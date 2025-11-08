Sadiq Khan y Zohran Mamdani, dos alcaldes musulmanes en la cima de dos grandes ciudades multiculturales

LONNDRES- Londres y Nueva York tienen muchas cosas en común, sobre todo una gran población multicultural, pero esta semana se han acercado aún más por contar con dos alcaldes progresistas, de ascendencia diversa y musulmanes: el demócrata estadounidense Zohran Mamdani, recién electo, y el laborista británico Sadiq Khan. Su origen, sus ideas y sus formas de llegar a una ciudadanía cansada de los altos costes de vida en dos de las urbes más grandes y diversas del mundo fueron claves a la hora de hacerse con el poder en bastiones de las clases dominantes estadounidense y británica. TE PUEDE INTERESAR: Las raíces africanas de Zohran Mamdani Mientras que Mamdani se impuso a un experimentado y conocido Andrew Cuomo -exgobernador, ex fiscal general y exsecretario de vivienda del estado de Nueva York-, Khan ganó en 2016 al conservador Zac Goldsmith, miembro de una de las familias más conocidas y ricas del Reino Unido. Además, Khan sustituyó a Boris Johnson, símbolo del apoyo al Brexit que años después alcanzó el número 10 de Downing Street (residencia oficial del primer ministro británico).

Los dos alcaldes han aglutinado más del 50 % de los apoyos en sus respectivos comicios -Mamdani alcanzó el 50.4 % y Khan el 56.8 % en 2016-, con un gran apoyo de las clases populares, que buscan soluciones reales a problemas cotidianos como la vivienda, el transporte público o la educación. ORÍGENES SIMILARES Los dos alcaldes proceden de familias cuyos orígenes se encuentran fuera de las fronteras de las ciudades que ahora gobiernan, con orígenes humildes y de búsqueda de prosperidad. Sadiq Khan, de 55 años, nació en el seno de una familia de migrantes paquistaníes, y se crió en una vivienda de protección oficial en el barrio obrero de Tooting, en el sur de Londres, junto a sus siete hermanos. Es hijo de un conductor de autobuses y dedicó su carrera profesional a la abogacía especializada en derechos humanos y en casos de discriminación.