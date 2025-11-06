Singapur introduce una nueva y severa pena de azotes para los estafadores

Singapur, donde escupir en público y vender chicles es ilegal, es conocida desde hace mucho tiempo por sus estrictas leyes.

Ahora, los estafadores y reclutadores de grupos de estafadores se enfrentan a una represión legal que permite castigarlos con entre seis y veinticuatro azotes con vara, una pena generalmente reservada para violadores y narcotraficantes.

La ministra de Estado Superior del Interior, Sim Ann, quien presentó el proyecto de ley antes de su aprobación esta semana, dijo que las estafas representaban el 60 por ciento de toda la actividad delictiva en Singapur.

Otros delitos que ya conllevan la pena de azotes incluyen la violación, el narcotráfico y la usura. El castigo solo se aplica a los varones menores de 50 años.

El castigo corporal judicial se introdujo en Singapur durante el dominio colonial británico en el siglo XIX y, lejos de abolirlo, el gobierno ha ampliado su uso en los últimos años. También se utiliza, de forma menos severa, en los colegios masculinos.

Los azotes pueden parecer un castigo leve, pero los prisioneros han descrito los golpes con la larga vara de ratán como insoportables, llegando a romper la piel al segundo o tercer latigazo.

Por lo general, se exige al delincuente que se desnude antes de ser atado a un caballete de madera en una zona apartada de la prisión para recibir el castigo.

Otros países que utilizan el castigo corporal judicial son Malasia e Indonesia, así como algunos países con sistemas legales islámicos como Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irán.

Aunque Singapur es un país relativamente seguro para visitar, los turistas deben tener cuidado con las estafas, según Smartraveller.

“Los estafadores llaman o envían mensajes de texto haciéndose pasar por funcionarios del gobierno local, bancos o compañías de telecomunicaciones en un intento por obtener su información personal”, indicó el servicio.

“Si sospechas de una llamada que recibes, cuelga inmediatamente, borra los mensajes de texto y verifica de inmediato contactando a los números oficiales de la agencia o empresa.”

También advirtió sobre estafadores que “se hacen pasar por propietarios en sitios web inmobiliarios y ofrecen propiedades de alquiler falsas”.

“Investigue la propiedad y al propietario antes de firmar un contrato de alquiler o compraventa.”

Las estafas costaron a los australianos 2.030 millones de dólares el año pasado, según cifras del Centro Nacional contra las Estafas. Esto supone un descenso del 20 % con respecto al año anterior, lo que sugiere que los australianos están aprendiendo a proteger mejor su dinero y su información.

Aunque no se dispone de cifras exactas, muchas estafas dirigidas a australianos tienen su origen en el extranjero, especialmente en el sudeste asiático, India y Filipinas, donde la escasa regulación y aplicación de la ley han permitido la proliferación de centros de estafa.