de 22 años, cerca de su casa en París y dijo que Putin era responsable de la muerte de su hermano.

“¿Y eso qué tiene que ver conmigo?”, respondió ella en el intercambio, captado en video.

Al igual que otros niños que supuestamente tuvo Putin, Rudnova lleva una vida muy inusual.

“Si eres hijo de Putin, llevas una gran carga de ladrillos”, dijo a The Post el autor John O’Neill, que ha estudiado y escrito extensamente sobre Rusia.

Putin, de 73 años, sólo tiene dos hijas “oficiales” —Maria Vorontsova, de 40, y Katerina Tikhonova, de 39— con su primera esposa, la ex azafata de Aeroflot Lyudmila Putin.

La pareja se divorció en 2013 tras casi 30 años de matrimonio, tras años de especulaciones sobre si Putin había tenido un hijo secreto —que ahora se cree que es Rudnova— con otra mujer una década antes. Los vínculos biológicos entre Putin y Rudnova, junto con otros hijos que supuestamente tuvo años después, nunca se han probado.

Rudnova nació en 2003 y fue criada en gran parte por su madre, una ex limpiadora en Rusia, que ahora posee un imperio valorado en 105 millones de dólares.

También se cree que Putin fue padre de dos hijos, de 9 y 5 años, con otra mujer: la gimnasta rítmica olímpica Alina Kabaeva, quien alguna vez fue aclamada como “la mujer más flexible de Rusia”.

Se dice que los niños y su madre viven en un recinto forestal rodeado por un sistema de defensa aérea, reciben educación en casa y no se mezclan con otros niños.

También corren rumores de gemelas de 10 años. Pero no se sabe públicamente si realmente existen, y mucho menos si Putin las engendró.

El presidente ruso es tan ferozmente protector y reservado con su familia que ni siquiera sus hijas reconocidas —Vorontsova, endocrinóloga, o Tikhonova, directora de proyectos— han sido fotografiadas públicamente con él.

“Putin aprendió a actuar con gran astucia durante su servicio en la KGB [antiguo servicio de seguridad ruso]. Es un tipo cuya mirada es imposible de leer”, dijo O’Neill, autor de “El bailarín y el diablo”.

“Y ahora tiene que aislar a sus hijos por miedo a que los asesinen, y a él también.

Cualquier vida familiar que tenga es secreta. Todo sobre él es secreto. Primero, por temor a un asesinato. Y segundo, porque Putin temería lo que pudieran oír o decir, y que luego alguien saliera a revelarlo.

Putin tampoco reconocerá jamás los supuestos hijos nacidos fuera del matrimonio, debido a sus creencias religiosas, según O’Neill.

“Él dice ser un líder religioso ortodoxo, por lo que sabe que quedaría mal que tuviera múltiples amantes e hijos con más de una mujer”, dijo.

“Tiene que dar la impresión de ser un hombre de familia, y ya tiene un divorcio y dos hijas”.

Así es la vida de sus supuestos hijos:

ELIZAVETA RUDNOVA

Elizaveta Rudnova, también conocida con el alias de Luiza Rozova, tiene un sorprendente parecido con Putin y se ha convertido en la “posible hija” de la que más se habla en Rusia.

Se cree que es hija de Putin y Svetlana Krivonogikh, de 50 años, quien, según se informa, tuvo un romance con él en 2003 mientras trabajaba como limpiadora de casas en uno de sus complejos de lujo.

En 2020, después de que el medio ruso Proekt revelara su vínculo familiar con Putin, el número de seguidores de Rudnova en redes sociales se disparó, al igual que las reacciones negativas. La criticaron duramente por ostentar un estilo de vida lujoso en línea mientras Rusia luchaba contra la pobreza y el caos pandémico.

Casi de la noche a la mañana, desapareció de las redes sociales rusas. Proekt fue clausurado, sus reporteros fueron etiquetados como “agentes extranjeros” y su fundador se vio obligado a huir del país.

Rudnova abandonó Rusia como Elizaveta Krivonogikh en la época de la invasión de Ucrania en 2022, antes de reaparecer en París con su apellido actual.

Se graduó de la prestigiosa Escuela de Gestión Cultural y Artística ICART y ahora trabaja en dos galerías parisinas, ambas irónicamente conocidas por albergar exposiciones contra la guerra y disidentes.

Cuando fue confrontada por el periodista esta semana, Rudnova —escoltada por un guardaespaldas profesional— permaneció tranquila.

Lamento mucho que esto esté sucediendo. Lamentablemente, no soy responsable de esta situación. Me alegra que hayas tenido el valor de acercarte a mí y hablar conmigo. Que tengas una buena noche, dijo.

El medio alemán Bild afirmó anteriormente haber visto su canal privado en la aplicación de mensajería Telegram, informando en agosto cómo Rudnova escribió sobre “el hombre que se llevó millones de vidas y destruyó la mía”.

“Es liberador poder volver a mostrar mi rostro al mundo”, escribió en el chat de Telegram, denominado “El arte de Luiza”, informó Bild.

“Me recuerda quién soy y quién destruyó mi vida”, añadió en una indirecta no tan sutil hacia Putin.

La madre Svetlana Krivonogikh ahora vive en un apartamento de 4,1 millones de dólares en Mónaco y viaja en un yate que recibe una escolta naval al llegar a San Petersburgo.

También tiene participaciones en uno de los bancos privados más grandes de Rusia y es propietaria de un atrevido club nocturno de San Petersburgo, el Leningrad Centre, conocido por sus espectáculos eróticos, según informes.

“Putin no está interesado en poner a ninguna de sus hijas en el poder porque Rusia tradicionalmente no valora el liderazgo femenino. Pero se asegurará de que estén bien atendidas para que no se sientan tentadas a hablar en su contra. También estoy segura de que monitorea lo que dicen”, dijo O’Neill.

IVÁN PUTIN Y VLADIMIR PUTIN JR.

Putin y su actual pareja, Alina Kabaeva, de quien se rumorea desde hace tiempo, tienen dos hijos pequeños y posiblemente dos hijas gemelas.

Putin y Kabaeva, de 41 años, han estado vinculados desde al menos 2008, aunque ambos niegan públicamente cualquier relación.

Iván, de 9 años, y Vladimir Jr., de 5, viven la mayor parte del año dentro de la palaciega residencia de Putin en el lago Valdai, al noroeste de Moscú, según un informe del Dossier Center, una organización de noticias de investigación rusa.

“Viven en residencias vigiladas por el FSO (el servicio de seguridad de élite de Rusia)”, señala el informe.

Según informes, los niños reciben clases únicamente de institutrices contratadas, no asisten a la escuela, no se mezclan con otros niños y viajan únicamente en aviones privados, yates y trenes blindados. Sus actividades diarias, desde los deportes hasta el recreo, se realizan bajo vigilancia constante.

“Sus fechas de nacimiento sólo las conoce su familia inmediata”, continuó.

Es poco probable que sepan algo sobre la guerra que ya lleva casi tres años en Ucrania, afirma O’Neil.

“Cuando tengan la edad suficiente para aprender, probablemente querrán ser leales a su padre. Quizás [algún día] se den cuenta de lo horrible que fue todo, pero qué horrible es darse cuenta de que tu padre es un hombre verdaderamente malvado”, declaró O’Neill.

Sin embargo, O’Neill especula que es poco probable que los hijos de Putin lo vean como algo más que una persona fría o distante, en el mejor de los casos, incluso a puertas cerradas.

Según se informa, la casa de Valdai está protegida por sistemas de defensa aérea de última generación para defenderse de los drones y misiles ucranianos.

“Al igual que Vladimir Putin, sus hijos tienen sus propias tazas y beben solo de ellas”, mientras que los agentes de seguridad “siempre están cerca de los niños”, señala el informe del Dossier Center, elaborado con la ayuda de un miembro del personal de la residencia Valdai.

Los niños rara vez ven a Putin, pero él “trata a sus hijos con más reverencia que antes a sus hijas”, según Dossier.

También afirma que Putin es “el único que puede hablarles con severidad”.

Putin nunca ha reconocido públicamente a los niños. Sin embargo, en agosto de este año, les dijo a los escolares de Siberia que «los miembros de mi familia, los pequeños, hablan chino».

También se cree que están aprendiendo inglés y alemán.

Las fuentes dicen que Putin y Kabaeva también comparten hijas gemelas de 10 años, que nacieron cerca de Lugano, Suiza, en febrero de 2015. Pero su existencia nunca ha sido verificada públicamente.

Iván, también nacido en Lugano en 2015, es un apasionado del hockey. Supuestamente está obsesionado con los dibujos animados y las películas de Disney, llegando incluso a disfrazarse, para gran consternación del presidente ruso, según el Dossier Center.

O’Neill no cree, a partir de sus investigaciones, que Putin sea el típico padre cariñoso a puertas cerradas

“Podría ser el tipo de persona que juega con los niños de vez en cuando y espera que les vaya bien en su competencia de levantamiento de pesas o en el partido de fútbol”, dijo.

Pero me cuesta creer que sea una persona genuina y cálida. No hay nada en sus antecedentes que lo sugiera.

También dijo que espera que eduque a sus hijos para que sean “despiadados” y “tremendamente leales” a él mismo y a Rusia.