Sorprende una estatua de Trump desnudo con un palo de golf al Parlamento Europeo

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    Sorprende una estatua de Trump desnudo con un palo de golf al Parlamento Europeo
    Estatua creada por el artista Jens Galschiøt del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. EFE/EFETV

La estatua, que se eleva dos metros y medio incluyendo su soporte, está hecha de cobre y recubierta de oro de 23 quilates

ESTRABURGO- Una estatua dorada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desnudo y montado a hombros de otro hombre con el apoyo de un largo palo de golf, obra de un artista danés conocido por sus piezas polémicas, estará expuesta durante esta semana en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

A iniciativa del eurodiputado de la izquierda danesa Per Clausen, el artista Jens Galschiøt llevó a la Eurocámara su obra ‘Plaga Naranja’, que ya se exhibió en la última cumbre del clima de Naciones Unidas en Brasil y en la Conferencia de Seguridad de Múnich, y que quiere denunciar el riesgo que a su juicio el dirigente estadounidense supone para el orden y seguridad globales.

La estatua, que se eleva dos metros y medio incluyendo su soporte, está hecha de cobre y recubierta de oro de 23 quilates.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-arremete-contra-cadena-fox-la-acusa-de-cubrir-mas-a-los-democratas-NN23954889

Muestra a Trump desnudo, con los ojos cerrados y sosteniendo en una mano la balanza asociada tradicionalmente con la justicia, mientras que en la otra se apoya en un palo de golf que llega hasta el suelo.

El estadounidense está subido a hombros de otra persona, que le sostiene con aparente dificultad, mientras que en el soporte está inscrita la frase “Estoy sentado en la espalda de un hombre. Se está hundiendo bajo mi peso. Haré todo lo que pueda para ayudarlo menos bajarme de su espalda”.

“Personalmente, creo que Trump es un problema para el mundo porque está destruyendo la manera en la que pensamos en Occidente. Yo tengo muchos problemas en China y a mis amigos chinos siempre les puedo explicar que en Occidente hacemos cierta cosa, o que se respeta la libertad de expresión o la propiedad privada. Pero Trump ha destruido esto”, dijo a EFE Galschiøt.

Galschiøt dijo que su estatua, inspirada en el cuento ‘El traje nuevo del emperador’ de Hans Christian Andersen, también tiene que ver “con la imagen del mundo en este momento, los súper estados aplastando a los pequeños, gente poderosa y gente sin poder”.

“El hombre pequeño (que sostiene a Trump) podría ser la Unión Europea”, aventuró el escultor.

La escultura estará expuesta durante esta semana de pleno del PE en Estrasburgo, en uno de los puntos de paso más concurridos de la sede parlamentaria, donde funcionarios, asistentes y periodistas podían pasar hoy a llevarse la propia estatua en miniatura impresa en tres dimensiones.

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