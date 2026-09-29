Rusia paga 26 mil dólares a reclutas de EU para que sirvan de carne de cañón en la guerra de Ucrania

Moscú ha sufrido 1.5 millones de bajas, incluyendo 500 mil muertos, desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, según estimaciones del Reino Unido, y recluta agresivamente a extranjeros para apuntalar su esfuerzo bélico.

Rusia está reclutando tropas para el frente de batalla en su guerra contra Ucrania por cualquier medio posible, y ha engañado al menos a 18 estadounidenses para que luchen contra ellos.

Agentes de todo el mundo se han movilizado y utilizan anuncios segmentados en Facebook, TikTok y Telegram para aprovecharse de los pobres, vulnerables y obsesionados con ideologías, ganando 24.000 dólares por cada recluta, más una parte de su salario.

“Reclutan extranjeros, los envían a la guerra y, cuando mueren, sus muertes no generan ninguna reacción negativa en la sociedad rusa. En la mayoría de los casos, las familias de los reclutas extranjeros fallecidos no reciben la indemnización que les corresponde.”

“Se ha convertido en toda una industria y es muy rentable. Rusia sufre entre 3o mil y 40 mil bajas cada mes y ya no son capaces de cubrir sus pérdidas”, declaró Vitaliy Matvienko, director de un proyecto estatal ucraniano sobre las rendiciones rusas.

La mayoría son enviados a la “picadora de carne”, el frente de batalla, donde son principalmente carne de cañón, rápidamente abatidos por drones, soldados o artillería ucranianos.

Posteriormente, fue adoctrinado en línea por la propaganda rusa y manipulado para unirse a la guerra de Putin.

Pero tras negarse a vacunarse contra la COVID-19 cuando el Departamento de Defensa la hizo obligatoria para todos los miembros de las fuerzas armadas, fue dado de baja del Cuerpo de Marines.

Ese fue el caso de Baker, quien se unió a la Infantería de Marina de los Estados Unidos a los 18 años y obtuvo la Medalla del Servicio de Defensa Nacional.

Las autoridades de seguridad ucranianas han identificado a casi 29.000 extranjeros de 135 países diferentes —entre ellos Corea del Norte, Kenia y Ghana— que luchan para Rusia, pero recalcan que la cifra real es considerablemente mayor. Según las autoridades, muchos son engañados en línea.

Entre los engañados se encontraba Seth William Baker, un cabo primero de Gilbert, Arizona, que servía como especialista en combustible a granel en el 4.º Grupo de Logística de la Infantería de Marina. Murió en el frente a los 23 años, tan solo tres meses después de alistarse. Los reclutas estadounidenses suelen recibir una bonificación de 26.000 dólares al firmar el contrato y 2.000 dólares al mes.

“Hay muchas razones por las que vine aquí, pero uno de los puntos de inflexión importantes fue cuando era cabo primero”, dijo Baker en un video grabado dentro de un búnker ruso.

“Propusieron la vacunación contra el COVID-19 en el ejército. Algunos de nosotros —desafortunadamente no muchos— dijimos: ‘No nos la vamos a poner’. Se habla mucho de libertad en Estados Unidos, pero supongo que no para algunos de nosotros.”

Matvienko afirmó que el caso de Baker era típico del tipo de persona que Rusia busca reclutar.

“Fue dado de baja del servicio militar, no logró ingresar a la academia de policía y, al parecer, tuvo dificultades para encontrar su lugar en la sociedad estadounidense. Obviamente, Seth era un joven susceptible a la influencia”, dijo.

No está solo. Los servicios de inteligencia ucranianos han identificado a otros 17 estadounidenses que se han alistado en el ejército ruso.

El ex concejal de la ciudad de Massachusetts, Wilmer Puello-Mota, que estaba siendo juzgado por un cargo de pornografía infantil, huyó del país y ahora está luchando en la guerra de Rusia.

El exfuncionario de Holyoke, de 30 años, que sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante seis años, firmó su contrato como mercenario en abril de 2024 y fue visto en un video de propaganda rusa plantando una bandera estadounidense en una ciudad ucraniana.

«La victoria será nuestra», declaró en ruso antes de defender su postura. «No me considero un traidor. Estados Unidos y Rusia no están en guerra».

Su lío legal comenzó después de que las autoridades encontraran fotos de una chica de 17 años desnuda en su teléfono móvil en 2020. Fue acusado de pornografía infantil en aquel entonces, a pesar de que intentó alegar que creía que la víctima tenía 22 años.

Puello-Mota sigue luchando por Rusia y el mes pasado sufrió heridas de metralla en la pierna tras una explosión. Se desconoce la gravedad de sus lesiones.

El caso estadounidense de mayor repercusión es el de Michael Gloss, de 21 años, hijo de un alto funcionario de la CIA que murió en la guerra en abril de 2024.

Para sorpresa de sus padres, Juliane Gallina, entonces subdirectora de innovación digital de la CIA, y Larry Gloss, veterano de la Marina estadounidense, salieron a la luz fotografías de Gloss vistiendo ropa militar de camuflaje y posando junto a soldados rusos.

Se decía que estaba lidiando con problemas de salud mental y que dejó de tomar su medicación antes de desaparecer sin dejar rastro y reaparecer más tarde en el ejército ruso.

Según su padre, Gloss murió a causa de una hemorragia masiva durante un bombardeo de artillería en Donetsk mientras intentaba ayudar a un soldado ruso herido.

Putin incluso entregó una medalla, en reconocimiento a su destacado servicio civil, al enviado especial estadounidense Steve Witkoff para que se la hiciera llegar a los padres de Gloss.

El último estadounidense en unirse a las fuerzas rusas es Derek Huffman, quien trasladó a su familia a Rusia para escapar de lo que él denominó el “adoctrinamiento” LGBTQ en Estados Unidos.

Este hombre de 47 años se alistó para luchar con el fin de ganarse el “respeto” y asegurar la ciudadanía rusa para su esposa, DeAnna, y sus tres hijas, pero pronto se vio enviado al frente.

“Él siente que lo están arrojando a los lobos en este momento, y de alguna manera tiene que apoyarse en la fe, y eso es lo que todos estamos haciendo”, dijo su esposa en un video de YouTube que ya ha sido eliminado.

Pero Huffman regresó a casa ileso después de un año, solo para decirles a sus seguidores que había “firmado otro contrato” porque “la victoria está cerca” para Rusia.

Sin embargo, un decreto ruso de 2022 establece que los contratos militares se prorrogan automáticamente hasta el final de la “operación militar especial”.

Matvienko afirma que Rusia tiene una “actitud muy extraña, casi psicodélica, hacia los estadounidenses”.

“Cuando un estadounidense termina luchando del lado de Rusia, se convierte en un acontecimiento casi sagrado para la propaganda rusa”, afirmó.

“Sus opiniones se presentan como de suma importancia. Se les invita a la televisión, aparecen en reportajes, se les entrevista y se les lleva a recorrer medios de comunicación rusos y eventos públicos.

“La propaganda rusa los presenta como prueba de que ‘la gente de Occidente entiende lo que realmente está pasando’, o de que ‘los estadounidenses comunes y corrientes apoyan a Rusia’”.

Sin embargo, la realidad en las fuerzas armadas es muy diferente. Mercenarios extranjeros han denunciado haber sufrido abusos físicos y racistas a manos de soldados rusos con los que supuestamente debían servir codo con codo.

Algunos son enviados a misiones mortales y obligados a participar en lo que se conoce como “ataques mortales”, donde son asesinados rápidamente, ya que sus comandantes consideran sus vidas prescindibles en comparación con las de los rusos. Otros son obligados a luchar, incluso estando gravemente heridos.

Matvienko añadió que los combatientes extranjeros también son blanco de despojos económicos, a quienes se les confisca una “parte significativa de su salario”.

“Cuando llegan a sus unidades militares, les dicen que deben aportar dinero al ‘fondo’ de la unidad para comprar drones, vehículos, combustible y otros equipos”, dijo. “Quienes se nieguen pueden ser golpeados o amenazados con la ejecución”.