ICE implementa nuevos métodos para detener a las personas migrantes, ante la presión del gobierno de Trump

Por Hamed Aleaziz and Todd Heisler

Las exigencias de la Casa Blanca para un aumento drástico de las detenciones de personas que han entrado de manera ilegal al país han hecho que los funcionarios de inmigración tengan que trabajar a toda máquina para cumplir la promesa del presidente Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) está realizando redadas en los centros de trabajo de todo el país, como el operativo que hicieron en el distrito textil de Los Ángeles la semana pasada, lo que desencadenó protestas y una amplia respuesta federal.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que ya se recuperó el agua que acaparó ilegalmente César Duarte

La agencia está escalonando los turnos de manera que los agentes estén disponibles los siete días de la semana para intentar alcanzar los objetivos de detenciones y les están pidiendo a los investigadores criminales, que normalmente se centran en cuestiones como el tráfico de seres humanos, que ayuden a identificar a los objetivos. También les están pidiendo a los ciudadanos que llamen para denunciar casos de inmigración ilegal.

El trabajo de ICE se está viendo facilitado por una nueva aplicación cartográfica que localiza a personas con órdenes de deportación que pueden ser expulsadas rápidamente, a partir de datos almacenados en organismos de todo el gobierno, según documentos obtenidos por The New York Times.

“Lo dije desde el primer día: si estás en el país ilegalmente, no estás fuera de la mesa de discusión”, dijo en una entrevista Thomas D. Homan, zar de la frontera de Trump. “Así que estamos iniciando esa apertura”.

Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, ha participado de manera intensa en la estrategia reuniéndose con altos funcionarios de ICE en las últimas semanas y examinando las cifras, según personas familiarizadas con su participación.

La intensa presión ejercida por los altos funcionarios gubernamentales crea una atmósfera que eleva la posibilidad de cometer errores en un momento en el que se presiona a los funcionarios y agentes para que tomen decisiones importantes, según dijeron algunos exfuncionarios.

“Vas a tener a personas que están siendo llevadas al límite, que es posible que con las prisas no hagan las cosas bien, incluida la información sobre el estatus de una persona”, dijo Sarah Saldaña, quien fue directora de ICE durante el gobierno de Barack Obama. “Todo eso lleva tiempo y esfuerzo, y esta presión sobre los números —excluyendo si el trabajo se está haciendo bien o no— es muy preocupante”.

Funcionarios de la Casa Blanca afirman que las medidas que está tomando el gobierno son necesarias.

“Mantener la promesa del presidente Trump de deportar a los extranjeros ilegales es algo que el gobierno se toma en serio”, dijo Abigail Jackson, una portavoz, en un comunicado. “Los violentos disturbios de Los Ángeles, incluidos los ataques a agentes de las fuerzas del orden federales que llevaban a cabo operaciones básicas de deportación, subrayan por qué es tan importante expulsar a los extranjeros ilegales”.

Es mucho lo que está en juego: Trump llegó a la presidencia por segunda vez con una plataforma construida en torno a su promesa de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y promesas de deportaciones masivas en cuanto asumiera el cargo.

Desde que Trump regresó al poder, más de 200.000 personas que estaban en Estados Unidos sin autorización han sido devueltas a su país de origen o a un tercer país, una fracción de los 1,4 millones de personas que se enfrentaban a órdenes de deportación a finales del año pasado, según datos internos del gobierno obtenidos por el Times.

Miller, firme defensor del endurecimiento de las fronteras estadounidenses, dijo en Fox News a finales de mayo que ICE se fijaría como objetivo un “mínimo” de 3000 detenciones diarias, cifras nunca vistas y 10 veces superiores a las detenciones diarias durante el gobierno de Joe Biden. Desde el 21 de enero, ICE ha detenido a más de 100.000 personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, según datos obtenidos por el Times.

Durante una reunión con los dirigentes de la agencia celebrada a finales del mes pasado en la sede de ICE, Miller examinó la tasa de detenciones de la agencia y debatió maneras de aumentarla. En un momento dado, animó a los dirigentes de ICE a centrarse en los aparentes miembros de bandas con tatuajes visibles, según personas familiarizadas con sus comentarios.

“No nos imponía una cuota específica, sino que simplemente revisaba las cifras y se aseguraba de que utilizábamos todos nuestros recursos para efectuar las detenciones”, dijo Garrett Ripa, jefe de la oficina de ICE de Miami, quien en aquel momento era un alto funcionario que supervisaba las operaciones de deportación de la agencia. Dijo que los funcionarios de ICE le pidieron a Miller más recursos, como ayuda adicional para el transporte con el fin de cumplir los ambiciosos objetivos.

Otro funcionario con conocimiento directo de la reunión, que habló con la condición de mantener su anonimato para describir el debate, dijo que Miller preguntó a los presentes si creían que podrían alcanzar el millón de deportaciones este año.

Antiguos y actuales funcionarios de la agencia afirman que las elevadas expectativas han minado la moral en algunos sectores, y han creado mucha presión.

“Hay un estado de ansiedad constante”, dijo Jason Houser, exjefe de personal de ICE durante el gobierno de Biden. “Entienden que están jugando el juego de Stephen Miller. No se trata de seguridad pública ni de seguridad nacional; se trata de alcanzar una cuota. Eso es todo”.

Sin embargo, algunos funcionarios de ICE dijeron que acogían con satisfacción la intensa atención prestada a su trabajo.

“Es algo en lo que estoy implicado, así que no me parece mal”, dijo Carlos Núñez, agente supervisor de deportaciones en Florida, y añadió que por fin sentía que podía hacer su trabajo como debía hacerse.

“Tenemos tanto trabajo que no hay suficientes horas al día, para serte sincero, para hacerlo”, dijo. “Mis equipos, todos estos chicos que ves aquí, trabajan siete días a la semana, las veinticuatro horas del día. No he tenido ni un día libre en varios meses”.

Ripa dijo que muchos agentes trabajan en turnos escalonados para asegurarse de que cubren toda la semana. (Un funcionario de Seguridad Nacional dijo que el uso de turnos escalonados no es nuevo).

El Times acompañó recientemente a Núñez y a otros agentes de ICE en Miami mientras realizaban una serie de detenciones. En el transcurso de varias horas, un grupo de más de 10 funcionarios —que en algunos momentos incluyó a agentes del FBI y a un funcionario del Departamento de Estado— localizó y detuvo a un total de tres inmigrantes.

En un caso, se detuvo a un hondureño que era hermano de un objetivo de ICE cuando se presentó por casualidad para llevarlo al trabajo, un ejemplo de cómo la agencia está realizando detenciones colaterales para aumentar sus cifras.

Ese es el mandato ahora mismo, dijo Homan.

“Si están buscando a un objetivo y lo encuentran y está con otras personas que se encuentran en el país ilegalmente, deben ser detenidos”, dijo. “No vamos a alejarnos del extranjero ilegal”.

Las detenciones de Miami pusieron de relieve uno de los principales retos a los que se enfrenta ICE para aumentar sus detenciones: a menudo es un trabajo minucioso y de escaso rendimiento. Los agentes dedican mucho tiempo a la vigilancia, enviando a varios agentes a vigilar un lugar durante horas. A veces, una dirección es antigua o incorrecta.

Por eso, en las últimas semanas, ICE ha empezado a visitar lugares de trabajo como clubes, restaurantes y fábricas de todo el país, realizando redadas destinadas a conseguir un mayor número de detenidos. Los agentes han acudido a los tribunales de inmigración, en coordinación con los fiscales, para detener a los inmigrantes que se presentan a las citas judiciales programadas.

La agencia también está pidiendo a los ciudadanos que utilicen una línea telefónica para denunciar la inmigración ilegal. En mayo, unos agentes detuvieron a cinco hombres en un estacionamiento de Baltimore gracias a una información telefónica. ICE publicó en internet un video de la detención con la leyenda: “Cuando llamas a nuestra línea para dar información, ¡te escuchamos!”.

Homan dijo que esas detenciones estaban permitidas si existía una “sospecha razonable” de que alguien estaba ilegalmente en el país.

En algunas oficinas, se ha pedido a investigadores que normalmente se centran en temas como el tráfico de seres humanos que ayuden a aumentar el número de detenciones. Un funcionario de Seguridad Nacional, que habló bajo condición de anonimato para poder describir tácticas internas, dijo que algunos agentes especiales encubiertos encargados de investigar el tráfico sexual por internet han empezado a organizar reuniones presenciales con personas sospechosas de prostitución para detenerlas potencialmente por cargos de inmigración.

La agencia también ha recurrido a soluciones más tecnológicas. Una nueva aplicación cartográfica permite a los agentes y oficiales ver las zonas del país con un gran número de personas que tienen órdenes de expulsión, según Ripa y documentos obtenidos por el Times. Una primera versión de la aplicación se denominó Alien Tracker, o Atrac.

El proyecto se puso en marcha con ayuda de miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el multimillonario Elon Musk hasta que dejó su cargo en el gobierno el mes pasado, según Ripa. “Sé que formaron parte de las fases iniciales de Atrac”, dijo Ripa. La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre la aplicación.

El programa, al que se puede acceder desde el teléfono móvil, localiza a los inmigrantes con órdenes de expulsión en todo el país, e incluso permite a los agentes centrarse en aquellos con determinadas condenas penales, dijo.

“El mapa de calor muestra dónde hay órdenes finales de expulsión ejecutables en todo el país. Y el agente puede acercarse a esas zonas”, dijo Ripa.

La aplicación contiene información sobre más de 700.000 personas, extraída de datos no solo de ICE, sino de organismos de todo el gobierno. Esto incluye al FBI, a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y a la Administración del Seguro Social, según los documentos obtenidos por el Times.

La aplicación “permitirá con el tiempo la gestión centralizada de todas las prioridades de aplicación de la ley en el interior”, dicen los documentos. Eso incluiría datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Departamento de Trabajo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Servicio de Impuestos Internos, según los documentos.

La consolidación de los datos gubernamentales para rastrear a los inmigrantes a través de la aplicación se produce después de que los ayudantes de Musk se movilizaran enérgicamente para tratar de aprovechar los flujos de información en poder de distintos organismos. Los funcionarios de carrera plantearon objeciones a estas iniciativas, que dijeron que violaban los protocolos de privacidad y seguridad, y los sindicatos y grupos de vigilancia interpusieron demandas para detenerlas.

La información sobre cada inmigrante en la aplicación está disponible en un formato similar a una tarjeta de béisbol, según los documentos. Los agentes deben registrar el resultado de cada encuentro que tengan con un objetivo.

A pesar del ingenio tecnológico, algunos agentes de ICE han descubierto que las direcciones del mapa son erróneas o no están actualizadas, según un funcionario de Seguridad Nacional.

La agencia se enfrenta a otros retos en comunidades como Los Ángeles, donde una orden judicial dictada en 2024 impide a los agentes llamar a las puertas con la intención de detener a las personas. Un experto de los grupos que demandan al gobierno por esta práctica descubrió que este tipo de detenciones, en las que ICE llama a la puerta con la intención de detener a la persona que se encuentra en el interior de la vivienda, representaban más de una cuarta parte de todas las detenciones domiciliarias realizadas por ICE.

A finales de mayo, Bill Essayli, fiscal estadounidense en funciones del Distrito Central de California, ordenó a los agentes de las fuerzas de seguridad del Departamento de Justicia que se hicieran cargo de las tareas de llamar a las puertas, según un documento obtenido por el Times. Un portavoz de Essayli confirmó la iniciativa.

Ha habido algunos indicios de que la ofensiva de ICE está dando resultados. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado el fin de semana que ICE había “detenido a 2000 extranjeros al día” la semana pasada. Los funcionarios del gobierno de Trump señalaron estas cifras como un indicio de que la represión estaba funcionando.

Pero en los últimos días, las cifras volvieron a descender, según datos obtenidos por el Times. El jueves, ICE detuvo a unas 1400 personas. El viernes, el total descendió a más de 1200. El sábado, la cifra descendió aún más, a unas 700.

Homan ha permanecido impertérrito, incluso en medio de las protestas de Los Ángeles.

“Haremos esta operación de inmigración”, dijo Homan en un programa presentado por la activista de derecha Laura Loomer. “Vamos a hacerla todos los días en todo el país, incluido Los Ángeles. No van a detenernos, estaremos listos para el desafío”.

c. 2025 The New York Times Company