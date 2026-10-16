Se opone secretario de Comercio de EU a acuerdo arancelario con México: WSJ

Según las fuentes, EU y México estaban cerca de alcanzar un acuerdo que reduciría los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y los automóviles a cambio de una serie de concesiones por parte de México, lo que allanaría el camino para nuevas conversaciones sobre la renovación del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Funcionarios mexicanos y muchos ejecutivos de empresas expresaron optimismo ante la proximidad del acuerdo.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, se ha opuesto a un acuerdo arancelario entre su país y México, reportaron fuentes al medio The Wall Street Journal.

Sin embargo, en los últimos días el progreso hacia un acuerdo se ha ralentizado considerablemente debido a desacuerdos sobre los aranceles estadounidenses a los vehículos y metales, que se imponen por motivos de seguridad nacional y son administrados por el departamento de Lutnick.

Siempre de acuerdo con lo reportado por el WSJ, Lutnick se ha opuesto a reducciones significativas en el arancel del 25% sobre los automóviles mexicanos y en los gravámenes del 50% sobre el acero y el aluminio.

En cuanto a los metales, también se ha opuesto a las reducciones de aranceles sobre los llamados productos derivados: productos terminados elaborados con acero y aluminio. Las empresas nacionales de aluminio han comunicado al gobierno que cualquier reducción de estos gravámenes perjudicaría a las empresas estadounidenses y costaría empleos a los estadounidenses, dijeron las fuentes.

Según el diario estadounidense, funcionarios de ambas partes afirmaron que las conversaciones continúan y negaron que existiera algún estancamiento.

Un alto funcionario mexicano afirmó que ambas partes están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo, dijo el WSJ.

”El Departamento de Comercio mantiene un diálogo constante con México en materia de comercio”, declaró el portavoz del departamento, Ben Kass, y añadió que “está comprometido con el avance de la agenda comercial ‘Estados Unidos Primero’ del presidente Trump”.