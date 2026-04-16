Anuncia Flex inversión de mil mdd en México para centros de datos e IA

Durante la mañanera, Guillermo del Río Ochoa, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Flex, señaló que se trata de la mayor inversión de la compañía en el País desde su llegada.

La empresa Flex anunció una inversión de mil millones de dólares en México para ampliar su capacidad de manufactura avanzada, enfocada en equipos para centros de datos e inteligencia artificial.

“Este año estamos anunciando una nueva inversión por mil millones de dólares es lo que estaremos invirtiendo es la inversión más grande que se ha dado en México desde que estamos presentes”, dijo.

El directivo comentó que la empresa ha invertido 2 mil 300 millones de dólares en los últimos 10 años y que cuenta con ocho plantas y 40 mil trabajadores en México.

“Nosotros tenemos 40 años confiando en México tenemos ocho plantas cinco en la frontera 3 en el centro del país y bueno nosotros empleamos 40 mil gentes colaboradores con mucho talento”, expuso.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el proyecto permitirá que México participe en la producción de tecnología que actualmente sólo fabrican seis países.

“Se trata de fabricar en México equipo de manufactura muy avanzado, solamente seis países del mundo pueden hacerlo, entonces la inversión que habíamos presentado del portafolio de inversiones son mil millones de dólares entre este año y los próximos dos años”, afirmó.

El funcionario explicó que la inversión está vinculada al desarrollo de infraestructura para centros de datos e inteligencia artificial.

“Es el equipo que necesitas para los centros de datos y para la inteligencia artificial”, dijo.

Del Río Ochoa mencionó que la expansión responde al crecimiento en telecomunicaciones y a la demanda de infraestructura tecnológica, con producción concentrada en Guadalajara.

“Todos los equipos que van en un data Center nosotros los estamos manufacturando eso lo estamos haciendo nuestra planta de Guadalajara”, detalló.

Este tipo de manufactura, advirtió, requiere un alto consumo energético para la prueba de equipos.

“Para que dimensionen un poquito vamos a consumir siete veces lo que consume el puerto de Manzanillo, esa es la energía que se está demandando para la prueba de estos equipos muy sofisticados”, agregó.

Además, dijo que la inversión implicará la creación de 5 mil empleos especializados en distintas áreas de manufactura avanzada.