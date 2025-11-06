El rey Carlos hace oficial la humillación final a su hermano menor, Andrew

Internacional
/ 6 noviembre 2025
    El rey Carlos hace oficial la humillación final a su hermano menor, Andrew
    Giuffre reiteró sus acusaciones contra Andrew en sus nuevas memorias póstumas, donde acusó al miembro de la realeza de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando era adolescente en tres ocasiones distintas. FOTO: ESPECIAL

La orden de facto expulsa a Andrew de la familia real, en un momento en que la monarquía se enfrentaba a una creciente presión por las acusaciones

El rey Carlos de Reino Unido ha despojado oficialmente a su hermano Andrew de sus títulos de Alteza Real y Príncipe, asestando el golpe final y humillante al ex duque de York por su presunta relación con el infame pedófilo Jeffrey Epstein.

“El Rey ha tenido a bien, mediante Patente Real bajo el Gran Sello del Reino, de fecha 3 de noviembre de 2025, declarar que Andrew Mountbatten Windsor ya no tendrá derecho a ostentar ni disfrutar del tratamiento, título o atributo de ‘Alteza Real’ ni de la dignidad titular de ‘Príncipe’”, declaró la Oficina de la Corona en la Gaceta, el registro público oficial del Reino Unido.

TE PUEDE INTERESAR: Espera Sheinbaum que este año se resuelva el caso de AHMSA

La orden de facto expulsa a Andrew de la familia real, en un momento en que la monarquía se enfrentaba a una creciente presión por las acusaciones, que durante años han señalado que el ex príncipe abusó sexualmente de Virginia Giuffre, víctima de Epstein, que se suicidó a principios de este año.

Giuffre reiteró sus acusaciones contra Andrew en sus nuevas memorias póstumas, donde acusó al miembro de la realeza de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando era adolescente en tres ocasiones distintas.

Andrew ha negado todas las acusaciones e incluso ha afirmado que la infame foto de ambos junto a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, en Londres podría ser falsa.

El hijo menor de la difunta reina Isabel II ya se vio obligado a dejar de usar el título de Su Alteza Real en 2022 a raíz del caso civil de abuso sexual presentado en Estados Unidos por Giuffre.

El caso se resolvió mediante un acuerdo, y Andrew continuó negando haber cometido delito alguno.

Además de retirarle a su hermano los dos títulos más importantes, la carta de la oficina de Carlos también expresaba la aprobación del rey para despojar a Andrew del título de duque de York la semana pasada.

El único honor que Andrew conserva actualmente es el de vicealmirante de la Marina Real, título que le fue otorgado en 2015 para conmemorar su 55 cumpleaños.

Andrew pasó 22 años en la Marina Real y participó en servicio activo, desempeñándose como piloto de helicóptero durante la Guerra de las Malvinas.

Temas


Ataques
Abuso de autoridad
A20

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario