Si bien evitan la propagación de hambruna en Gaza la situación sigue siendo crítica, según expertos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también rechazó los hallazgos, diciendo que el informe no refleja la realidad en Gaza y que más de la cantidad requerida de ayuda estaba llegando al territorio. Añadió que el IPC ignora el vasto volumen de ayuda que entra en Gaza, porque el grupo se basa principalmente en datos relacionados con camiones de la ONU, que representan solo el 20% de todos los camiones de ayuda.

La agencia se adhiere al alto al fuego y permite que la cantidad acordada de ayuda llegue a la franja, señaló COGAT, enfatizando que las cantidades de ayuda “superan significativamente los requisitos nutricionales de la población” en Gaza según metodologías internacionales aceptadas, incluidas las de las Naciones Unidas.

La agencia militar israelí encargada de coordinar la ayuda a Gaza, conocida como COGAT, rechazó firmemente los hallazgos.

En el peor de los casos, incluyendo un conflicto renovado y un cese de la ayuda, toda la Franja de Gaza está en riesgo de hambruna. Las necesidades siguen siendo inmensas, y se requiere una ayuda sostenida, ampliada y sin obstáculos, dijo el IPC.

Hubo “mejoras notables” en la seguridad alimentaria y la nutrición tras el alto al fuego en octubre y no se ha detectado hambruna, indica el informe. Aun así, el IPC advirtió que la situación sigue siendo “altamente frágil” y toda la Franja de Gaza está en peligro de inanición con casi 2 mil personas enfrentando niveles catastróficos de hambre hasta abril.

El nuevo informe de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, o IPC , llega meses después de que el grupo dijera que había hambruna en la Ciudad de Gaza y probablemente se extendería por todo el territorio sin un alto al fuego y el fin de las restricciones a la ayuda humanitaria.

TEL AVIV- La propagación de la hambruna ha sido evitada en la Franja de Gaza, pero la situación sigue siendo crítica con todo el territorio palestino aún enfrentando la inanición, declaró el viernes la principal autoridad mundial en crisis alimentarias.

El IPC sostuvo que los totales del informe incluyen camiones comerciales y de la ONU y su información se basa en datos de la ONU y COGAT.

El gobierno de Israel ha rechazado los hallazgos anteriores del IPC, con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificando el informe anterior como una “mentira descarada”.

EL ALTO AL FUEGO COMPENSA LA HAMBRUNA

Los hallazgos del informe llegan mientras la frágil tregua entre Israel y Hamás alcanza un punto crucial a medida que la Fase 1 se acerca a su fin, con los restos de un rehén aún en Gaza. La segunda fase, más desafiante, aún no se ha implementado y ambas partes se han acusado mutuamente de violar la tregua.

El IPC en agosto confirmó el sombrío hito de la hambruna por primera vez en el Oriente Medio y advirtió que podría extenderse al sur hacia Deir al-Balah y Jan Yunis. Más de 500 mil personas en Gaza, aproximadamente una cuarta parte de su población, enfrentaron niveles catastróficos de hambre, con muchos en riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición, aseguró el informe de agosto.

El informe del viernes asevera que la propagación de la hambruna ha sido compensada por una reducción significativa en el conflicto, un plan de paz y un mejor acceso para las entregas de alimentos humanitarios y comerciales.

Hay más alimentos sobre el terreno y la gente ahora tiene dos comidas diarias, en lugar de una en julio. Esa situación “es claramente una reversión de lo que había sido una de las situaciones más graves donde estábamos durante el verano”, afirmó Antoine Renard, director del Programa Mundial de Alimentos para los territorios palestinos, a los reporteros de la ONU en una sesión informativa en video desde la Ciudad de Gaza el jueves.

El acceso a los alimentos ha “mejorado significativamente”, dijo, advirtiendo que el mayor desafío ahora es un refugio adecuado para los palestinos, muchos de los cuales están empapados y viviendo en tiendas de campaña inundadas. Los grupos de ayuda dicen que casi 1,3 millones de palestinos necesitan refugio de emergencia a medida que se acerca el invierno.

LA AYUDA NO ES SUFICIENTE

El desplazamiento es uno de los principales impulsores detrás de la inseguridad alimentaria, con más del 70% de la población de Gaza viviendo en refugios improvisados y dependiendo de la asistencia. Otros factores como la mala higiene y el saneamiento, así como el acceso restringido a los alimentos, también están exacerbando la crisis del hambre, apuntó el IPC.

Aunque el acceso humanitario ha mejorado en comparación con períodos de análisis anteriores, ese acceso fluctúa diariamente y es limitado y desigual en toda la Franja de Gaza, expresó el IPC.

Para prevenir una mayor pérdida de vidas, se necesita urgentemente una asistencia humanitaria ampliada que incluya alimentos, combustible, refugio y atención médica, según los expertos del grupo, quienes advirtieron que en los próximos 12 meses, se espera que más de 100 mil niños entre las edades de seis meses y cinco años sufran de desnutrición aguda y requieran tratamiento.

Las cifras recientemente publicadas por el ejército de Israel sugieren que no ha cumplido con la estipulación del alto al fuego de permitir que 600 camiones de ayuda entren en Gaza cada día, aunque Israel disputa ese hallazgo. Funcionarios norteamericanos del centro liderado por Estados Unidos que coordina los envíos de ayuda a Gaza también dicen que las entregas han alcanzado los niveles acordados.