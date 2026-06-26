Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 2 mil heridos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que el número de personas fallecidas por los dos terremotos de magnitud superior a 7 registrados el miércoles aumentó a 589, mientras que la cifra de heridos ascendió a 2 mil 980. Las autoridades venezolanas señalaron que continúan las labores de búsqueda y rescate, apoyadas por equipos nacionales e internacionales, en medio de una intensa actividad sísmica que ha dejado más de 200 réplicas desde el evento principal. Durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez presentó un balance actualizado de la emergencia y confirmó que el estado de La Guaira, ubicado en el norte del país, permanece como la zona más afectada por los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados la noche del miércoles. “En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2 mil 980 personas heridas”, declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país. Rodríguez indicó que La Guaira fue declarada zona de desastre y que el gobierno ordenó su militarización para facilitar las labores de atención, rescate y seguridad, luego del colapso de cientos de edificios y viviendas.

DELCY DESTACA LABORES DE RESCATE La presidenta señaló que, pese al incremento en el número de víctimas, los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a decenas de personas entre los escombros. “Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, esto nos causa alegría”, expresó. Asimismo, informó que desde el primer terremoto se han contabilizado más de 200 réplicas, situación que, explicó, refleja la intensa actividad sísmica registrada en el territorio venezolano y mantiene en alerta a las autoridades de protección civil.

LLEGAN BRIGADAS INTERNACIONALES DE RESCATE En respuesta a la emergencia, durante las últimas horas arribaron a Venezuela brigadas especializadas provenientes de España, El Salvador y México para apoyar en las tareas de búsqueda de sobrevivientes y atención a la población afectada. Las labores de cooperación internacional también incluyen la participación de Estados Unidos. La Embajada estadounidense en Caracas confirmó la llegada del mayor general del Cuerpo de Marines Kevin J. Jarrard. Por su parte, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó mediante un mensaje difundido en la red social X que equipos estadounidenses comenzaron a desplegarse para apoyar las operaciones humanitarias. “Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de EU se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela”, señaló. En el mismo sentido, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) informó que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran movilizándose para colaborar con el Gobierno venezolano en las tareas de rescate y recuperación.

MILES DE PERSONAS CONTINÚAN DESAPARECIDAS Mientras avanzan las labores de búsqueda, una plataforma digital creada para localizar personas desaparecidas, impulsada por líderes de la oposición venezolana, reportaba alrededor de 49 mil 600 personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado. De forma paralela, estimaciones difundidas por el Servicio Geológico anticipan que el número total de víctimas mortales podría superar las 10 mil personas conforme avancen las labores de remoción de escombros e identificación de personas desaparecidas. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han confirmado oficialmente esa proyección y mantienen como cifra oficial las 589 personas fallecidas. DAÑOS EN HOSPITALES, EDIFICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAS El Gobierno venezolano informó que al menos 250 edificios resultaron dañados o completamente destruidos como consecuencia de los sismos. Entre las instalaciones con mayores afectaciones se encuentran ocho hospitales, la sede de la Cruz Roja Venezolana y la embajada de Francia, además de numerosas viviendas e inmuebles públicos ubicados principalmente en La Guaira y otras zonas del centro y occidente del país. Las autoridades continúan evaluando la infraestructura crítica afectada para determinar las necesidades de reconstrucción una vez concluida la fase de emergencia.

MILLONES DE PERSONAS PODRÍAN RESULTAR AFECTADAS TRAS TERREMOTOS De acuerdo con estimaciones del organismo de migración de las Naciones Unidas, cerca de siete millones de personas podrían verse afectadas por las consecuencias directas e indirectas de los terremotos. La organización informó que ya comenzó el suministro de refugios temporales, artículos de primera necesidad y otros insumos humanitarios destinados a las familias que perdieron sus viviendas o permanecen en zonas de riesgo. Las operaciones de rescate, atención médica y evaluación de daños continúan desarrollándose en distintas regiones del país mientras las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante la posibilidad de nuevas réplicas.

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