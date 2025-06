Sobrevive milagrosamente pasajero al accidente de Air India, donde murieron más de 200 personas

Un pasajero británico parece haber sobrevivido milagrosamente al mortal accidente aéreo de Air India que mató a más de 200 personas al jueves, según funcionarios locales y un video en el que se lo ve alejándose relativamente ileso.

Vishwash Kumar Rmesh, que estaba en el asiento 11A cuando el Boeing 787-8 se estrelló en un barrio residencial el jueves por la tarde, se está recuperando en el hospital, dijo a ANI News el Comisionado de Policía de Ahmedabad, GS Malik.

Fue encontrado cojeando en la calle en medio de la masacre después de que el avión de pasajeros se estrellara momentos después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, informó el Hindustan Times.

“Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes”, dijo el hombre de 40 años desde una cama de hospital.

“Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”.

Ramesh recordó el horrible momento en el que el avión comenzó a descender rápidamente y se estrelló contra una residencia médica en una zona residencial de la ciudad de cinco millones de habitantes en el noroeste de la India.

Treinta segundos después del despegue, se oyó un ruido fuerte y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo.

Había 242 personas a bordo del avión. El jefe de policía de Ahmedabad había dicho inicialmente que parecía que todos los que estaban a bordo habían muerto, junto con muchos otros en el lugar del accidente del avión.

Más tarde dijo a la BBC que hasta el momento se han recuperado 204 cadáveres del lugar del accidente.