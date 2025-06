Sin una salida clara, la guerra entre Israel e Irán podría durar semanas

“Israel seguirá hasta que, de un modo u otro, Irán ya no tenga capacidad de enriquecimiento”, añadió Shapiro, ahora miembro del Atlantic Council, un grupo de investigación con sede en Washington. “Ahora está claro que si Israel no se ocupa de esto, su campaña habrá fracasado”.

Israel parece motivado para continuar hasta la destrucción del programa de enriquecimiento nuclear de Irán, ya sea por la fuerza o mediante nuevas negociaciones. Sin embargo, Irán no ha dado muestras de tener intenciones de poner fin voluntariamente al enriquecimiento, un proceso crucial en la construcción de una bomba nuclear, y no se sabe que Israel tenga la capacidad de destruir un centro de enriquecimiento fundamental que se encuentra a gran profundidad bajo tierra.

Las declaraciones que ha hecho el presidente Trump desde el viernes indican que su preferencia actual es aprovechar los avances militares de Israel para reanudar las conversaciones con Teherán.

Durante meses, Trump ha supervisado las negociaciones con Irán con la esperanza de que Teherán accediera a poner fin a su programa de enriquecimiento sin la intervención militar de Israel.

Esas conversaciones se estancaron después de que Irán se negara a dar marcha atrás. En comentarios realizados durante el fin de semana, Trump sugirió que Irán, sometido por los ataques de Israel, podría finalmente hacer concesiones que antes no había contemplado. En consecuencia, algunos analistas afirman que Trump podría presionar a Israel para que ponga fin a sus ataques, siempre y cuando considere que Irán se ha vuelto más flexible.

“Esto terminará cuando Trump decida ponerle fin, lo que probablemente ocurrirá cuando él piense que Irán está dispuesto a ceder”, dijo Yoel Guzansky, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv.

Aunque por ahora parezca poco probable, dijeron los expertos, un giro como ese tiene precedentes históricos. Los dirigentes iraníes llegaron a un arreglo igual de inesperado al final de la guerra Irán-Irak en la década de 1980, según Meir Javedanfar, quien enseña estudios iraníes en la Universidad Reichman de Israel. Tras rechazar numerosas ofertas para poner fin a la guerra, el ayatolá Jomeini acabó aceptando un acuerdo cuando los costos de la guerra se volvieron demasiado elevados, explicó Javedanfar.

“Jomeini dio un giro de 180 grados”, dijo. “Esto es de nuevo lo que espera Israel”.

Sin embargo, la historia también muestra que esto podría tomar tiempo. El acuerdo que puso fin a la guerra entre Irán e Irak tardó ocho años en alcanzarse.

Gabby Sobelman colaboró con la reportería en Rehovot, Israel; Myra Noveck en Jerusalén, y Johnatan Reiss en Tel Aviv.

Patrick Kingsley es el jefe de la corresponsalía en Jerusalén, y lidera la cobertura de Israel, Gaza y Cisjordania. c. 2025 The New York Times Company.

Por Patrick Kingsley, The New York Times.