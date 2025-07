Mujer de Ecuador estaba en vivo a través de TikTok cuando ocurrió su asesinato en manos de su pareja

Ha trascendido la noticia del asesinato de una mujer identificada como Keyla Andreina González Mercado, de 28 años de edad, quien habría muerto por disparos de un arma accionada por su presunta pareja sentimental, cuyo nombre sería Manuel Andrés ‘N’, durante una transmisión en vivo a través de la plataforma china TikTok.

Los fatídicos hechos se registraron en un domicilio ubicado entre las calles 28 y Capitán Nájera, Guayaquil, Ecuador, la madrugada del 28 de julio, cuando González Mercado se encontraba en una reunión con amigos, en la que había bebidas alcohólicas.

El video llegó a ser compartido en la red social de X, antes Twitter, causando una gran conmoción entre los usuarios.

¿CÓMO OCURRIERON LOS HECHOS?

De acuerdo con lo que se observa en el video, Keyla expresó una alarmante frase con un sentido bromista: “Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta —señalando su frente—, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir”.

Segundos después, el sujeto saca un arma de fuego, mientras la joven dice repetidamente “¡No!”. Luego se escuchan varias detonaciones que terminaron con su vida de forma inmediata, fue entonces que la cámara se cayó.

Medios de comunicación locales informaron que varias personas presentes en el lugar presenciaron el crimen y dieron aviso a las autoridades.

Se reportó que Manuel Andrés cuenta con antecedentes penales, lo que agrava aún más el caso. Las autoridades de Ecuador continúan la búsqueda del responsable que se ha mantenido desde entonces en calidad de prófugo.

