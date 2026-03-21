Sexto día de toque de queda en Ecuador concluye con 118 personas arrestadas

El 21 de marzo se reportó que las fuerzas de seguridad ecuatorianas han establecido un toque de queda en cuatro provincias del país, cuyos índices de violencia, por el crimen organizado, han afectado a la población.

La noche del 20 de marzo concluyó la sexta jornada del toque de queda en Ecuador. Durante ese lapso, las autoridades ecuatorianas detuvieron aproximadamente a 118 personas. Según el Ministerio del Interior, incautaron tres armas blancas y de fuego, se registraron 20 vehículos y se recuperaron otros cinco, y se retuvieron 12 motocicletas.

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Hasta el momento, el toque de queda, implementado desde el domingo 8 de marzo por el presidente Noboa, solo se aplicó a las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. En total, se han arrestado 743 personas y 6 objetivos narcoterroristas han sido destruidos por el ejército de Ecuador.