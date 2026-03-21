Sexto día de toque de queda en Ecuador concluye con 118 personas arrestadas
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La administración de Daniel Noboa le declaró la guerra al crimen organizado en el 2024 y en el 2026 comenzó a recibir apoyo de los Estado Unidos
El 21 de marzo se reportó que las fuerzas de seguridad ecuatorianas han establecido un toque de queda en cuatro provincias del país, cuyos índices de violencia, por el crimen organizado, han afectado a la población.
La noche del 20 de marzo concluyó la sexta jornada del toque de queda en Ecuador. Durante ese lapso, las autoridades ecuatorianas detuvieron aproximadamente a 118 personas. Según el Ministerio del Interior, incautaron tres armas blancas y de fuego, se registraron 20 vehículos y se recuperaron otros cinco, y se retuvieron 12 motocicletas.
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Hasta el momento, el toque de queda, implementado desde el domingo 8 de marzo por el presidente Noboa, solo se aplicó a las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. En total, se han arrestado 743 personas y 6 objetivos narcoterroristas han sido destruidos por el ejército de Ecuador.
El toque de queda será levantado el 31 de marzo; las autoridades advierten que hasta entonces, los ciudadanos que transiten en dichas zonas entre las 11:00 de la noche y las 05:00 de la mañana, serán interceptados.
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La estrategia del toque de queda fue implementada por el gobierno federal, administrado por el presidente Daniel Noboa. Ecuador ha sido el primer país de Latinoamérica en aceptar las solicitudes de los Estados Unidos de tener militares extranjeros operando contra el crimen organizado en el país. Noboa declaró una guerra contra el narcotráfico desde su segundo año de presidencia, en el 2024.