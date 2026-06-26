Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 2 mil heridos

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    Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela; hay más de 2 mil heridos
    Las autoridades de Venezuela reportan 589 muertos y 2 mil 980 heridos tras los terremotos; continúan las labores de rescate con apoyo de brigadas internacionales. EFE

Venezuela elevó a 589 los muertos y 2 mil 980 los heridos por los terremotos. Continúan rescates, más de 200 réplicas y apoyo internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que el número de personas fallecidas por los dos terremotos de magnitud superior a 7 registrados el miércoles aumentó a 589, mientras que la cifra de heridos ascendió a 2 mil 980. Las autoridades venezolanas señalaron que continúan las labores de búsqueda y rescate, apoyadas por equipos nacionales e internacionales, en medio de una intensa actividad sísmica que ha dejado más de 200 réplicas desde el evento principal.

Durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez presentó un balance actualizado de la emergencia y confirmó que el estado de La Guaira, ubicado en el norte del país, permanece como la zona más afectada por los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados la noche del miércoles.

“En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2 mil 980 personas heridas”, declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país.

Rodríguez indicó que La Guaira fue declarada zona de desastre y que el gobierno ordenó su militarización para facilitar las labores de atención, rescate y seguridad, luego del colapso de cientos de edificios y viviendas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-es-el-doblete-sismico-el-fenomeno-poco-habitual-que-sacudio-a-venezuela-con-terremotos-de-71-y-75-JN21688212
$!AME4652. CARACAS (VENEZUELA), 25/06/2026.- Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales.
AME4652. CARACAS (VENEZUELA), 25/06/2026.- Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales. EFE

DELCY DESTACA LABORES DE RESCATE

La presidenta señaló que, pese al incremento en el número de víctimas, los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a decenas de personas entre los escombros.

“Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, esto nos causa alegría”, expresó.

Asimismo, informó que desde el primer terremoto se han contabilizado más de 200 réplicas, situación que, explicó, refleja la intensa actividad sísmica registrada en el territorio venezolano y mantiene en alerta a las autoridades de protección civil.

$!CATIA LA MAR, 26/06/2026.- Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas.
CATIA LA MAR, 26/06/2026.- Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas. EFE

LLEGAN BRIGADAS INTERNACIONALES DE RESCATE

En respuesta a la emergencia, durante las últimas horas arribaron a Venezuela brigadas especializadas provenientes de España, El Salvador y México para apoyar en las tareas de búsqueda de sobrevivientes y atención a la población afectada.

Las labores de cooperación internacional también incluyen la participación de Estados Unidos. La Embajada estadounidense en Caracas confirmó la llegada del mayor general del Cuerpo de Marines Kevin J. Jarrard.

Por su parte, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó mediante un mensaje difundido en la red social X que equipos estadounidenses comenzaron a desplegarse para apoyar las operaciones humanitarias.

“Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de EU se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela”, señaló.

En el mismo sentido, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) informó que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran movilizándose para colaborar con el Gobierno venezolano en las tareas de rescate y recuperación.

$!CATIA LA MAR, 26/06/2026.- Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas.
CATIA LA MAR, 26/06/2026.- Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas. EFE

MILES DE PERSONAS CONTINÚAN DESAPARECIDAS

Mientras avanzan las labores de búsqueda, una plataforma digital creada para localizar personas desaparecidas, impulsada por líderes de la oposición venezolana, reportaba alrededor de 49 mil 600 personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado.

De forma paralela, estimaciones difundidas por el Servicio Geológico anticipan que el número total de víctimas mortales podría superar las 10 mil personas conforme avancen las labores de remoción de escombros e identificación de personas desaparecidas.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han confirmado oficialmente esa proyección y mantienen como cifra oficial las 589 personas fallecidas.

DAÑOS EN HOSPITALES, EDIFICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAS

El Gobierno venezolano informó que al menos 250 edificios resultaron dañados o completamente destruidos como consecuencia de los sismos.

Entre las instalaciones con mayores afectaciones se encuentran ocho hospitales, la sede de la Cruz Roja Venezolana y la embajada de Francia, además de numerosas viviendas e inmuebles públicos ubicados principalmente en La Guaira y otras zonas del centro y occidente del país.

Las autoridades continúan evaluando la infraestructura crítica afectada para determinar las necesidades de reconstrucción una vez concluida la fase de emergencia.

$!CATIA LA MAR, 26/06/2026.- Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas.
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https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-grito-de-auxilio-en-una-ciudad-devastada-en-venezuela-en-espera-de-los-rescatistas-HN21685165

MILLONES DE PERSONAS PODRÍAN RESULTAR AFECTADAS TRAS TERREMOTOS

De acuerdo con estimaciones del organismo de migración de las Naciones Unidas, cerca de siete millones de personas podrían verse afectadas por las consecuencias directas e indirectas de los terremotos.

La organización informó que ya comenzó el suministro de refugios temporales, artículos de primera necesidad y otros insumos humanitarios destinados a las familias que perdieron sus viviendas o permanecen en zonas de riesgo.

Las operaciones de rescate, atención médica y evaluación de daños continúan desarrollándose en distintas regiones del país mientras las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante la posibilidad de nuevas réplicas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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