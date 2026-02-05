Sentencia contra “El Mini Lic” en EU reaviva reclamo de justicia por asesinato de Javier Valdez
La condena de cinco años contra Dámaso López Serrano en EU no abordó el homicidio del periodista Javier Valdez ni la solicitud de extradición de México
La reciente sentencia dictada en Estados Unidos contra Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, volvió a colocar en la agenda pública el asesinato del periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en 2017 en Culiacán, Sinaloa.
El fallo judicial se emitió sin que durante la audiencia se hiciera referencia al homicidio ni a la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano.
Un juez federal estadounidense condenó a López Serrano a cinco años de prisión por el delito de intento de distribución de fentanilo. La resolución fue emitida por el juez Anthony Trenga, de la Corte de Distrito de Alexandria, en Virginia, y se relaciona con hechos cometidos mientras el acusado se encontraba bajo supervisión federal derivada de una condena previa por tráfico de drogas.
VIUDA DEL PERIODISTA JAVIER VALDEZ EXPRESÓ SU INCONFORMIDAD TRAS SENTENCIA DE ‘EL MINI LIC’
Tras darse a conocer la sentencia, Griselda Triana, viuda de Javier Valdez y del fundador del semanario Ríodoce, expresó públicamente su inconformidad por el desarrollo de la audiencia. A través de redes sociales, señaló que no hubo mención alguna sobre el asesinato de su esposo ni sobre el proceso de extradición solicitado por las autoridades mexicanas.
En sus mensajes, Triana afirmó que la condena de cinco años no abordó el caso por el que López Serrano es señalado en México y manifestó que el proceso judicial estadounidense no consideró el homicidio del periodista, pese a que las autoridades nacionales lo identifican como autor intelectual del crimen.
“Un juez de la corte de Virgina, EU, acaba de dictar nueva sentencia a Dámaso López Serrano, el Minilic, identificado como el autor intelectual del asesinato de Javier. Me confirman que no hubo una sola mención sobre Javier, mucho menos de la solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano.”
“Qué son para este asesino 5 años más de sentencia? Nada, porque en cualquier momento negociará su libertad anticipada por buena conducta como ya sucedió una vez. Es indignante y doloroso saber que quien ordenó matar a Javier seguirá sin merecer su castigo acá en México y que la autoridad está completamente ausente.”
ANTECEDENTES JUDICIALES DE DÁMASO LÓPEZ SERRANO
Dámaso López Serrano es hijo de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, uno de los colaboradores cercanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera dentro del Cártel de Sinaloa. López Serrano se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017 y se declaró culpable de tráfico de drogas, lo que le permitió convertirse en testigo colaborador del gobierno de ese país.
Gracias a ese estatus legal, obtuvo una sentencia reducida y posteriormente un régimen de libertad supervisada. Esta condición fue determinante para que su extradición a México no se concretara durante varios años, a pesar de que es señalado por autoridades mexicanas como el autor intelectual del asesinato de Javier Valdez.
La sentencia emitida en Virginia representa la segunda ocasión en que “El Mini Lic” es juzgado en Estados Unidos.
‘EL MINI LIC’ NEGOCIÓ CON INFORMANTE EN CUBIERTO DEL FBI TRÁFICO DE FENTANILO
De acuerdo con información publicada por The Washington Post, la nueva condena se originó tras la reincidencia de López Serrano en actividades relacionadas con el narcotráfico. En 2022 obtuvo libertad condicional y posteriormente se trasladó del sur de California a Virginia en 2024.
Durante su estancia en ese estado, comenzó a negociar la importación de fentanilo desde México hacia el sur de California con una persona que él creía que era un socio, pero que en realidad fungía como informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI). A finales de 2024 fue detenido en lo que consideraba una operación para adquirir fentanilo con fines de distribución.
Los hechos ocurrieron mientras aún se encontraba bajo supervisión federal, circunstancia que fue considerada en el proceso judicial que derivó en la nueva sentencia.
CASO JAVIER VALDEZ: DÁMASO LÓPEZ ES SEÑALADO COMO ACTOR INTELECTUAL DEL HOMICIDIO
Javier Valdez Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo de 2017 en Sinaloa. El periodista era reconocido por su cobertura sobre narcotráfico, violencia y crimen organizado. En México, las autoridades han señalado a Dámaso López Serrano como autor intelectual del homicidio.
No obstante, el proceso judicial en Estados Unidos no abordó este caso durante la reciente audiencia ni incluyó referencias a la solicitud de extradición promovida por el gobierno mexicano. La condena dictada se limita al delito federal relacionado con el intento de distribución de fentanilo.
El caso continúa siendo un referente en el debate sobre cooperación judicial internacional y el acceso a la justicia en crímenes cometidos contra periodistas.