$!Mundial 2026: Embajada de EU abre citas prioritarias para tramitar la visa con FIFA PASS

La Embajada de Estados Unidos en México anunció que el programa de FIFA PASS o Pase FIFA ha iniciado: “¡Excelentes noticias para los titulares de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajarán a los Estados Unidos este año! Les estamos dando acceso prioritario a citas para visas de EE.UU.”, dice el mensaje publicado en sus redes sociales. Este anuncio ya había sido adelantado por el presidente Donald Trump, el pasado noviembre, durante una emblemática ceremonia en la Casa Blanca. TE PUEDE INTERESAR: SAT cobrará impuestos a los futbolistas que jueguen en México en el Mundial 2026 “El anuncio representó un paso decisivo en la preparación de la Copa Mundial de la FIFA y refleja la estrecha colaboración entre la FIFA y el grupo de trabajo de la Casa Blanca para organizar una competición realmente innovadora a escala global”.

FIFA PASS OTORGA PRIORIDAD PERO NO GARANTIZA LA VISA AMERICANA Hay que recordar que el Pase FIFA es un servicio voluntario que permite obtener cita de forma prioritaria para el trámite del visado. No obstante, únicamente aplica para aquellos aficionados con entradas para la Copa Mundial 2026 que viajarán a Estados Unidos. Sin embargo, la organización de fútbol aclaró varios puntos relevantes que se deben tener en consideración:

1. No es obligatorio contar con un boleto para la Copa Mundial de la FIFA para solicitar la visa. 2. Obtener la visa no garantiza la compra ni asignación de un boleto para el Mundial. 3. El usuario podrá solicitar una visa en cualquier momento, sin importar en qué fase esté el proceso de venta de boletos. 4. Si la visa no es autorizada, FIFA Ticketing no otorgará ningún tipo de compensación. 5. Tener un boleto para el Mundial, no garantiza la emisión de una visa ni el ingreso a Canadá, Estados Unidos o México.

Respecto a la disponibilidad del FIFA PASS, la empresa indicó que “informará a todos los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 acerca de la disponibilidad del FIFA PASS, además de proporcionarles las instrucciones para optar voluntariamente por participar en el proceso”. Finalmente, es de destacar que esta iniciativa es para las y los ciudadanos de países cuyos tiempos de espera para tramitar el visado, son muy altos. TE PUEDE INTERESAR: El programa de certificación en inglés dirigido a trabajadores de restaurantes y hoteles en México para el Mundial PROCESO PARA SOLICITAR LA VISA A TRAVÉS DEL FIFA PASS Recuerde que el requisito primordial para acceder a este beneficio, es contar con su entrada al Mundial 2026.

1. Inicie sesión en FIFA.com para enviar el formulario de registro para el FIFA PASS. 2. Introduzca su nombre y número de pasaporte. 3. Comience la solicitud del proceso de visado en la página web state.gov/fifa-world-cup-26. 4. Seleccione el país de nacionalidad o residencia donde se hará la solicitud de visado. 5. Llene en línea el formulario de solicitud de visado DS-160. 6. Programe la cita para la entrevista de su visado. 7. Se solicitará subir una fotografía actual y el pago correspondiente por el trámite. Recuerde llenar la casilla donde confirma que sí es el titular de un boleto del Mundial.

Si la información coincide entre el sistema de visados y el formulario de registro, se autorizará una cita para la entrevista.

REQUISITOS Y PROCESO PARA TRAMITAR LA VISA AMERICANA POR PRIMERA VEZ En el caso de que el solicitante tramite por primera vez la visa americana, hay requisitos específicos que se deben reunir previo a inicial el proceso:

1. Pasaporte mexicano vigente; 2. Formulario DS-160 3. Pago correspondiente por el documento; 4. Cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).

Considera que la cita en el CAS y la entrevista ya no se pueden agendar el mismo día. Para ello, se sugiere considerar un espacio de, al menos, 48 horas entres de la entrevista. La cita se agenda en ais.usvisa-info.com, para la toma de fotografía y captura de datos biométricos. En esta asistencia debe llevar el original y copias del pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160 y la hoja de confirmación de la cita impresa. TE PUEDE INTERESAR: Cambios y requisitos para tramitar la visa americana de turista en 2026 Para hacer tu proceso más sencillo, considera seguir los siguientes pasos:

1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU. 2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable. 3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EE.UU. 4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco). 5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios. 6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje. 7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía. 8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen.