Un 80% de los latinos desaprueba a Trump y el 71% asegura que se ha excedido en las deportaciones

MIAMI- Una encuesta realizada por Pew Research Center revela que cuatro de cada cinco latinos que residen en Estados Unidos, es decir el 80 %, indicaron que las políticas impulsadas del presidente estadounidense están perjudicando a los hispanos, mientras que el 71 % opina que Trump se excedió en las deportaciones. Titulado "Majorities of Latinos Disapprove of Trump and His Policies on Immigration, Economy" el sondeo precisa que "los latinos se han vuelto más pesimistas desde las elecciones presidenciales de 2024. La mayoría afirma que su situación en Estados Unidos ha empeorado. Y a medida que se acerca el segundo mandato de Donald Trump, los latinos son cada vez más críticos con su desempeño laboral y las políticas migratorias y económicas de su administración, dos temas clave para los votantes latinos en las elecciones del año pasado".

En este segundo periodo, el mandatario estadounidense impulsa una agresiva política migratoria con la que sea intensificado tanto las detenciones como las deportaciones de inmigrantes que viven de manera ilegal en el país, empleando tácticas más impetuosas, detalla Pew Research Center. El estudio, en el que participaron 8,046 personas adultas, de cuales 4,923 eran latinos, analizó cómo perciben actualmente los hispanos su situación en el país durante el primer año desde de que Trump arribó a la Casa Blanca para un segundo mandato y al mismo tiempo comparó estas percepciones con las de su primer periodo. Noé Bustamante, quien es un investigador asociado en el Pew Research Center, detalló a la Agencia de Noticias EFE que resulta “interesante” que, en lo que se refiere a las opiniones entorno a las deportaciones, ahora más latinos expresan que la Administración Trump ha ido muy lejos en comparación con las respuestas de febrero y marzo. Bustamante agregó que se trata de “una tendencia que se observa independientemente de la afiliación política”.

Pew Research Center explica que mientras “en las elecciones de 2024, los votantes hispanos estuvieron entre los grupos con mayor inclinación hacia Trump desde 2016. Casi la mitad (48%) lo apoyó en 2024, frente al 36% en 2020 y el 28% en 2016. Hoy en día, los latinos son el segundo grupo racial o étnico más grande del país, representando a uno de cada cinco estadounidenses“, y prosigue describiendo que además “se encuentran entre los grupos demográficos de más rápido crecimiento en Estados Unidos, representando una proporción cada vez mayor de la población, el electorado y la fuerza laboral del país”. En este sentido, esta desvela un incremento continuo del temor vinculado con la política migratoria; el 52 % de los latinos expresó que siente temor que él mismo o alguien cercano pueda ser deportado, contrario al 56 % en marzo pasado y al 42 % al inicio del primer mandato. Por otra parte, el 70 % de los latinos rechaza la forma en que Trump está llevando acabo su trabajo como presidente, mientras que el 65 % censura el enfoque de la administración hacia la inmigración. POLÍTICA ECONÓMICA DE TRUMP Y LATINOS En cuanto a las políticas económicas, el 61 % considera que las estas han empeorado sus condiciones.

Bustamante resalta que uno de los hallazgos importantes es el que está vinculado con la asequibilidad y expresó a EFE, "los latinos que trabajan a tiempo completo tienen la misma probabilidad que los latinos desempleados de decir que han tenido dificultades para pagar alimentos, atención médica o vivienda". "De hecho, cerca de la mitad de todos los latinos afirma haber tenido problemas para costear al menos una de estas necesidades básicas", agregó el investigador asociado en el Pew Research Center. Así mismo, si bien la mayoría de lo latinos, una población de unos 60 millones en que reside en Estados Unidos, continúa evaluando de manera negativa la economía del país, y cerca de la mitad considera que la situación va a ser peor el próximo año; hay un 50 % que confía en que sus finanzas van a mejorar. LOS LATINOS TRUMPISTAS SON PESIMISTAS La encuesta de Pew Research Center también muestra que entre sus seguidores latinos, el presidente republicano perdió apoyo.