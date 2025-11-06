El rey Carlos hace oficial la humillación final a su hermano menor, Andrew

El rey Carlos de Reino Unido ha despojado oficialmente a su hermano Andrew de sus títulos de Alteza Real y Príncipe, asestando el golpe final y humillante al ex duque de York por su presunta relación con el infame pedófilo Jeffrey Epstein.

“El Rey ha tenido a bien, mediante Patente Real bajo el Gran Sello del Reino, de fecha 3 de noviembre de 2025, declarar que Andrew Mountbatten Windsor ya no tendrá derecho a ostentar ni disfrutar del tratamiento, título o atributo de ‘Alteza Real’ ni de la dignidad titular de ‘Príncipe’”, declaró la Oficina de la Corona en la Gaceta, el registro público oficial del Reino Unido.

La orden de facto expulsa a Andrew de la familia real, en un momento en que la monarquía se enfrentaba a una creciente presión por las acusaciones, que durante años han señalado que el ex príncipe abusó sexualmente de Virginia Giuffre, víctima de Epstein, que se suicidó a principios de este año.

Giuffre reiteró sus acusaciones contra Andrew en sus nuevas memorias póstumas, donde acusó al miembro de la realeza de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando era adolescente en tres ocasiones distintas.

Andrew ha negado todas las acusaciones e incluso ha afirmado que la infame foto de ambos junto a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, en Londres podría ser falsa.

El hijo menor de la difunta reina Isabel II ya se vio obligado a dejar de usar el título de Su Alteza Real en 2022 a raíz del caso civil de abuso sexual presentado en Estados Unidos por Giuffre.

El caso se resolvió mediante un acuerdo, y Andrew continuó negando haber cometido delito alguno.

Además de retirarle a su hermano los dos títulos más importantes, la carta de la oficina de Carlos también expresaba la aprobación del rey para despojar a Andrew del título de duque de York la semana pasada.

El único honor que Andrew conserva actualmente es el de vicealmirante de la Marina Real, título que le fue otorgado en 2015 para conmemorar su 55 cumpleaños.

Andrew pasó 22 años en la Marina Real y participó en servicio activo, desempeñándose como piloto de helicóptero durante la Guerra de las Malvinas.