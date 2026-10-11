Senadores piden a gobierno de Trump anular acuerdo con Rusia sobre diésel

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Senadores piden a gobierno de Trump anular acuerdo con Rusia sobre diésel
    Trump sorprendió a los legisladores cuando anunció el viernes en redes sociales que alcanzó un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin durante una llamada telefónica. AP.

Afirman que el gobierno no consultó al Congreso ni presentó explicación alguna para justificar su decisión, como exige la ley

WASHINGTON.- Un grupo bipartidista de seis senadores pidió el domingo al gobierno del presidente Donald Trump que “dé marcha atrás de inmediato” en un plan para comprar diésel a Rusia como parte de un esfuerzo por reducir los altos precios del combustible.

El presidente de EU indicó que Rusia suministrará de inmediato más de 300 mil toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, seguidas de otras 500 mil toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas “inmediatamente después”. Rusia entregará otras 3 millones de toneladas “en un corto período de tiempo” tras eso, escribió.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo ataque en Aeropuerto de Riad: misil impacta la Terminal 4 en Arabia Saudita

Cuatro senadores republicanos y dos demócratas se sumaron al comunicado difundido el domingo para protestar por el acuerdo." Estados Unidos no debería proporcionarle a Putin una salvavidas financiera mientras Rusia sigue matando a civiles ucranianos. El gobierno debe dar marcha atrás de inmediato", escribieron.

Los senadores republicanos que firmaron el comunicado son Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; Thom Tillis, de Carolina del Norte, y John Curtis, de Utah. Los senadores demócratas son Jeanne Shaheen, de Nueva Hampshire, y Richard Blumenthal, de Connecticut.

Tillis afirmó, en una entrevista emitida el domingo en “Meet the Press” de NBC, que existe un argumento legítimo para sostener que el presidente no está cumpliendo la ley si el gobierno sigue adelante con su plan de compra de diésel.

"Fuimos muy claros en que Rusia es el agresor. Rusia es la que puede terminar esta guerra retirándose del territorio que ocupó", manifestó Tillis.

El anuncio de Trump se produjo apenas unas semanas después de que el Congreso aprobara una legislación que ordenó a Trump imponer aranceles sustanciales a los principales importadores de petróleo o gas natural rusos, con una excepción para los países que importan menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y han tomado medidas significativas para reducir esas importaciones.

El esfuerzo del Congreso buscaba cortar el flujo de dinero que Rusia recibe por las ventas de petróleo y gas para financiar su guerra contra Ucrania.

Los legisladores también señalaron que el Congreso prohibió explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022 para evitar que Estados Unidos financie la guerra.

“El Congreso fue claro: Estados Unidos no debería importar petróleo de Rusia hasta que ponga fin a su agresión contra Ucrania y cese las amenazas contra nuestros aliados de la OTAN”, escribieron los seis legisladores en su comunicado. “La decisión del presidente Trump de permitir importaciones de diésel ruso a Estados Unidos directamente viola esa ley”.

El senador John Barrasso, republicano por Wyoming, comentó que Trump está centrado en reducir el costo de la energía cuando se le preguntó si la medida viola la ley.

“El presidente está equilibrando y tiene que tomar decisiones difíciles”, declaró Barrasso en “Face the Nation” de CBS.

También instó a Trump a hacer cumplir la ley de sanciones que el Congreso aprobó el mes pasado.

“Este es solo otro punto de presión que el presidente puede usar contra Putin en un esfuerzo por lograr una solución a largo plazo en esa parte del mundo”, sostuvo Barrasso.

Trump ha intentado recientemente culpar a Ucrania de los precios récord del diésel en Estados Unidos, en lugar de atribuirlos a la guerra en Irán que ha elevado los precios mundiales de la energía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Economía
combustibles

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
CUARTOSCURO

Todos los caminos llevan a... ¿Roma?

true

Libertad de expresión y derechos de autor

true

Cuentas y desatinos (parte I)
Huracán ‘Simon’ se aproxima a Jalisco e irá a Sinaloa; mientras ‘Rachel’ y Frente Frío 2 azotan el norte de México. El huracán de categoría 4 provocará lluvias puntuales extraordinarias y vientos de hasta 250 km/h.

Huracán ‘Simon’ se aproxima a Jalisco e irá a Sinaloa; mientras ‘Rachel’ y Frente Frío 2 azotan con lluvia al norte de México
Pumas buscará cobrarse la derrota de la última Final ante Cruz Azul, que regresará al Estadio Olímpico Universitario con la intención de mantener su dominio sobre los auriazules.

Pumas vs Cruz Azul: la revancha de la Final sacude CU; ¿a qué hora y dónde ver el partido?
Los Guardians de Cleveland vencieron 2-0 a los White Sox de Chicago en el quinto juego de la Serie Divisional y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde enfrentarán a los Rays de Tampa Bay.

MLB 2026: Así quedaron las Series de Campeonato; Dodgers vs Brewers y Rays vs Guardians
Jason Momoa visita México para promover ‘Street Fighter’ la película

Jason Momoa visita México para promover ‘Street Fighter’ la película
Futuro. Aunque el dueto generó sorpresa por las críticas que Syntek ha expresado contra el reggaetón, todavía no se ha confirmado una colaboración oficial.

¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow