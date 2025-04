Suprema Corte bloquea deportaciones automáticas de Trump; vocera asegura que son criminales

La decisión responde a la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos con tal de frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas, en el sur.

‘El asunto está actualmente pendiente ante el Quinto Circuito. Tras la acción del Quinto Circuito, se invita al procurador general a presentar una respuesta a la solicitud ante este tribunal lo antes posible. Invitar al gobierno a responder, en lugar de ordenarlo, es un lenguaje habitual. Pero pedir una respuesta ‘lo antes posible’ no es una instrucción que los veteranos observadores del tribunal reconocieran. No era un lenguaje superficial’, reportó el medio The New York Times.