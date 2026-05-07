Sequía en EU pone riesgo de desaparecer al pueblo de Kearny en Arizona

TUCSON- Kearny, un pueblo minero de Arizona, teme convertirse en el primero en “desaparecer” debido a la sequía del suroeste de Estados Unidos, que según las autoridades locales los puede dejar sin agua del río Gila este verano. ”Podríamos ser el primer poblado en desaparecer en los Estados Unidos debido al cambio climático y la falta de agua”, dice a EFE su alcalde, Curtis Stacey.

En los últimos años, Kearny ha perdido cerca del 85 % del agua que recibe anualmente del río Gila, que nace en el lago de San Carlos y es una de las principales fuentes de abastecimiento de la región. Arizona además ha enfrentado en la última década una de las peores sequías de su historia, con inviernos con poca nieve en las montañas que reducen el agua en los caudales que alimentan la zona desértica del suroeste del país. Esta población, con unos 2 mil habitantes y que requiere anualmente un promedio mínimo de unos 345 mil metros cúbicos de agua para operar, pasó en los últimos años de recibir cerca 740 mil metros cúbicos de agua a apenas 95 mil metros cúbicos ahora. Debido a la sequía, el Concejo declaró el estado de emergencia y ordenó a la población limitar el uso del agua al mínimo, principalmente para beber y cocinar. Suspendió el riego de jardines, evitar el lavado de vehículos y reducir el baño personal diario y el lavado frecuente de ropa. Los bajos niveles significan menos agua para las poblaciones que dependen de este río en el norte de Arizona y otras poblaciones en Nuevo México. UN PROBLEMA REGIONAL El problema no se limita al río Gila, actualmente el futuro es incierto para siete estados del sureste, incluyendo Arizona, que dependen del agua proveniente del río Colorado, cuyos bajos niveles han llegado a niveles históricos.

”Cada vez estamos viendo a más poblaciones siendo afectadas por la falta de agua, tenemos que hacer algo cuanto antes, porque si no resolvemos el problema la situación podría ser catastrófica”, declara a EFE Cary Meister, representante del grupo ambientalista Sierra Club en Arizona.

Los estados de Arizona, California y Nevada, pertenecientes a la cuenca baja del río Colorado, aprobaron este fin de semana un plan con e fin de estabilizar este soporte vital para la supervivencia de 40 millones de personas, que prevé ahorrar cuatro billones de litros de agua hasta 2028. Se trata de “mejoras en la infraestructura del sistema, el uso del excedente creado intencionalmente o reducciones de la cuenca inferior”, pero los estados no especificaron las medidas.