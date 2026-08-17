Suspenden clases en escuelas de distritos de Lima afectados por inundaciones

LIMA (AP) — Luego de que lluvias caídas colapsaron cerca de una veintena de desagües e inundaron calles y casas, el gobierno de Perú ordenó el lunes el cierre temporal de algunas escuelas en la zona sur de Lima, una ciudad con pocas precipitaciones y carente de un sistema de drenaje pluvial.

El Perú enfrenta un escenario climático complejo para los próximos meses, con la presencia simultánea de El Niño Costero y El Niño Global, dos fenómenos que, según la especialista en climatología de Senamhi, Lourdes Menis, afectarán de forma significativa las condiciones meteorológicas.

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La presidenta Keiko Fujimori indicó durante su visita a la zona afectada que las lluvias podrían continuar hasta tres días en Lima, pero también en el sur del país, activar quebradas convirtiéndolas en corrientes de agua y generar granizadas en los Andes.

Cabe recordar que la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitió el 14 de agosto de 2026 el comunicado oficial N° 14-2026, confirmando el estado de “Alerta de El Niño Costero.

Fujimori añadió que “lo importante es que hasta ahora no hemos perdido ninguna vida humana”, luego de recorrer algunos sectores de la zona sur de Lima que se inundaron a causa de que 17 desagües colapsaron. La inundación de los desagües afectó a 63 casas y 143 familias.

Lima —a diferencia de muchas ciudades del mundo— posee un clima desértico donde llueve muy poco. Pero el domingo las precipitaciones fueron mayores de lo normal. El servicio local de meteorología pronosticó 1 milímetro diario para la costa de Lima, pero algunos sectores registraron acumulaciones cercanas a 5 milímetros.

Al momento Perú se prepara para los efectos climáticos de El Niño, un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del ecuador que afecta los patrones climáticos en el mundo.

Según los meteorólogos, podría igualar o superar al fenómeno de 1997 que causó daños debido a olas de calor, lluvias intensas, inundaciones, sequías, tornados e incendios forestales.