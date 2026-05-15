Según CBS News el Departamento de Justicia estadounidense quiere imputar al expresidente cubano Raúl Castro
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Esto ocurre en medio de la creciente presión de Washington sobre el gobierno comunista de la isla
En una nota que publicó el día de hoy CBS News, el medio estadounidense precisa que el gobierno de Estados Unidos está llevando acabo medidas con el propósito de imputar formalmente a Raúl Castro, expresidente cubano de 94 años y hermano de Fidel Castro, por el el derribo de aviones ocurrido en 1996 de dos aviones civiles tripulados por pilotos anticastristas.
“Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios”, asevera CBS News.
Lo dado a conocer por el canal televisivo se da en momentos en que la administración de Trump está ejerciendo “una fuerte presión sobre el gobierno cubano”.
“Ha amenazado con imponer aranceles elevados a cualquier país que exporte petróleo a Cuba, lo que ha provocado escasez energética debido a la gran interrupción de los envíos de petróleo”, describe CBS News.
Así también el mandatario estadounidense está presionando para que sean implementadas reformas en Cuba y ha puesto sobre la posibilidad de llevar acabo una “toma de control amistosa” del país.
CBS News explica que la coacción sobre Cuba inició a incrementarse en el mes de enero, después de que el ejército de EU derrocara al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladara a la ciudad de Nueva York para que el ahora ex líder del gobierno de Venezuela enfrente los cargos de narcotráfico por los que es acusado.
Antes de esta operación militar “Venezuela era un socio clave de Cuba antes de la operación”.
Si bien, en 2021 Raúl Castro renunció oficialmente a continuar siendo el líder del Partido Comunista de Cuba, “aún se le considera una de las figuras más poderosas del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, es visto como representante del líder nonagenario y como un punto de contacto clave entre Estados Unidos y Cuba”, explica CBS News en su nota.
El canal de televisión señala que John Ratcliffe, quien es el director de la CIA, sostuvo una reunión reunió con Rodríguez Castro ayer jueves, “tras una visita estadounidense previa el mes pasado”. En dicho encuentre, prosigue CBS News, Ratcliffe expresó “el mensaje del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a abordar seriamente los asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales, según un funcionario de la CIA. El funcionario agregó que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental””.
Asimismo CBS News hace referencia en su nota que “hace varios meses, el fiscal federal de Miami impulsó una nueva iniciativa contra los líderes comunistas cubanos”, y añade que en “dicha iniciativa, en la que participan las fuerzas del orden federales y locales, así como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, busca procesar a personas por delitos económicos, narcotráfico, delitos violentos e infracciones relacionadas con la inmigración, con especial atención a los dirigentes del Partido Comunista”.
DERRIBO DE UNA AERONAVE, BASE PARA IMPUTAR CARGOS A RAÚL CASTRO
CBS News precisa que el “incidente” que podría desembocar en la acusación contra Castro “se remonta a febrero de 1996, cuando dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados que buscaba a cubanos que intentaban huir de la isla en balsas, fueron derribadas por un caza cubano MiG-29”, este ataque provocó la muerte de cuatro personas.
El Canal de televisión estadounidense cita un informe realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se resolvió “que los aviones fueron derribados fuera del espacio aéreo cubano y alegó que Cuba violó el derecho internacional al disparar sin previo aviso y sin pruebas que justificaran su necesidad”. El entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton condenó este hecho“en los términos más enérgicos posibles”.
Desde entonces, CBS News indica en su nota que funcionarios cubanos han alegado que “el derribo fue legítimo, alegando que el grupo había violado el espacio aéreo cubano y pretendía llevar a cabo actos de sabotaje contra la infraestructura”.
Fidel Castro, presidente de Cuba, cuando ocurrió este ataque dijo al presentador de “CBS Evening News”, Dan Rather, que el ejército cubano actuó bajo sus “órdenes generales” con el objetivo de “impedir que los aviones invadieran el territorio cubano. En el momento del derribo del avión de Hermanos al Rescate, Fidel Castro, fallecido en 2016, era el líder del país, y Raúl Castro dirigía las fuerzas armadas”.
Como consecuencia de este hecho, CBS News señala que “Gerardo Hernández fue condenado en Estados Unidos por conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo, luego de que fiscales federales alegaran que formaba parte de una red de espionaje que buscaba filtrar información sobre Hermanos al Rescate al servicio de inteligencia cubano. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero fue enviado a Cuba en un intercambio de prisioneros en 2014”.
CBS News concluye que a inicios del año año en curso, el fiscal general de Florida dio a conocer durante una conferencia de prensa en marzo que “reabriría una investigación estatal archivada sobre el mismo incidente aéreo de 1996”; además que el senador republicano de Florida, Rick Scott, y otros legisladores de Florida “también han instado recientemente al Departamento de Justicia a que presente cargos contra Castro y lo lleve ante la justicia en Estados Unidos”.
Con información de CBS News.