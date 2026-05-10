Receta guerra en Irán gasolinazo Premium en México; más cara 33% que en Texas

Sin acuerdo ‘voluntario’ que limite su precio, la gasolina Premium en CDMX promedió $28.61, mientras otras estaciones rebasan $30 por litro. El precio promedio fue 10.6 por ciento más alto respecto al pasado 27 de febrero, un día antes de que estallara la guerra con Irán, cuando promediaba 25.86 pesos. En ese mismo periodo, el alza promedio en Nuevo León fue de 8.9 por ciento, a 29.47 pesos, y en Jalisco de 11.7 por ciento, a 29.21 pesos. Además, datos de la Comisión Nacional de Energía registran que en diciembre del 2018, cuando llegó a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, el precio promedio de la Premium en la CDMX era de 19.75 pesos.

Así, la gasolina “roja” es 44.9 por ciento más cara que cuando inició la llamada 4T, aumento agravado por la guerra en Medio Oriente. Conforme se desarrolló el conflicto bélico, disparó los precios del petróleo y, con ello, las gasolinas. Alejandro Montufar Helú, director de PetroIntelligence, atribuyó la situación a la falta de una política oficial adicional de contención y advirtió que de seguir la tendencia en los próximos meses podría registrarse desabasto en algunas regiones del País. “Las diferencias de precios que estamos observando (actualmente)”, explicó Montufar, “obedecen a que en la gasolina Premium no hay una contención de precios adicional a los estímulos fiscales que están activos, que son de 1.50 pesos por litro.

“Y la política de contención de precios que aplica el Gobierno federal llega a través de los precios al mayoreo de Pemex, que (la semana pasada) eran de 27.02 pesos por litro”, agregó, “lo que pone en desventaja competitiva a las estaciones de servicio que adquieren el combustible de importadores privados”.

Señaló que las estaciones de servicio que compran el combustible a importadores privados, y no a Pemex, lo adquieren en 33 pesos por litro. Dijo que algunos por contrato están obligados a adquirirlo en 100 por ciento de esa fuente de proveeduría, mientras otros que pueden optar por comprar una parte a Pemex, lo están haciendo. “Estamos ahora”, advirtió Montufar, “en un escenario muy estresado para todos: los que compran gasolina de importadores privados, casi no venden porque sus precios al público son muy altos; Pemex sufriendo porque tiene mayor venta de la planeada, lo que empieza a alentar el suministro, y las estaciones de servicio sufriendo más estrés en sus márgenes porque tienen que minimizar su ganancia. “Si persiste esta situación hasta octubre, como prevén algunos analistas, habrá muchos problemas estructurales. “Por ejemplo”, añadió, “con esa ralentización en el suministro de Pemex derivada de mayor demanda que le generará mayor estrés logístico, lo que, por supuesto, implicaría que vamos a ver desabasto de gasolina Premium en algunas regiones”.

MÁS CARA 33% QUE EN TEXAS A pesar de que el precio de la Premium en Texas, de donde México importa la mayoría de sus combustibles, se ha disparado desde el inicio de la guerra en Irán, en la CDMX y el resto del País la gasolina “roja” se vende al menos 33 por ciento más cara que en territorio texano.

En recorridos por gasolineras de McAllen, Laredo y Brownsville, tres ciudades del sur texano muy visitadas por mexicanos, se detectó que la Premium se vende en alrededor de 5 dólares el galón, es decir, unos 22.5 pesos el litro. En contraste, en la CDMX la Premium ronda los 30 pesos por litro.

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