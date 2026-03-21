Sexto día de toque de queda en Ecuador concluye con 118 personas arrestadas

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Internacional
/ 21 marzo 2026
    Sexto día de toque de queda en Ecuador concluye con 118 personas arrestadas
    La administración de Daniel Noboa implementó toque de queda en 6 provicias playeras de Ecuador Vanguardia

La administración de Daniel Noboa le declaró la guerra al crimen organizado en el 2024 y en el 2026 comenzó a recibir apoyo de los Estado Unidos

El 21 de marzo se reportó que las fuerzas de seguridad ecuatorianas han establecido un toque de queda en cuatro provincias del país, cuyos índices de violencia, por el crimen organizado, han afectado a la población.

La noche del 20 de marzo concluyó la sexta jornada del toque de queda en Ecuador. Durante ese lapso, las autoridades ecuatorianas detuvieron aproximadamente a 118 personas. Según el Ministerio del Interior, incautaron tres armas blancas y de fuego, se registraron 20 vehículos y se recuperaron otros cinco, y se retuvieron 12 motocicletas.

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Hasta el momento, el toque de queda, implementado desde el domingo 8 de marzo por el presidente Noboa, solo se aplicó a las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. En total, se han arrestado 743 personas y 6 objetivos narcoterroristas han sido destruidos por el ejército de Ecuador.

El toque de queda será levantado el 31 de marzo; las autoridades advierten que hasta entonces, los ciudadanos que transiten en dichas zonas entre las 11:00 de la noche y las 05:00 de la mañana, serán interceptados.

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La estrategia del toque de queda fue implementada por el gobierno federal, administrado por el presidente Daniel Noboa. Ecuador ha sido el primer país de Latinoamérica en aceptar las solicitudes de los Estados Unidos de tener militares extranjeros operando contra el crimen organizado en el país. Noboa declaró una guerra contra el narcotráfico desde su segundo año de presidencia, en el 2024.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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