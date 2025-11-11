Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes

ANKARA.- Un avión de carga del Ejército turco con 20 militares a bordo, incluidos miembros de la tripulación, se estrelló el martes en Georgia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, no obstante, hasta el momento no se ha oficializado el número de bajas.

Tras el accidente se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades azerbaiyanas y georgianas; además el ejército turco desplegó un vehículo aéreo no tripulado para apoyar la operación de rescate mientras un equipo de investigación de accidentes se preparaba para partir hacia Georgia.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y altos funcionarios de Georgia y Azerbaiyán señalaron que, al parecer, al menos algunas de las personas que iban a bordo habían fallecido, sin proporcionar detalles.

El Ministerio del Interior de Georgia dijo que la aeronave se estrelló en el municipio de Sighnaghi, cerca de la frontera con Azerbaiyán, y agregó que se ha iniciado una investigación.

Las autoridades georgianas llegaron al sitio del siniestro cerca de las 5 de la tarde (1400 GMT), señaló el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, quien agregó que se continuaba la operación de búsqueda y rescate.

Por su parte la Agencia Anadolu, administrada por el estado turco, la autoridad de aviación georgiana dijo que se perdió contacto con el avión pocos minutos después de que ingresara al espacio aéreo de Georgia. La aeronave no había emitido una llamada de socorro, señaló.

Erdogan se dijo “profundamente entristecido” por el accidente y expresó sus condolencias. “Dios mediante, superaremos este accidente con la menor cantidad de contratiempos posible”, añadió.

Por otro lado, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y la ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, Maka Botchorishvili, también extendieron sus condolencias a sus homólogos turcos por el accidente.

“Estamos profundamente conmocionados por la noticia de la pérdida de vidas de nuestros soldados en el accidente ocurrido en suelo georgiano”, dijo Aliyev en un mensaje, según la Agencia Anadolu.