Rusia usa a los migrantes como armas contra Europa

LONDRES- El plan es parte de la estrategia más amplia de Rusia para sembrar la discordia en Occidente, aunque más sutil que otras operaciones recientes atribuidas al Kremlin. Parecía un pequeño acto de vandalismo. Un hombre fue captado por una cámara de vigilancia en agosto cortando una valla fronteriza desde Bielorrusia hacia Letonia, donde golpeó otra cámara similar con un tubo antes de huir de regreso al lugar de donde había venido.

Sin embargo, su crimen también era emblemático de una amenaza de seguridad más amplia que emanaba de Bielorrusia y su aliado cercano, Rusia, dijeron funcionarios letones, incluida la ministra de Asuntos Exteriores, Baiba Braže, en entrevistas en Riga. Los servicios de inteligencia rusos y bielorrusos están facilitando un plan elaborado para canalizar ilegalmente a migrantes de Medio Oriente y África a través de la frontera hacia Letonia y otros países de la OTAN y la Unión Europea, dijeron funcionarios letones. Miles de migrantes han cruzado la frontera hacia Letonia este año, y más de 11 mil fueron rechazados, totales que eran inauditos hace solo unos años en este país báltico de menos de 2 millones de personas. Un número desconocido atravesó las defensas fronterizas del país, cortando huecos en una extensa valla y, más recientemente, cavando por debajo de ella. Funcionarios letones describieron los daños como parte de una campaña dirigida.

Bandas criminales atraen a migrantes a Rusia y Bielorrusia en vuelos comerciales y luego los envían a la frontera, dijeron autoridades de Letonia, con el respaldo de esos países. Los funcionarios dijeron que los gobiernos ruso y bielorruso a veces incluso ofrecían vuelos chárter a Moscú o Minsk para los migrantes y luego proporcionaban transporte a las fronteras boscosas que colindan con Letonia, Lituania, Polonia y otros lugares. Los datos de geolocalización de los teléfonos de los migrantes mostraron que algunos habían viajado a través de Rusia, dijo Braže. El objetivo de Rusia en Letonia, donde la migración es un tema político polémico, es avivar las tensiones antes de las elecciones parlamentarias del sábado y ayudar a la llegada de legisladores más favorables a Rusia, dijeron funcionarios letones. “Desestabilizarían la situación para meter en el parlamento a políticos que son más amigables con Rusia”, dijo el general Guntis Pujāts, jefe de la Guardia Estatal de Fronteras de Letonia. Los funcionarios rusos han negado las acusaciones de Letonia. “Esta es la más reciente muestra de la total estupidez del gobierno de Letonia”, dijo Dmitri S. Peskov, el portavoz del Kremlin, en un mensaje de texto. Una portavoz del gobierno de Bielorrusia no respondió a una solicitud de comentarios. Letonia está reforzando sus defensas.

En una visita reciente a la frontera entre Letonia y Bielorrusia, había soldados en vehículos todoterreno patrullando como parte de una fuerza de reacción rápida, mientras que otros soldados rastrillaban el camino polvoriento para hacer más visibles las huellas. Donde antes había una frontera abierta con Bielorrusia, ahora se erige una valla de acero alta y rematada con alambre de púas. La valla, que se extiende a lo largo de los 172 kilómetros de la frontera de Letonia con Bielorrusia, está equipada con cámaras de video y sensores de movimiento junto con programas de inteligencia artificial que ayudan a distinguir entre animales y personas. Los guardias fronterizos en un puesto de avanzada cercano miraban los monitores, rastreando cualquier movimiento, mientras drones de vigilancia volaban por encima. El plan de los migrantes, según las autoridades, es parte de la estrategia más amplia de Rusia para sembrar la discordia en Occidente, aunque más sutil que otras operaciones recientes atribuidas al Kremlin. Los objetivos son los mismos, dijeron los funcionarios: imponer consecuencias a los países por apoyar a Ucrania y atar los recursos de la policía, los militares y los servicios de seguridad, mientras bordean el umbral de una guerra total y mantienen su capacidad de negarlo. El uso de la migración como arma por parte de Rusia y su aliado Bielorrusia cumple con cada uno de estos requisitos, dicen los funcionarios letones.