Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones; funcionarios de ambas naciones analizan posible reunión

KIEV.- Rusia y Ucrania intercambiaron más ataques con drones de largo alcance que se han convertido en un elemento básico de la guerra de más de tres años, indicaron funcionarios el viernes.

Hablando con periodistas durante una visita a Bielorrusia, dijo que se espera que los términos de un posible alto el fuego, que el Kremlin ha rechazado hasta ahora, estén en la agenda.

TE PUEDE INTERESAR: Trump no descarta volver a atacar Irán si se comprueba existencia de uranio a grandes niveles

La guerra no muestra signos de disminuir, ya que los esfuerzos de paz internacionales liderados por Estados Unidos no han producido ningún avance. Dos rondas recientes de conversaciones entre delegaciones rusas y ucranianas en Estambul fueron breves y no lograron avances en alcanzar un acuerdo.

Ucrania quiere que el próximo paso en las conversaciones de paz sea una reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y Putin, subrayó el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov.

Una sugerencia a medias

Dada las recientes declaraciones de Putin, no está claro cómo se desarrollará esto. El mandatario ruso ha dicho que una reunión cumbre debería tener lugar sólo después que se hayan acordado las disposiciones principales de un acuerdo de paz, y eso podría llevar meses o años.

Putin también ha repetido su afirmación de que Zelenskyy perdió su legitimidad luego que su mandato presidencial expirara el año pasado, lo cual ha sido rechazado por Kiev y sus aliados.

Mientras tanto, las fuerzas rusas lanzaron 363 drones Shahed y señuelos, además de ocho misiles, contra Ucrania durante la noche, informó el viernes la fuerza aérea ucraniana, que dijo que sus defensas antiaéreas detuvieron todos menos cuatro de los aviones no tripulados y derribaron seis misiles de crucero.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, reportó que 39 drones ucranianos fueron derribados en varias regiones durante la noche, incluyendo 19 en la región de Rostov y 13 en Volgogrado. Ambas provincias están al este de Ucrania.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo más tarde el viernes que cuatro aviones militares estacionados en el aeródromo de Marinovka en la región de Volgogrado habían sido destruidos durante una misión que involucró a las Fuerzas Especiales y la inteligencia ucraniana durante la noche.

“Cuatro aviones enemigos, a saber, Su-34, y una unidad técnica y operativa, donde se mantienen y reparan varios aviones de combate, fueron destruidos”, según una evaluación preliminar publicada en línea.

Los funcionarios rusos no comentaron de inmediato, ni mencionaron el aeródromo de Marinovka en declaraciones públicas sobre el ataque con drones en la región durante la noche.

Sin embargo, el gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, el viernes por la mañana enumeró el distrito de Kalanchyovsky de la región, donde se encuentra Marinovka, entre las tres áreas atacadas por drones ucranianos.