Senado de EU alcanza acuerdo para poner fin al cierre del gobierno

WASHINGTON, EU.- El Senado dio el primer paso este domingo para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos después de que un grupo de demócratas moderados acordó proceder sin una extensión garantizada de los subsidios de salud, lo que hizo enfurecer a muchos en su bancada, quienes dicen que los estadounidenses quieren que continúen con la lucha.

En una votación de prueba que es la primera de una serie de maniobras procesales requeridas, la cámara alta votó 60-40 en dirección a aprobar un proyecto de ley negociado con el fin de financiar el gobierno, y para realizar una votación posterior sobre la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, los cuales expiran el 1 de enero. La aprobación final podría llevarse varios días si los demócratas objetan y prolongan el proceso.

El acuerdo no garantiza que los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible se extiendan, algo que los demócratas han exigido desde hace casi seis semanas. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, votó en contra de hacer avanzar el paquete, junto con todos menos ocho de sus colegas demócratas.

Un grupo de tres exgobernadores —la senadora por Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen; la senadora de ese mismo estado Maggie Hassan, y el senador independiente Angus King de Maine— rompieron el estancamiento de seis semanas el domingo cuando acordaron votar para hacer avanzar tres proyectos bipartidistas anuales de ley de gastos y extender el financiamiento del resto del gobierno hasta finales de enero, a cambio de que a mediados de diciembre haya una votación sobre la extensión de los créditos fiscales de salud. El acuerdo también incluye una reversión de los despidos masivos de trabajadores federales por parte del gobierno del presidente Donald Trump desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, la cual garantizaría que los trabajadores federales reciban su pago retroactivo.