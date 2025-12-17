$!Vinculan a proceso nuevamente a exsecretario de Salud de Baja California por uso ilícito de atribuciones

El exsecretario de Salud de Baja California, Alonso “N”, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la compra de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.

La acusación apunta a un posible quebranto al erario estatal por 39 millones de pesos, derivado de procesos de licitación que habrían beneficiado a la empresa Arsa Lab, con sede en Tijuana.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla

REALIZAN AUDIENCIAS CONTRA ALONSO ‘N’ EN MEXICALI Y TIJUANA

De acuerdo con información publicada por Zeta Tijuana, las audiencias más recientes del caso se llevaron a cabo en dos sedes judiciales del estado:

Lunes 8 de diciembre de 2025, en el Centro de Justicia de Mexicali y el lunes 15 de diciembre de 2025, en el Centro de Justicia de Tijuana.

Durante la audiencia del 15 de diciembre, que se prolongó por más de siete horas, un juez de control determinó que existían elementos de prueba suficientes para vincular a proceso al exsecretario, así como a Miguel Ángel “N”, jefe de Recursos Materiales, y a Gerardo “N”, colaborador cercano del exfuncionario.

IMPUTADOS PODRÁN LLEVAR SU PROCESO EN LIBERTAD; FIJAN PLAZO DE 4 MESES PARA INVESTIGACIÓN

Tras la resolución judicial, el juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, se autorizó que los imputados continúen su proceso en libertad, al no imponerse medidas cautelares de prisión preventiva, según el reporte de Zeta Tijuana.