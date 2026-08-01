”Solo quiero una oportunidad”: Marroquíes buscaban futuro mejor en cruce colectivo a suelo español

CEUTA, ESPAÑA- Cuando se enteró de que se había abierto una brecha en la frontera, Abdulah Buji se subió a su motocicleta y salió a toda velocidad desde su casa en el norte de Marruecos hacia Ceuta, uniéndose a decenas de miles de personas que intentaban nadar hasta el diminuto enclave español en el norte de África. Como muchos de sus compatriotas, Buji se sintió animado por la idea de que este cruce colectivo podría, de algún modo, abrirle la puerta a su sueño de llegar a España y empezar una nueva vida en Europa.

“España te da la oportunidad de construir tu futuro, no como Marruecos”, dijo Buji, de 21 años, que estudia para ser maestro. “Soy un chico con talento. Solo quiero una oportunidad”. Pero a su euforia por pisar suelo español le siguió rápidamente la desalentadora constatación de que aún estaba lejos de su objetivo final. La Europa continental se encontraba al otro lado del Mediterráneo, y ni él ni los recién llegados eran bienvenidos. Las autoridades españolas les ordenaron dar la vuelta y regresar o enfrentarse a una eventual expulsión. Buji contó que estuvo a punto de ser una de las más de 50 personas que fallecieron tratando de llegar nadando a Ceuta, bordeando una valla fronteriza. Logró cruzar, pero perdió sus pertenencias y su dinero durante el trayecto. Cuando comprendió que probablemente se enfrentaría a un limbo legal y a la detención, dio media vuelta y emprendió el regreso. “Llevo quizás 14 años estudiando, pero en casa no hay nada, y tendría que trabajar turnos de 12 horas por un salario miserable”, contó Buji a The Associated Press. “Por eso vine aquí. Pero tampoco he encontrado oportunidades, así que tengo que volver”. OLEADA DE MIGRANTES CAUSÓ UNA CRISIS HUMANITARIA De las 60 mil personas que cruzaron entre el jueves y la mañana del viernes, unas 45 mil regresaron a territorio marroquí en cuestión de horas, muchas después de pasar la noche en las calles de Ceuta, en medio de vecinos sobresaltados y policías y soldados españoles armados.

La afluencia masiva de personas, que equivalió al 70% de la población residente de Ceuta, hizo que las autoridades pidieran la intervención de la policía y el ejército para restablecer el orden. A los residentes les preocupaban los miles de hombres, en su mayoría jóvenes, que deambulaban sin rumbo por las calles. Los ceutíes recordaron una crisis migratoria similar, aunque de menores dimensiones, en 2021, cuando el gobierno marroquí relajó sus controles fronterizos y permitió que varios miles de personas de Marruecos y países subsaharianos entraran a Ceuta durante dos días. Esta vez, la ciudad afrontó una crisis humanitaria mucho mayor. LA GENTE HUYE POR DESESPERACIÓN Y PARA AYUDAR A SUS FAMILIAS A medida que los primeros reportes y videos de migrantes llegando a Ceuta se difundían en redes sociales, más personas se dirigieron al norte con la esperanza de llegar a territorio de la Unión Europea. Las estaciones de tren en Rabat, la capital de Marruecos, y Casablanca, la ciudad más grande del país, estaban abarrotadas de gente que trataba de llegar a la frontera con Ceuta. La prensa local mostró a agentes de policía impidiendo que algunos subieran a trenes y autobuses.

No está claro qué desencadenó la afluencia, pero las redes sociales se inundaron de publicaciones que animaban a los marroquíes a intentar entrar en Ceuta días antes de que comenzara, señaló Myriam Cherti, investigadora principal del Centro de Migración, Política y Sociedad de la Universidad de Oxford. Los mensajes incluían información práctica sobre cómo cruzar la frontera y qué debían decir los migrantes para aumentar sus posibilidades de que se les permitiera quedarse. Cherti dijo que algunos de los migrantes a los que entrevistó durante el último año habían perdido la cuenta de cuántas veces habían intentado cruzar la frontera. “Lo hacen por desesperación, lo hacen porque han intentado otras formas de construir una vida y han fracasado, lo hacen porque sienten la obligación de ayudar a sus familias y mantenerlas”, explicó. “Y eso es posible si logran llegar a España pero no necesariamente si se quedan” en Marruecos. Ahmed Karim, de 33 años, fue uno de los que lograron cruzar a Ceuta. No tiene trabajo y sostiene que el problema se agrava para muchos marroquíes por la dificultad para salir del país. Aseguró que muchos marroquíes quieren ir a Europa o a América, “pero no tienen la oportunidad”. BUSCANDO SERES QUERIDOS EN MEDIO DEL CAOS Otros que cruzaron, sin embargo, no lo hicieron para quedarse: estaban buscando a familiares o seres queridos perdidos y esperaban que no estuvieran entre los muertos. Ikrra Khai, de 33 años, es una de las miles de mujeres marroquíes que obtiene con regularidad permisos temporales de trabajo para fincas agrícolas españolas durante la época de cosecha.