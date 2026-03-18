Se alejan los votantes latinos de Trump, esto dicen las encuestas

MIAMI- Encuestas y elecciones especiales muestran que latinos se han alejado del presidente estadounidense Donald Trump antes de los comicios de medio término, por la economía más que la migración, mientras analistas advierten de un efecto limitado en su popularidad por su política hacia Cuba y Venezuela.

Trump acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de noviembre de 2024, más que cualquier candidato presidencial republicano de la historia reciente, según el Pew Research Center, pero este mismo centro de investigación reporta ahora que siete de cada 10 hispanos, el 70 %, desaprueba su gestión.

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Otra encuesta, de la firma Global Strategy Group (GSG) y el grupo Somos Votantes, mostró que la desaprobación de Trump subió al 63 % entre los electores latinos y más de un tercio de quienes votaron por él se arrepiente tras un año de los comicios.

Aunque la intervención de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la actual presión de Washington al Gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba podría despertar simpatías entre los hispanos, expertos perciben un impacto acotado.

Por un lado, Florida concentra casi dos tercios de la población de origen cubano que hay en todo Estados Unidos y cerca de la mitad de los venezolanos, según datos del Censo.

Y, por otra parte, la economía ha sido el principal factor citado por los electores latinos en las encuestas, comentó a EFE Emmanuelle Leal-Santillán, director nacional de comunicaciones de Somos Votantes.

”El problema para Trump es que sus políticas están activamente empeorando la economía para las familias latinas y el país. El 71 % de los votantes latinos dicen que sus aranceles están impulsando sus costos. No se puede arreglar eso con crisis tras crisis”, detalló Leal-Santillán.

Además, una encuesta de la firma Meganálisis publicada el 3 de marzo en el Miami Herald mostró que el 61 % de los habitantes de Venezuela creen que Trump prioriza los negocios petroleros por encima de la restauración de la democracia y libertad en el país.

Mientras algunos líderes del exilio cubano en Estados Unidos cuestionaron esta semana las negociaciones con La Habana, al temer que Washington replique en Cuba lo que hizo en Venezuela, donde permitió que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumiese como mandataria encargada.