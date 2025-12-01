Según una coalición de 12 ONG israelíes, 2025 es el año más mortífero y destructivo para palestinos desde 1967

/ 1 diciembre 2025
    Según una coalición de 12 ONG israelíes, 2025 es el año más mortífero y destructivo para palestinos desde 1967
    Palestinos caminan entre la destrucción en el barrio de Al-Karama, en la ciudad de Gaza. Foto: AP/Jehad Alshrafi

Un informe detalla que el número de palestinos que fueron asesinados por Israel en Gaza en mayo de 2024 ascendía a 36 mil, en tanto que para octubre de 2025 esta cifra alcanzó las 67,173 personas fallecidas

JERUSALÉN- De acuerdo a un nuevo informe publicado el día de por La Plataforma, que es una coalición conformada por 12 organizaciones de derechos humanos israelíes, el 2025 fue el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967, cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

El segundo año de la guerra en Gaza provocó daños más amplios, profundos y sin precedentes a los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados”, precisa el texto.

Este estudio, en el que colaboraron oenegés israelíes de renombre tales como Combatientes Por la Paz, Ir Am, Gisha o Rompiendo el Silencio, resalta que aunque durante el 2023 y 2024 “ya habían documentado graves violaciones” perpetrados de Israel hacia los palestinos, “los hallazgos de 2025 revelan un deterioro agudo y alarmante”.

Siendo así que durante el 2025 “el número de palestinos asesinados casi se duplicó, el desplazamiento alcanzó niveles casi totales, el hambre provocó muertes masivas y violaciones que antes se consideraban ‘excepcionales’ se convirtieron en rutinarias”, explca el informe.

$!Miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja observan cómo militantes de Hamás buscan los restos de rehenes en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.
Miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja observan cómo militantes de Hamás buscan los restos de rehenes en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Foto: AP/Jehad Alshrafi

Así También, las organizaciones civiles advierten de que desde 2023, cuando Israel dio inicio a su ofensiva en la Franja de Gaza en represalia por los ataques de Hamás, que se detectó “un profundo cambio en la naturaleza de la guerra y en los mecanismos de control de Israel”, y además el impulso de “políticas más severas hacia los palestinos en Gaza y Cisjordania”.

En este nuevo estudio se detalla que el número de palestinos que fueron asesinados por Israel en Gaza en mayo de 2024 ascendía a 36 mil, en tanto que para octubre de 2025 esta cifra alcanzó las 67,173 personas fallecidas, incluidos más de 20 mil niños y más de 10 mil mujeres.

Si bien estas cifras ya han quedaron desactualizadas debido que en noviembre la cifra total de gazatíes que perdieron la vida por las tropas de Israel y a pesar de que actualmente en la Franja hay un alto el fuego desde el 10 de octubre, el número de personas fallecidas ya superó ls 70 mil, tomando en cuenta los últimos datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Asimismo, el estudio aborda la feroz escalada de violencia llevada acabo por los colonos en Cisjordania en contra de los palestinos, específicamente en estos últimos meses.

Entre 2023 y 2024, se registraron alrededor de 1,200 incidentes de violencia de colonos. En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2,932 personas, incluidos 1,326 niños”, se describe en el informe.

Así mismo, se incrementaron las detenciones administrativas hacia palestinos, siendo esta una práctica legal en Israel que permite encarcelar a persona sin abrir juicio ni presentar cargos formales, como resultado de estas acciones realizadas en el periodo de 2023 a 2025 pasó de más de mil a 3,577 personas detenidas, es decir, “el triple del promedio anterior a la guerra” en Gaza, precisa el informe.

El informe documenta al menos 98 muertes bajo custodia israelí, muchas de ellas como resultado de tortura, negación de atención médica y condiciones de detención inhumanas”, añade el estudio.

Por último, también se documentó “la expansión de asentamientos a una velocidad sin precedentes” en Jerusalén Este, en donde cada los palestinos además experimentan más “restricciones en la circulación o el colapso de los servicios municipales”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

