$!Sentencia contra “El Mini Lic” en EU reaviva reclamo de justicia por asesinato de Javier Valdez

La reciente sentencia dictada en Estados Unidos contra Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, volvió a colocar en la agenda pública el asesinato del periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en 2017 en Culiacán, Sinaloa.

El fallo judicial se emitió sin que durante la audiencia se hiciera referencia al homicidio ni a la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano.

Un juez federal estadounidense condenó a López Serrano a cinco años de prisión por el delito de intento de distribución de fentanilo. La resolución fue emitida por el juez Anthony Trenga, de la Corte de Distrito de Alexandria, en Virginia, y se relaciona con hechos cometidos mientras el acusado se encontraba bajo supervisión federal derivada de una condena previa por tráfico de drogas.

VIUDA DEL PERIODISTA JAVIER VALDEZ EXPRESÓ SU INCONFORMIDAD TRAS SENTENCIA DE ‘EL MINI LIC’

Tras darse a conocer la sentencia, Griselda Triana, viuda de Javier Valdez y del fundador del semanario Ríodoce, expresó públicamente su inconformidad por el desarrollo de la audiencia. A través de redes sociales, señaló que no hubo mención alguna sobre el asesinato de su esposo ni sobre el proceso de extradición solicitado por las autoridades mexicanas.

En sus mensajes, Triana afirmó que la condena de cinco años no abordó el caso por el que López Serrano es señalado en México y manifestó que el proceso judicial estadounidense no consideró el homicidio del periodista, pese a que las autoridades nacionales lo identifican como autor intelectual del crimen.

“Un juez de la corte de Virgina, EU, acaba de dictar nueva sentencia a Dámaso López Serrano, el Minilic, identificado como el autor intelectual del asesinato de Javier. Me confirman que no hubo una sola mención sobre Javier, mucho menos de la solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano.”

“Qué son para este asesino 5 años más de sentencia? Nada, porque en cualquier momento negociará su libertad anticipada por buena conducta como ya sucedió una vez. Es indignante y doloroso saber que quien ordenó matar a Javier seguirá sin merecer su castigo acá en México y que la autoridad está completamente ausente.”