Miles de migrantes africanos ilegales invaden el enclave español de Ceuta

Los desgarradores informes de los medios locales revelan que los residentes y comerciantes de Ceuta, un territorio español situado en la costa norteafricana, están aterrorizados de abrir sus puertas ante la avalancha de migrantes, muchos de los cuales llegaron vestidos únicamente con trajes de baño y sin un céntimo ni pertenencias.

Una oleada sin precedentes de casi 50.000 inmigrantes ilegales procedentes de África ha inundado el enclave español de Ceuta , lo que ha llevado a España a desplegar a sus militares, mientras los lugareños comparan la invasión con un “apocalipsis”.

“Negocios cerrados. Tiendas cerradas porque si abres un negocio, se llena de gente... Tenemos miedo. Las calles están abarrotadas. No hay medidas de seguridad. Es un sálvese quien pueda. No nos dan ninguna ayuda”, declaró a RTVE , medio de comunicación estatal español, un aterrorizado dueño de un restaurante del centro que prefirió permanecer en el anonimato.

Este alarmante aumento se produce tras un fallo del Tribunal Supremo español a principios de este mes, que dictaminó que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla, otra ciudad autónoma española en el norte de Marruecos, no pueden ser expulsados en virtud del régimen especial de rechazo de fronteras de los enclaves.

“Desde la sentencia del Tribunal Supremo, la situación ha ido mejorando poco a poco, pero hoy ha sido una explosión”, declaró el jueves a Reuters un portavoz de la Guardia Civil española.

El Ministerio del Interior español estimó el viernes que alrededor de 49.000 personas habían cruzado por mar y tierra desde Marruecos en las últimas 24 horas, un mar de gente que representa casi el 60% de la población de Ceuta, que asciende a 85.000 habitantes.

RTVE emitió imágenes de coches incendiados en el lado marroquí de la frontera tras los enfrentamientos registrados.

Mientras tanto, el gobierno socialista español —que hace apenas unos meses puso en marcha un programa para otorgar estatus legal a unos 500.000 inmigrantes ilegales en el país— anunció el despliegue de 200 agentes de policía especializados y 60 soldados procedentes de la península para ayudar a las fuerzas de Ceuta.

Sin embargo, los refuerzos fueron impotentes ante semejante avalancha de inmigrantes, compuesta en su mayoría por hombres en edad militar.

“Es como un apocalipsis. Oleadas de gente por todas partes. Puedes ver a tanta gente deambulando como quieras”, dijo a RTVE José Carlos Lara, propietario de un negocio de fabricación de letreros justo al otro lado de la frontera.

Afirmó que las autoridades locales “no tienen capacidad” para hacer frente al caos, y que los recién llegados ya están durmiendo en las calles y aseándose en las fuentes públicas.

Un vídeo compartido en X por David Santos, director del medio de comunicación español de derechas La Bandera, muestra a un inmigrante defecando en la pared de un edificio a plena luz del día.

Lara añadió que otros dueños de negocios, en particular tiendas de alimentos, han cerrado sus puertas presas del pánico, por temor a saqueos generalizados.

“No voy a abrir esta tarde porque la situación es extremadamente tensa... Lo primero que tengo que hacer es proteger mi negocio y a mi familia”, dijo a Reuters Enrique Serrano, propietario de una tienda de ropa femenina, señalando que los negocios están tomando medidas de autodefensa por su cuenta porque no confían en la capacidad de la policía para protegerlos.

Lo mismo ocurre con los residentes locales, muchos de los cuales tienen miedo de caminar por las calles.

“La gente no sale de casa, solo para comprar comida y luego regresa. Hay mucha incertidumbre”, dijo Sebastián Antón, quien trabaja en un pequeño supermercado en el centro de Ceuta. Comparó la respuesta de los vecinos con lo que se vio durante los peores momentos de la pandemia.

“Están comprando enormes cantidades de comida para llenar sus despensas como si fuera a ocurrir algo malo”.

La repentina oleada migratoria causó conmoción en toda Europa Occidental, mientras los líderes amenazaban con tomar medidas drásticas para reforzar sus fronteras.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que su país estaba preparado “para intervenir con medidas extraordinarias para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, incluida la suspensión del espacio Schengen con España”, en referencia al acuerdo de 1985 que permite a las personas viajar libremente entre las fronteras de 29 países europeos.

El ministro del Interior de Finlandia, Mari Rantanen, elogió rápidamente la propuesta de Meloni y dijo que el resto de la UE debería hacer lo mismo.

Marine Le Pen, candidata de derecha a la presidencia de Francia, fue un paso más allá y afirmó que, de ser elegida, restringiría los viajes dentro de la zona Schengen únicamente a ciudadanos europeos.

“Ante la afluencia masiva y coordinada de migrantes a España —alentada por el gobierno español— Francia debe reforzar de inmediato sus controles fronterizos”, declaró en X.

Un inmigrante marroquí con un sombrero Gucci andrajoso declaró al New York Times que el aumento de la llegada masiva de inmigrantes se debía a la “falta de trabajo” en Marruecos, y especuló que el gobierno podría haber flexibilizado la frontera con territorio español como medida de presión política.

“No sé por qué nos dejaron pasar. Quizás tenían algún motivo político. Abrieron la frontera y dejaron pasar a todo el mundo”, declaró al medio.

Otro inmigrante marroquí que viajaba con su esposa y su hija pequeña declaró al Times de Londres, bajo condición de anonimato, que esa mañana recibió una llamada telefónica en la que le avisaban de que la frontera con Ceuta estaba abierta.

“No quería que perdiéramos la oportunidad”, declaró al medio. “Los salarios son muy bajos en Marruecos; es un país muerto, Marruecos está muerto”.

Dijo que planea establecerse en los Países Bajos, donde vive su hermano.