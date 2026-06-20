En medio de ataques israelíes al Líbano y el cierre del estrecho de Ormuz, conversaciones EU-Irán iniciarán el domingo

LÍBANO- Irán asestó dos golpes rápidos al acuerdo provisional con Estados Unidos el sábado, enfurecido por la continuidad de los ataques de Israel en Líbano, anunciando que había cerrado el estrecho de Ormuz y que, si bien sus negociadores se dirigen a Suiza para conversaciones, es poco probable que allí ocurra mucho. Por su parte, Pakistán, mediador clave, indicó que las conversaciones a nivel técnico comenzarán el domingo en Bürgenstock, Suiza, con la participación también de mediadores qataríes.

En la primera andanada de Teherán, el mando militar conjunto de Irán informó sobre el cierre del estrecho, citando los ataques israelíes, la “mala fe” de Estados Unidos y una “clara violación de sus compromisos” por no poner fin a la guerra. Su comunicado en la televisión estatal advirtió que “si la agresión continúa, se han planificado medidas posteriores”. Poco después, la radiodifusora estatal reportó que el equipo negociador de Irán se dirigía a Suiza, un viaje que originalmente estaba previsto para el viernes. Medios estatales iraníes publicaron que el equipo incluye al presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y a funcionarios del banco central y del sector petrolero, entre otros. EQUIPO DE IRÁN PARTE PARA CONVERSACIONES EN MEDIO DE INCERTIDUMBRE Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, señaló que podría ocurrir poco hasta que Irán considere que Estados Unidos está cumpliendo el acuerdo. “Este viaje, por lo tanto, trata de exigir que la otra parte cumpla sus obligaciones”, dijo, añadiendo que las negociaciones hacia un acuerdo final comenzarán sólo una vez que se respeten compromisos clave. Si no lo son, subrayó, “entonces el memorando de entendimiento en su conjunto se verá comprometido”. En Washington, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que los principales negociadores estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, ya estaban en Suiza y han estado trabajando en los detalles técnicos de las negociaciones previstas sobre el programa nuclear de Irán.

Vance dijo a Fox News que espera viajar a Suiza “en algún momento de los próximos dos días”, pero reconoció que “siempre es una delicada danza de coordinación”. Como parte de los esfuerzos para reactivar las conversaciones directas, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se reunió con Araghchi en Teherán temprano el sábado, según funcionarios en Islamabad que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. POR OTRO LADO, LA ECONOMÍA MUNDIAL SE PREPARA PARA MÁS INCERTIDUMBRE Poco después del anuncio de Irán, el cual no abordó, el ejército de Estados Unidos informó que el tráfico de buques comerciales continuó a través del estrecho el sábado, con 55 barcos mercantes transitando, “moviendo grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo a los mercados globales”. No estaba claro en qué momento del día habían transitado. Los barcos habían comenzado a transitar el estrecho después que se firmara a principios de semana el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, un hito que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ATAQUES ISRAELÍES EN LÍBANO DEJAN AL MENOS 16 MUERTOS Ataques israelíes en el sur de Líbano mataron a al menos 16 personas el sábado, incluyendo dos menores, horas después que se reportara un alto el fuego. La Agencia Nacional de Noticias libanesa, de propiedad estatal, reportó que la ofensiva de Israel impactó la localidad de Nabatiyeh, en el sur del país, y aldeas cercanas. Al menos siete personas permanecían atrapadas bajo los escombros, añadió.

El número de muertos en la última guerra entre Israel y Hezbollah ya ha superado los 4.000, anunció más tarde el Ministerio de Salud de Líbano. Los mediadores se apresuraban a parar los enfrentamientos entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, luego que un intenso intercambio causó el viernes la muerte de al menos 47 personas en Líbano y cuatro soldados israelíes. Un funcionario militar israelí reveló que Hezbollah había disparado más de 50 proyectiles contra las fuerzas rivales en el sur de Líbano durante la noche. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas del departamento. El ejército afirmó que atacó decenas de objetivos y a miembros de Hezbollah en el sur de Líbano, incluidas posiciones de lanzamiento de cohetes y centros de mando de la milicia. El viernes, el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, dijo que Israel “sigue firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato” si Hezbollah respeta el acuerdo y cesa las hostilidades.

Hezbollah declaró el sábado que estaba comprometido con el alto el fuego, pero culpó a Israel de violarlo varias veces el viernes por la noche. Un comunicado del ala militar del grupo apuntó que acatará el alto el fuego, pero que también repelerá los ataques de las tropas israelíes. EL CONFLICTO PODRÍA HUNDIR PACTO EU-IRÁN Hezbollah e Israel entraron en guerra dos días después que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero: el grupo disparó cohetes y drones contra comunidades civiles en el norte de Israel y el ejército israelí se apoderó de amplias franjas de territorio en el sur de Líbano. Ni Israel ni Hezbollah han firmado el acuerdo, que pide detener las operaciones militares en Líbano y que se respete la soberanía del país. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido mantener a sus tropas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para su nación. Hezbollah se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de suelo libanés, algo que, según Irán, es una condición del acuerdo. Se espera que la próxima semana se celebre en Washington una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno libanés e Israel auspiciada por la Casa Blanca. COMBATES CERCA DE LA FRONTERA ENTRE ISRAEL Y LÍBANO Un operativo en la localidad de Barish mató a cuatro integrantes de una misma familia: los padres y dos hijos. En la aldea de Arab Salim se recuperó un cuerpo de una casa destruida, y en las de Doueir y Kfar Rumman, ataques con drones acabaron con la vida de una persona que conducía una motocicleta y de un soldado libanés. Nueve personas murieron en ataques en los poblados de Qannarit, Sohmor y Shehour. Columnas de humo se alzaban el sábado hacia el cielo en el sur de Líbano, y aviones israelíes volaron a baja altura sobre la ciudad costera de Tiro. Residentes en la ciudad contaron a The Associated Press que estaban aliviados de que Tiro se hubiera librado de las ofensivas en los últimos días, pero ahora les recordaban que la guerra no ha terminado. “Nuestras vidas cambiarán por completo si hay un alto el fuego”, dijo Hussein Khoshman, un residente de Tiro. La oficina de Netanyahu no comentó de momento los esfuerzos para un alto el fuego. El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, manifestó que sus fuerzas operan en una “zona de defensa avanzada” y que continuarían haciéndolo.

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