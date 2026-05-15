Según CBS News el Departamento de Justicia estadounidense quiere imputar al expresidente cubano Raúl Castro

En una nota que publicó el día de hoy CBS News, el medio estadounidense precisa que el gobierno de Estados Unidos está llevando acabo medidas con el propósito de imputar formalmente a Raúl Castro , expresidente cubano de 94 años y hermano de Fidel Castro, por el el derribo de aviones ocurrido en 1996 de dos aviones civiles tripulados por pilotos anticastristas.

Lo dado a conocer por el canal televisivo se da en momentos en que la administración de Trump está ejerciendo “una fuerte presión sobre el gobierno cubano”.

“Ha amenazado con imponer aranceles elevados a cualquier país que exporte petróleo a Cuba, lo que ha provocado escasez energética debido a la gran interrupción de los envíos de petróleo”, describe CBS News.

Así también el mandatario estadounidense está presionando para que sean implementadas reformas en Cuba y ha puesto sobre la posibilidad de llevar acabo una “toma de control amistosa” del país.

CBS News explica que la coacción sobre Cuba inició a incrementarse en el mes de enero, después de que el ejército de EU derrocara al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladara a la ciudad de Nueva York para que el ahora ex líder del gobierno de Venezuela enfrente los cargos de narcotráfico por los que es acusado.

Antes de esta operación militar “Venezuela era un socio clave de Cuba antes de la operación”.

Si bien, en 2021 Raúl Castro renunció oficialmente a continuar siendo el líder del Partido Comunista de Cuba, “aún se le considera una de las figuras más poderosas del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, es visto como representante del líder nonagenario y como un punto de contacto clave entre Estados Unidos y Cuba”, explica CBS News en su nota.

El canal de televisión señala que John Ratcliffe, quien es el director de la CIA, sostuvo una reunión reunió con Rodríguez Castro ayer jueves, “tras una visita estadounidense previa el mes pasado”. En dicho encuentre, prosigue CBS News, Ratcliffe expresó “el mensaje del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a abordar seriamente los asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales, según un funcionario de la CIA. El funcionario agregó que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental””.