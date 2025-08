Steve Witkoff, enviado de EU para Medio Oriente, se reúne en Tel Aviv con las familias de los rehenes en Gaza

Si bien Witkoff. no reveló los detalles sobre dicho plan, hasta ahora se le atribuye una propuesta de alto el fuego que Israel y Hamás negociaban, una tregua con una duración de 60 días en la que se liberaría a algunos rehenes tanto vivos como muertos y, en la que se buscaría negociar poner un final definitivo del conflicto militar, no obstante las conversaciones se estancaron hace semanas y no hasta hoy no hay avances.

“Nuestra prioridad principal es traer a todos los rehenes de vuelta a casa. El presidente Trump cree que todos deben salir y que los que están vivos deben seguir con vida. Para él, esta es una misión sagrada”, explicó Witkoff.

El enviado de EU para Medio Oriente se encuentra en Israel con el objetivo de abordar la guerra en Gaza con sus autoridades y también para visitar el enclave debido a la grave hambruna que le afecta y que ya reconoció Trump.

En este sentido, Witkoff realizó una visita ayer viernes en uno de los puntos en donde se repare la comida de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés).

De a cuerdo a datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), hasta ahora más de 850 personas han perdido la vida en torno a estas sitios de reparto de alimentos como consecuencia de disparos perpetrados por Ejército israelí cuando intentaban conseguir comida.

Con información de las Agencias de Noticias EFE y The Associated Press.