Se amplía guerra de Irán a infraestructura civil; Bahrein dice que una planta de agua fue atacada

DUBÁI.-Bahrein acusó a Irán de atacar una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable de las naciones del Golfo Pérsico.

El presidente de Irán prometió ampliar los ataques del país contra objetivos estadounidenses en toda la región en el noveno día de la guerra.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian, en su última amenaza, dio marcha atrás respecto a comentarios conciliadores un día antes en los que se disculpó por ataques en los vecinos del Golfo.

La guerra, que Israel y Estados Unidos inició con ataques aéreos el 28 de febrero, ha matado hasta ahora al menos a mil 230 personas en Irán, al menos a 397 en el Líbano y al menos a 11 en Israel, según funcionarios. Seis soldados estadounidenses también han muerto.

El conflicto ha sacudido los mercados globales, interrumpido los viajes aéreos y debilitado al liderazgo de Irán por ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

Israel reanudó temprano el domingo su ofensiva en partes del Líbano. El ministro de Salud Rakan Nassereddine informó que 83 niños y 82 mujeres han estado entre los muertos.

El ejército de Israel ha ordenado evacuar a grandes franjas del país, y funcionarios libaneses dijeron que más de 400 mil personas han sido desplazadas.

Al momento en Israel, el ejército reportó las primeras bajas militares desde que comenzó la guerra, diciendo que dos murieron en combates en el sur del Líbano. Tres personas resultaron heridas en Israel en un ataque por la tarde.