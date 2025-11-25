Un 80% de los latinos desaprueba a Trump y el 71% asegura que se ha excedido en las deportaciones

Internacional
/ 25 noviembre 2025
    Un 80% de los latinos desaprueba a Trump y el 71% asegura que se ha excedido en las deportaciones
    Pew Research Center en su nueva encuesta precisa que cuatro de cada cinco latinos que viven en Estados Unidos, es decir el 80 %, señalan que las políticas de Donald Trump perjudican a los hispanos. Foto: AP/Jose Luis Magana

De acuerdo a una nueva encuesta realizada por Pew Research Center, los hispanos condenan la política migratoria impulsada por el presidente estadounidense

MIAMI- Una encuesta realizada por Pew Research Center revela que cuatro de cada cinco latinos que residen en Estados Unidos, es decir el 80 %, indicaron que las políticas impulsadas del presidente estadounidense están perjudicando a los hispanos, mientras que el 71 % opina que Trump se excedió en las deportaciones.

Titulado “Majorities of Latinos Disapprove of Trump and His Policies on Immigration, Economy” el sondeo precisa que “los latinos se han vuelto más pesimistas desde las elecciones presidenciales de 2024. La mayoría afirma que su situación en Estados Unidos ha empeorado. Y a medida que se acerca el segundo mandato de Donald Trump, los latinos son cada vez más críticos con su desempeño laboral y las políticas migratorias y económicas de su administración, dos temas clave para los votantes latinos en las elecciones del año pasado”.

TE PUEDE INTERESAR: Migrantes creían que estaban en la corte para una audiencia de rutina; era trampa para deportarlos

En este segundo periodo, el mandatario estadounidense impulsa una agresiva política migratoria con la que sea intensificado tanto las detenciones como las deportaciones de inmigrantes que viven de manera ilegal en el país, empleando tácticas más impetuosas, detalla Pew Research Center.

El estudio, en el que participaron 8,046 personas adultas, de cuales 4,923 eran latinos, analizó cómo perciben actualmente los hispanos su situación en el país durante el primer año desde de que Trump arribó a la Casa Blanca para un segundo mandato y al mismo tiempo comparó estas percepciones con las de su primer periodo.

Noé Bustamante, quien es un investigador asociado en el Pew Research Center, detalló a la Agencia de Noticias EFE que resulta “interesante” que, en lo que se refiere a las opiniones entorno a las deportaciones, ahora más latinos expresan que la Administración Trump ha ido muy lejos en comparación con las respuestas de febrero y marzo.

Bustamante agregó que se trata de “una tendencia que se observa independientemente de la afiliación política”.

$!Un cartel se exhibe en la oficina de Latino Americans for Trump en Reading, Pensilvania.
Un cartel se exhibe en la oficina de Latino Americans for Trump en Reading, Pensilvania. Foto: AP/Luis Andres Henao

Pew Research Center explica que mientras “en las elecciones de 2024, los votantes hispanos estuvieron entre los grupos con mayor inclinación hacia Trump desde 2016. Casi la mitad (48%) lo apoyó en 2024, frente al 36% en 2020 y el 28% en 2016. Hoy en día, los latinos son el segundo grupo racial o étnico más grande del país, representando a uno de cada cinco estadounidenses“, y prosigue describiendo que además “se encuentran entre los grupos demográficos de más rápido crecimiento en Estados Unidos, representando una proporción cada vez mayor de la población, el electorado y la fuerza laboral del país”.

En este sentido, esta desvela un incremento continuo del temor vinculado con la política migratoria; el 52 % de los latinos expresó que siente temor que él mismo o alguien cercano pueda ser deportado, contrario al 56 % en marzo pasado y al 42 % al inicio del primer mandato.

Por otra parte, el 70 % de los latinos rechaza la forma en que Trump está llevando acabo su trabajo como presidente, mientras que el 65 % censura el enfoque de la administración hacia la inmigración.

POLÍTICA ECONÓMICA DE TRUMP Y LATINOS

En cuanto a las políticas económicas, el 61 % considera que las estas han empeorado sus condiciones.

$!Un ciclista pasa por la tienda de ropa Definitive Selection, uno de los negocios predominantemente latino perjudicado por las políticas de Trump en Chicago.
Un ciclista pasa por la tienda de ropa Definitive Selection, uno de los negocios predominantemente latino perjudicado por las políticas de Trump en Chicago. Foto: AP/Mark Vancleave

Bustamante resalta que uno de los hallazgos importantes es el que está vinculado con la asequibilidad y expresó a EFE, “los latinos que trabajan a tiempo completo tienen la misma probabilidad que los latinos desempleados de decir que han tenido dificultades para pagar alimentos, atención médica o vivienda”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Gregory Bovino?, el verdugo que ejecuta las redadas de Trump con tácticas fronterizas

De hecho, cerca de la mitad de todos los latinos afirma haber tenido problemas para costear al menos una de estas necesidades básicas”, agregó el investigador asociado en el Pew Research Center.

Así mismo, si bien la mayoría de lo latinos, una población de unos 60 millones en que reside en Estados Unidos, continúa evaluando de manera negativa la economía del país, y cerca de la mitad considera que la situación va a ser peor el próximo año; hay un 50 % que confía en que sus finanzas van a mejorar.

LOS LATINOS TRUMPISTAS SON PESIMISTAS

La encuesta de Pew Research Center también muestra que entre sus seguidores latinos, el presidente republicano perdió apoyo.

$!Fotografía del 14 de septiembre de 2020, en la que Donald levanta el pulgar hacia la multitud espués de una mesa redonda de la Coalición Latinos en Phoenix.
Fotografía del 14 de septiembre de 2020, en la que Donald levanta el pulgar hacia la multitud espués de una mesa redonda de la Coalición Latinos en Phoenix. Foto: AP/Ross D. Franklin

Siendo así, que las opiniones de los latinos en cuanto a Trump están divididas según su voto en 2024, en el que el 81 % de los votantes latinos aprueba su desempeño, no obstante esta cifra ha ido disminuyendo desde el 93 % al inicio de su mandato.

En este sentido, Bustamante precisó que aunque esta nueva encuesta “muestra un creciente pesimismo entre los adultos latinos en EE.UU. respecto a la Administración Trump y su situación como grupo, aún no está claro si este sentimiento tendrá consecuencias electorales en el futuro”., concluyendo que “las percepciones podrían cambiar dependiendo de nuevos acontecimientos o variaciones en las condiciones del país”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Pew Research Center.

Temas


Deportaciones
Encuestas
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Pew Research Center

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales.

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
Ayyselet Gutiérrez, sobreviviente de feminicidio en Ciudad de México. Mujeres víctimas de un intento de feminicidio tienen que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas.

Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia
El presidente ruso Vladimir Putin realiza una visita a un puesto de mando del grupo Oeste del Ejército ruso en un lugar no revelado.

Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha
Datos oficiales indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes.

Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada.

Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan con un calendario ajustado por motivos de seguridad y tres series programadas para miércoles y sábado.

Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025
Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional.

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez