Rusia masacra a ancianos ucranianos y a un perro que portaba una bandera blanca en un terrible ataque con drones

Rusia masacró el lunes a dos ancianos civiles y a su pequeño perro que evacuaban sus hogares bajo una bandera blanca en el último ataque con drones denominado “safari humano” en el este de Ucrania.

La pareja caminaba por un camino rural en Kruglyakivka, un pueblo en el óblast de Kharkiv, al sur de Kupiansk, donde Moscú ha avanzado recientemente, según el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington D.C., cuando fueron blanco de ataques consecutivos con drones, según un video publicado por Ucrania.

Tras casi cuatro años de guerra, los dos civiles, obligados a abandonar sus hogares, portaban una bandera blanca que indicaba que no eran combatientes, lo que significaba que su muerte podría considerarse un crimen de guerra.

En el vídeo, un dron explosivo espera mientras los civiles salen de la zona con un pequeño perro blanco y negro abriendo camino.

De repente, el dron —pilotado por rusos con una transmisión de vídeo de los objetivos civiles— sale de su escondite entre la hierba alta al borde de la carretera y vuela directamente hacia la primera persona y el perro.

El dron explota con una explosión masiva, lanzando la bandera de las manos de la víctima a un campo cercano. Mientras el denso humo negro se disipa, el perro se retuerce violentamente junto a su dueño muerto, desangrándose en el camino.

Al presenciar el horror, la segunda persona, un anciano, parece comprender lo que le espera a continuación.

Se detiene en seco y hace la señal de la cruz, un gesto de oración católico. Instantes después, un segundo dron aparece de repente y explota, dejando al anciano muerto al borde del camino.

“Las tropas rusas han vuelto a mostrar su verdadera cara de terror y crueldad inhumana al llevar a cabo una ‘operación de bandera falsa’”, según el departamento de comunicaciones de la 77ª Brigada Aeromóvil Independiente Dnipro, 7º Cuerpo de las Fuerzas de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Rusia intentó culpar a Ucrania de la masacre.

“El enemigo filmó este ataque con el objetivo de difundir las imágenes en material propagandístico y acusar falsamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este hecho evidencia una práctica sistemática de desinformación y un intento de culpar a nuestro bando por crímenes de guerra”, continuaba el comunicado.

La fiscalía regional de Járkov, en Ucrania, anunció la apertura de una investigación por crímenes de guerra sobre los asesinatos, señalando que “no había instalaciones ni posiciones militares cerca del lugar del ataque”.

El ataque del lunes fue solo el último de una serie de ataques selectivos contra civiles perpetrados por rusos con drones FPV en lo que se ha descrito ampliamente como asesinatos de “safari humano”.

Hace dos semanas, una abuela ucraniana de 84 años y sus dos cabras fueron “hechas pedazos” cuando un ruso pilotó un dron explosivo directamente hacia ella mientras caminaba por una carretera asfaltada en Jersón.

En el este de Ucrania, las personas mayores suelen ser blanco de ataques, ya que muchas se niegan a abandonar sus hogares ante el avance ruso sobre sus aldeas debido a su edad, sus capacidades y el hecho de que a menudo han pasado toda su vida en sus casas, según innumerables entrevistas realizadas por residentes de la zona de guerra y las estadísticas oficiales de mortalidad ucranianas.

Sin embargo, los rusos suelen atacar con drones a personas de todas las edades. En julio, un niño de un año fue ejecutado “despiadadamente y deliberadamente” en un ataque con drones rusos en el sur de Ucrania, según informaron entonces las autoridades.

El niño, llamado Dmytryk, estaba jugando en el patio de su abuela en Pravdyne cuando el dron se estrelló, provocando que la metralla le atravesara el corazón y matara al pequeño que había celebrado su primer cumpleaños apenas dos meses antes.