Trump advierte de represalias si Europa vende activos estadounidenses por los aranceles

Internacional
/ 22 enero 2026
    Trump advierte de represalias si Europa vende activos estadounidenses por los aranceles
    El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, restó importancia a principios de esta semana a la venta prevista por el fondo de pensiones danés, diciendo que ‘no le preocupaba en absoluto’. FOTO: AP.

Alecta, uno de los principales fondos de pensiones de Suecia, se ha deshecho de la mayor parte de sus bonos del Tesoro de Estados Unidos

NUEVA YORK.- El presidente Donald Trump advirtió este jueves de “grandes represalias” contra los países europeos si venden activos estadounidenses en respuesta a sus amenazas arancelarias.

“Si lo hacen, que lo hagan. Pero, si eso sucediera, habría grandes represalias por nuestra parte”, dijo Trump durante una entrevista con Fox Business en el Foro Económico Mundial en Davos.

Una vez más, el mandatario recalcó que Estados Unidos tiene “todas las de ganar”.

Debido a las múltiples amenazas de Trump relacionadas con la subida de aranceles a diversos países del Viejo Continente, surgieron especulaciones de que Europa podría deshacerse de billones de dólares en bonos y acciones estadounidenses como contramedida.

“El motivo de la venta es un aumento del riesgo vinculado a la política menos predecible de EE.UU. bajo el mandato del presidente Donald Trump”, señaló el responsable de gestión de capital de Alecta, Pablo Bernengo, al diario económico sueco Dagens Industri.

Asimismo, un fondo de pensiones danés, AkademikerPension, había anunciado la víspera que venderá sus bonos del Tesoro de Estados Unidos por la mala situación financiera del Gobierno de EE. UU.

Su responsable de inversiones, Anders Schelde, dijo a EFE que la venta “no está directamente relacionada con la actual disputa entre EE.UU. y Europa pero, por supuesto, ésta no hizo que fuese más difícil tomar la decisión”.

AkademikerPension, con unas inversiones totales que según su página web ascienden a 164.000 millones de coronas danesas (unos 22.000 millones de euros), posee en estos momentos bonos del Tesoro de Estados Unidos por valor de 100 millones de dólares (unos 85,24 millones de euros).

